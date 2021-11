Black Friday : iPhone 12 mini, Xiaomi 11T, OnePlus 9 Pro et Xiaomi Redmi Note 10 Pro à prix cassés chez Rakuten

C’est le moment de faire des affaires sur les smartphones et plus particulièrement sur les modèles OnePlus 9 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11T et iPhone 12 mini. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider dans votre recherche du mobile ultime.

Les iPhone 12 mini sont déclinés en plusieurs coloris, ce qui est aussi le cas du Redmi Note 10 Pro de Xiaomi alors que le 11T et le OnePlus 9 Pro arborent des couleurs plus classiques et un choix moins large. De tous, c’est le mobile d’Apple qui est le plus léger et les plus compacts ne pesant que 133 grammes sur la balance contre 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro, 197 grammes pour le OnePlus 9 Pro et 203 grammes pour le plus imposant, le Xiaomi 11T. Sa batterie propose la même capacité que celle du Redmi Note 10 Pro avec 5000 mAh mais elle peut supporter la charge 67 watts alors que le Redmi Note 10 Pro ne peut charger qu’à 33 watts. Le OnePlus 9 Pro possède également une bonne vitesse de charge, à 65 watts et propose, en plus, une charge sans fil et inversée. Ce n’est pas le cas de l’iPhone 12 mini avec sa batterie de 2227 mAh.

De larges écrans à disposition

Si vous cherchez un smartphone qui possède un grand écran, ceux des Redmi Note 10 Pro et 11T mesure 6,67 pouces en diagonale alors que celui du OnePlus 9 Pro fait 6,7 pouces contre seulement 5,4 pouces pour l’iPhone 12 mini. Tous profitent d’une dalle AMOLED avec une définition de 1080x2400 sauf pour le OnePlus qui peut monter jusqu’à 1440x3216 pixels pour une meilleure lisibilité. Ils sont également compatibles 120 Hz en mode adaptatif sauf l’iPhone 12 mini limité à 60 Hz, donc proposant un affichage moins fluide. Notez la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision pour ce dernier, malgré tout alors que les autres supportent le HDR10. Seul le Redmi Note 10 Pro n’est pas compatible 5G, restant en 4G. Il est équipé d’un port audio jack pour brancher un casque alors qu’il faut passer par un adaptateur USB-C vers jack pour les autres. Il propose un lecteur d’empreinte digitale sur le profil tandis qu’il est sous l’écran sur le Xiaomi 11T et le OnePlus 9 Pro, l’iPhone 12 mini utilisant la fonction de reconnaissance faciale pour le déverrouillage de l’appareil.

Apple iPhone 12 Mini acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

579,00 € Amazon Marketplace

Rakuten 589,00 € acheter Rakuten

Amazon 599,00 € acheter Amazon Voir tous les prix

Xiaomi Redmi Note 10 Pro acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

254,43 € Amazon Marketplace

Rakuten 275,99 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 279,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Lequel est le plus puissant ?

L’iPhone 12 mini est légèrement plus puissant sur le papier que le OnePlus 9 Pro avec son processeur Qualcomm Snapdragon 888 et ses 8 ou 12 Go de mémoire vive. Le Xiaomi 11T suit avec un Soc Mediatek Dimensity 1200 puis le Redmi Note 10 Pro qui reste un modèle de milieu de gamme avec une puce Snapdragon 732G. Ils proposent au moins 64 Go d’espace de stockage interne. L’iPhone 12 mini est étanche, comme le OnePlus 9 Pro ce qui n’est pas le cas des deux mobiles Xiaomi pouvant seulement résister aux éclaboussures. Par contre, ils sont dotés d’un émetteur infrarouge ce qui leur permet de piloter n’importe quel appareil électronique, comme une télécommande universelle.

OnePlus 9 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

628,90 € Rakuten

Fnac Marketplace 720,49 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 799,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Xiaomi 11T acheter au meilleur prix Rakuten

422,00 € Rakuten

Fnac Marketplace 459,00 € acheter Fnac Marketplace

Boulanger 499,00 € acheter Boulanger Voir tous les prix

Quel photophone pour vous ?

Enfin, pour la partie photo, le OnePlus 9 Pro embarque une configuration 48+50+8+2 (monochrome) mégapixels avec un capteur de 16 mégapixels pour les selfies. Le Redmi Note 10 Pro propose 108+8+5+2 mégapixels, presque comme le Xiaomi 11T avec 108+8+5 mégapixels, les deux étant équipés d’un objectif de 16 mégapixels à l’avant. Pour l’iPhone 12 mini, il faut compter sur deux objectifs de 12 mégapixels à l’arrière et d’un autre similaire pour les selfies. DxOMark a attribué un score de 124 au OnePlus 9 Pro ce qui signifie qu’il propose les photos les plus abouties de notre sélection suivi par l’iPhone 12 mini avec un score de 122 puis le Redmi Note 10 Pro avec 108 pour terminer par le Xiaomi 11T avec un score de 106.