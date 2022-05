French Days 2022 : les meilleures promos Smartphones Xiaomi !

C’est le moment de faire des affaires sur les smartphones de la marque Xiaomi les plus récents. Mais entre le Xiaomi 12X, le Xiaomi 11T, le Xiaomi 11T Pro, le Xiaomi 11 Lite 5G et le Redmi Note 11 Pro+ 5G, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez le mobile le plus léger et le plus fin du marché sans qu’il ne soit spécialement compact, c’est du côté du Xiaomi Mi 11 Lite 5G qu’il faut regarder car il ne fait que 6,81 mm d’épaisseur pour un poids de seulement 158 grammes contre 8,16 mm pour le Xiaomi 12X, 8,34 mm pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G et 8,8 mm pour les 11T et 11T Pro. Ces derniers ont des poids de 204 et 203 grammes, comme le Redmi Note 11 Pro+ 55g alors que le Xiaomi 12X reste raisonnable avec 176 grammes sur la balance. Tous sont proposés dans différents coloris avec des blocs optiques dans le coin supérieur. Le Xiaomi 12X étant le plus classe de tous mais les autres ne déméritent pas notamment pour le Mi 11 Lite 5G qui propose des formes intéressantes et une excellente prise en main.

Lequel offre le plus de puissance et la meilleure autonomie ?

Pour les performances, c’est le Xiaomi 11T Pro qui domine les débats avec son chipset Qualcomm Snapdragon 888 suivi par le Xiaomi 12X avec son processeur Snapdragon 870 puis par le Xiaomi 11T avec sa puce MediaTek Dimensity 1200 puis par le Mi 11 Lite 5G avec un Snapdragon 780G et pour finir avec le Redmi Note 11 Pro+ 5G doté d’une puce MediaTek Dimensity 920. Tous sont proposés avec 8 Go de mémoire vive et le Redmi Note 11 Pro+ 5G est aussi décliné avec 6 Go de RAM. Il peut supporter une carte mémoire ce qui n’est pas le cas des autres sauf pour le Mi 11 Lite 5G. Pour fonctionner, le 11T et le 11T Pro disposent d’une batterie de 5000 mAh contre 4500 mAh à bord des Redmi Note 11 Pro+ 5G et Xiaomi 12X alors que le Mi 11 Lite 5G n’a qu’une capacité de 4250 mAh. Les 11T Pro et Redmi Note 11 Pro+ 5G supportent la charge à 120 Watts avec la possibilité d’une charge sans fil pour le premier et aussi d’une charge inversée. C’est aussi le cas du Xiaomi 12X mais qui va moins vite en filaire proposant le support de 67 watts, comme sur le 11T. Enfin, le Mi 11 Lite 5G se charge le moins rapidement de tous avec 33 watts.

Des écrans assez remarquables quel que soit le modèle choisi

Les écrans des 11T et 11T Pro sont identiques soit une diagonale de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED 120 Hz compatible HDR10+ et Dolby Vision. C’est aussi le cas de l’écran du Xiaomi 12X mais sur une diagonale légèrement plus petite : 6,28 pouces. L’écran du Redmi Note 11 Pro+ 5g n’est pas en reste avec une diagonale de 6,67 pouces à 120 Hz et compatible HDR. L’écran du Xiaomi 12X est le plus réactif de tous, pratique dans les jeux vidéo. Les 5 appareils sont compatibles 5G, NFC et Bluetooth. Seul le Redmi Note 11 Pro+ 5G ne propose pas du Wi-Fi 6 mais il propose un port audio jack ce que n’ont pas les autres compétiteurs du jour. Le lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil sur les Mi 11 Lite 5G, 11T Pro et Redmi Note 11 Pro+ 5G. Tous sont résistants aux éclaboussures, mais sans plus. Ils profitent également d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Les Xiaomi 11T Pro, 12X et Redmi Note 11 Pro+ 5G bénéficient d’un son stéréo.

Quelles configurations pour les photos ?

Enfin, pour la configuration photo, les Xiaomi 11T et 11T Pro ont des capteurs similaires : 108+8+5 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels pour l’avant. C’est aussi le cas du Redmi Note 11 Pro+ 5G qui troque le capteur de 5 mégapixels dédié aux prises de vue macro des 11T et 11T Pro contre un 2 mégapixels. Le Mi 11 Lite 5G dispose d’une configuration de 64+8+5 mégapixels au dos avec un objectif de 20 mégapixels à l’avant alors que le Xiaomi 12X est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et d’un module macro de 5 mégapixels avec un capteur de 32 mégapixels pour se prendre en selfie.