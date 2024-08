Spécial rentrée : voici le meilleur forfait mobile pour profiter de la 5G d'Orange à prix mini

Le Smart : Le nouveau forfait mobile pas cher sur le réseau Orange

YouPrice se distingue avec ses offres sur le réseau Orange, et le forfait "Le Smart" en est un excellent exemple. Ce forfait mobile sans engagement utilise le réseau numéro 1 en France, Orange. Vous pouvez aussi choisir de l'activer sur le réseau SFR, selon votre préférence, lors de la commande.

Avec une généreuse enveloppe de 160 Go pour seulement 10,99€ par mois, ce forfait vous permet de surfer, regarder des vidéos en streaming, écouter de la musique, et faire des visioconférences sans vous soucier du budget.

Si votre smartphone est compatible avec la 5G, vous pourrez en profiter sans frais supplémentaires.

En termes de téléphonie, appels, SMS, et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis l'Union européenne et les DOM. De plus, vous bénéficiez de 14 Go de données par mois en roaming dans ces mêmes zones.

L'offre immanquable pour passer à la 5G d'Orange À seulement 10,99€ par mois, ce forfait illimité propose une solution complète et avantageuse. Avec la 5G incluse, c’est l’option idéale pour tirer parti de la technologie d'Orange. Réservée aux nouvelles souscriptions, cette offre sans engagement vous permet de changer d'abonnement à tout moment, sans frais supplémentaires. Ne tardez pas : cette promotion est valable jusqu'au 27 août inclus

Une alternative sans 5G : Le forfait Le Wave de YouPrice

Pour ceux qui n'ont pas besoin de la 5G, YouPrice propose une autre offre attractive : Le Wave, disponible en vente flash jusqu'au 27 août.

Pour seulement 9,99€ par mois, vous bénéficiez de 130 Go de données avec la possibilité de choisir entre les réseaux Orange ou SFR.

Ce forfait abordable inclut également des appels, SMS, et MMS illimités en France, ainsi qu'en UE et DOM, avec jusqu'à 12 Go de données utilisables chaque mois depuis ces zones.