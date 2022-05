Le top 5 des Smartphones à moins de 200€ dont 3 compatibles 5G !

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais votre budget est limité à 200 € ? Nous avons sélectionné pour vous les Poco M3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10, realme 8, TCL 20R 5G et Oppo A54 5G. Mais parmi ceux-ci, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous cherchez des formes originales sur les mobiles de notre sélection, sachez que ce n’est pas leur atout principal étant donné qu’ils proposent des designs plutôt conventionnels avec des couleurs différentes voire des variations pour le realme 8 ou le Oppo A54 qui, pour ce dernier, présente même une version bicolore. Les blocs optiques sont installés à l’arrière, dans le coin supérieur à gauche. Ils sont plutôt discrets. Pour les dimensions, c’est le realme 8 qui est le plus fin avec 7,99 mm d’épaisseur suivi par le Xiaomi Redmi Note 10 avec 8,29 mm puis le Oppo A54 5G avec 8,4 mm puis le TCL 20R 5G et pour finir avec le Poco M3 Pro. Ce dernier est le plus lourd de notre comparatif du jour avec 190 grammes, comme le Oppo A54 5G. Le TCL 20R 5G fait 186 grammes contre 179 grammes pour le Xiaomi et 177 grammes pour le plus léger de tous, le realme 8.

Xiaomi Poco M3 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

165,00 € Rakuten

Amazon Marketplace 188,99 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 189,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Quelle qualité d’écran sur ces smartphones abordables ?

Le plus grand écran est installé sur le TCL 20R 5G avec 6,52 pouces en diagonale sur une dalle LCD mais il affiche une définition de seulement 720x1600 pixels alors que tous les autres proposent du 1080x2400 pixels donc plus lisible. Les Poco M3 Pro et Oppo A54 5G utilisent également une dalle LCD et ne sont pas très loin de la diagonale du TCL puisqu'ils proposent une dimension de 6,5 pouces. Tous ces écrans LCD bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz ce qui permet d’avoir des défilements plutôt fluides. Par contre, les écrans des Redmi Note 10 et realme 8 profitent d’une dalle AMOLED de meilleure qualité avec des noirs profonds et des couleurs vives mais ils sont 60 Hz. Ces deux smartphones sont limités à la 4G alors que les trois autres peuvent accéder aux réseaux de télécommunication 5G, plus rapide.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Amazon Marketplace

164,89 € Amazon Marketplace

Rakuten 168,97 € acheter Rakuten

Fnac Marketplace 174,99 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Tous offrent du Wi-Fi 5 et seul le Xiaomi Redmi Note 10 ne propose pas de NFC pour le paiement sans contact. Ils acceptent tous deux cartes SIM. Le lecteur d’empreinte digital est installé sur le profil sur les Poco M3 Pro, Redmi Note 10 et Oppo A54 5G alors qu’il est sous l’écran sur le realme 8 et au dos sur le TCL 20R 5G.

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez le mobile le plus puissant de notre comparatif du jour, le TCL 20R 5G et le Poco M3 Pro se partage la première marche avec leur chipset MediaTek Dimensity 700 et leur 4 Go de mémoire vive mais le realme 8 est juste derrière avec son processeur MediaTek Helio G95 et ses 6 de RAM. Il est suivi par le Xiaomi Redmi Note 10 avec son Soc Qualcomm Snapdragon 678 et 4 Go de mémoire vive dominant le Oppo A54 5G avec sa puce Snapdragon 480 et 4 Go de RAM. Le Poco M3 Pro, realme 8 et Oppo A54 5G disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh contre 5020 mAh pour le Xiaomi et 4500 mAh pour le TCL. C’est le Redmi Note 10 qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 33 watts contre 30 watts pour le realme 8, 18 watts pour le TCL 20R 5G et le Poco M3 Pro et seulement 9 watts pour le Oppo A54 5G.

Oppo A54 acheter au meilleur prix Rakuten

176,21 € Rakuten

Amazon Marketplace 199,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 200,34 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Enfin, pour la partie photo, le realme 8 semble le mieux équipé avec une configuration de 64+8+2+2 mégapixels au dos suivi par les Xiaomi Redmi Note 10 et Oppo A54 5G partageant la configuration de 48+8+2+2 mégapixels. Le Poco M3 Pro dispose de 48+2+2 mégapixels, sans le capteur ultra grand-angle tandis que le TCL se contente de 13+2+2 mégapixels au dos. Le Xiaomi et le Poco sont dotés d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles avec l’application qui va bien.

​​​​​​​