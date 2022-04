Les 3 derniers smartphones Samsung incontournables du moment : Galaxy A53, Galaxy A13, Galaxy S21 FE 5G

Vous aimez la marque Samsung et souhaitez vous offrir l’un des derniers mobiles incoutournables du fabricant sud-coréen mais hésitez encore entre le Galaxy A53 5G, le Galaxy A13 et le Galaxy S21 FE 5G ? Voici quelques éléments croisés pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

Esthétiquement, entre le Galaxy A53 5G, le Galaxy A13 et le Galaxy S21 FE 5G, c’est un peu l’affaire de chacun, mais nous apprécions tout particulièrement l’intégration des capteurs photo sur le Galaxy A13 puisqu’ils ne dépassent pas du tout, semblant comme posé sur le dos. Le design du bloc d’optiques du Galaxy S21 FE 5G est également assez intéressant car il s’inspire directement des versions plus haut de gamme que sont les séries S21 et S22 de Samsung. Le Galaxy A53 5G ne démérite pas avec une coque qui remonte pour intégrer les capteurs photo, dans le même ton que le reste de l’arrière du smartphone. Des trois, c’est le Galaxy S21 FE 5G qui est le plus léger avec 177 grammes contre 189 grammes pour le Galaxy A53 5G et 195 grammes pour le Galaxy A13. Ce dernier est également le plus épais avec 8,8 mm de profil contre 8,1 mm pour le Galaxy A53 5G et 7,9 mm pour le Galaxy S21 FE 5G.

Quel smartphone offre le plus de puissance ?

Techniquement, celui qui offre les meilleures performances, c’est le Galaxy S21 FE 5G avec son chipset Qualcomm Snapdragon 888 suivi par le Galaxy A53 5G avec son processeur Samsung Exynos 1280 et pour finir le Galaxy A13 qui dispose d’une puce MediaTek Dimensity 700 avec 4 Go alors que les deux autres sont déclinés avec 6 ou 8 Go, selon la configuration choisie. Les Galaxy S21 FE 5G et Galaxy A53 5G proposent un accès aux réseaux de télécommunication 5G alors que le Galaxy A13 est limité à la 4G mais cela peut suffire pour beaucoup d’utilisateurs. Les Galaxy A53 5G et Galaxy A13 sont Wi-Fi 5 alors que le Galaxy S21 FE 5G propose du Wi-Fi 6 plus performant mais encore faut-il que vous disposiez d’un routeur compatible à la maison pour en profiter pleinement. Ils sont tous les trois compatibles NFC et peuvent supporter deux cartes SIM. Le Galaxy A53 5G et le Galaxy S21 FE 5G sont certifiés IP67 et IP68, respectivement donc totalement étanches à l’eau et à la poussière. Leur lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran alors qu’il est placé sur le profil pour le Galaxy A13.

Lequel a le plus bel écran ?

L’écran le plus grand est installé sur le Galaxy A13 mais il s’agit d’une dalle LCD qui fait 6,6 pouces contre deux écrans AMOLED, bien plus qualitatif de 6,4 pouces pour le Galaxy S21 FE 5G et 6,5 pouces pour le Galaxy A53 5G. Seul celui du Galaxy S21 FE 5G est compatible HDR10+. Il propose également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, comme l’écran du Galaxy A53 5G alors que celui du Galaxy A13 est limité à 60 Hz donc moins fluide lors des défilements. Tous offrent une définition de 1080x2400 pixels ou presque ce qui permet d’offrir une bonne lisibilité. Les Galaxy A53 5G et Galaxy A13 profitent d’une batterie de 5000 mAh mais le premier se charge plus rapidement que le deuxième. Le Galaxy S21 FE 5G supporte la même puissance de charge que le Galaxy A53 5G, soit 25 watts mais sur une batterie ayant une capacité légèrement moindre : 4500 mAh.

Quid de la photo et de la vidéo ?

Enfin, pour la partie photo, le Galaxy A53 5G dispose de quatre capteurs au dos avec une configuration de 64+12+5+5 mégapixels et un objectif de 32 mégapixels à l’avant. C’est aussi le cas du Galaxy S21 FE 5G mais avec une configuration de 12+12+8 mégapixels à l’arrière. Le Galaxy A13 dispose d’un capteur de 8 mégapixels pour les selfies et au dos de 50+5+2+2 mégapixels. Ce dernier est capable de filmer avec une définition FHD à 60 images par seconde alors que le Galaxy A53 5G peut filmer en Ultra HD à 30 images par seconde et le Galaxy S21 FE 5G peut monter jusqu’en Ultra HD à 60 images par seconde.