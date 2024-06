Soldes d'été : Découvrez deux nouveaux forfaits 5G sans engagement à partir de 6.99€ avec 100Go ou 200Go

100Go pour seulement 6.99€ par mois : le forfait 5G le moins onéreux !

Avec ce nouveau forfait mobile 100Go de 5G à seulement 6.99€ par mois, l'opérateur Syma Mobile affiche le forfait 5G sans engagement le moins onéreux du marché. Utilisant les antennes 4G et 5G de SFR, il offre une gamme complète de services :

Appels illimités en France et depuis l'UE et DOM

SMS et MMS sans limite en France et depuis l'UE et DOM

100Go en France métropolitaine dont 7Go depuis l'UE et DOM

Appels illimités vers les fixes de 100 destinations et les mobiles Européens

la 5G offerte

Cette offre, réservée aux nouveaux abonnés, est sans engagement et sans condition de durée, vous garantissant une flexibilité totale et un contrôle sur votre budget mobile.

Découvrez également le nouveau forfait 5G 200 Go à seulement 9,99 € par mois :

Ce forfait avantageux vous offre 200 Go de données mobiles chaque mois pour seulement 9,99 €. Utilisables en 4G/5G en France, avec 11 Go disponibles pour vos voyages en UE et DOM, il inclut également les appels, SMS et MMS illimités en France ainsi que depuis l'UE et les DOM. De plus, vous pourrez appeler vers plus de 100 destinations et les mobiles européens depuis la France.

Pour ceux qui ont besoin de encore plus de données, Syma Mobile propose aussi un forfait illimité avec 300 Go à seulement 14,99 € par mois. Profitez des mêmes avantages avec 300 Go en France, dont 15 Go utilisables en UE et DOM.



Les trois forfaits Syma Mobile sont sans engagement ni condition de durée, et sont compatibles avec le réseau 5G de SFR. Si vous ne disposez pas d'un smartphone 5G ou si la couverture 5G n'est pas encore disponible dans votre région, vous pourrez utiliser les mêmes volumes de données sur le réseau 4G de SFR.