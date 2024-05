Sosh 10Go vs Lebara 40Go : quel est le meilleur forfait sur le réseau Orange ?

Deux forfaits pas chers et sans engagement sur le réseau Orange

Les opérateurs Lebara et Sosh mettent tous deux en avant une offre mobile à prix mini permettant aux intéressés de profiter non seulement de garanties intéressantes, mais aussi d'une qualité de réseau sans égal ! En effet, les deux forfaits sélectionnés aujourd'hui pour notre duel s'appuient sur le premier réseau de France selon les résultats de l'enquête révélés en octobre dernier par l'ARCEP*. Il s'agit bien du réseau Orange qui vous permet d'utiliser l'ensemble des garanties de votre abonnement mobile dans des conditions optimales.

Sans engagement, les forfaits 10Go de Sosh et 40Go de Lebara vous donnent la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.

Valables pour toute nouvelle souscription, ces promos bénéficient d'un tarif préférentiel même au-delà de la première année d'abonnement. Le forfait de Lebara est plus attractif que l'offre de Sosh : 5,99€ tous les 30 jours contre 6,99€ par mois.

Sosh vs Lebara : trouvez LE forfait qui correspond à vos besoins

Le forfait sans engagement de Lebara est donc plus économique à un euro près et il peut être à privilégier si vous avez particulièrement besoin de profiter d'une enveloppe data conséquente et de communiquer en toute sérénité en France métropolitaine. Vous disposerez avec cette offre de 40Go en France métropolitaine et des appels & SMS illimités depuis cette zone. Les MMS ne sont pas inclus dans l'offre de Lebara et seuls 5Go sont dédiés à votre connexion web lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM.

Le forfait Sosh reste un forfait intéressant, même si l'enveloppe data proposée n'est pas énorme : 10Go utilisables partout en Europe, hors Suisse et Andorre. Intéressant, d'autant plus si vous avez besoin de l'illimité en France comme à l'étranger. Effectivement, ce forfait vous permet d'appeler et d'envoyer vos SMS et MMS sans compter depuis la Métropole, les DOM et plus largement depuis les pays de l'UE. Ce n'est pas tout, l'opérateur inclut dans vos garanties la possibilité de profiter de cet avantage également pour les communications émises depuis la Métropole vers les DOM.

Plutôt intéressé par l'offre de Lebara ? Deux avantages supplémentaires s'ajoutent : 1Go offert en plus le premier mois d'abonnement et la carte SIM gratuite.

*ARCEP : Agence de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse