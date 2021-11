Les meilleures promos Samsung Cyber Monday : Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A52s, Galaxy Z Fold3 et Galaxy S21

À l’occasion du Cyber Monday les smartphones Samsung Galaxy S20 FE 5g, Galaxy A52s 5G, Galaxy Z Fold3 et Galaxy S21 font l’objet de promotions particulièrement intéressantes. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse croisés pour vous aider dans votre choix.

Si vous aimez la nouveauté et l’innovation, direction les derniers smartphones pliants de Samsung avec le Galaxy Z Fold3, mais si vous préférez un format plus classique, regardez du côté des Galaxy S20 FE 5G, Galaxy A52s 5G avec des très beaux coloris ou du Galaxy S21. Avec ses deux volets s’ouvrant comme un livre, il est normal que le Galaxy Z Fold3 soit le plus lourd avec 271 grammes sur la balance comparés au 169 grammes du Galaxy S21, aux 189 grammes sur Galaxy A52s 5G ou 190 grammes du Galaxy S20 FE 5G. Le plus fin, une fois ouvert est sans conteste le Galaxy Z Fold3 avec seulement 6,4 mm d’épaisseur contre 8,4 mm pour les Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE 5G.

Lequel offre le plus de performances ?

Le plus puissant des smartphones comparés aujourd’hui est Galaxy Z Fold3 avec son chipset Snapdragon 888 et ses 12 Go de mémoire vive. Il est suivi par le Galaxy S21 avec son soc Exynos 2100 et ses 8, 12, voire 16 Go de RAM. Ensuite, on trouve le Galaxy S20 FE 5G avec son processeur Qualcomm Snapdragon 865 et 6 Go de mémoire vive pour terminer par le Galaxy A52s 5G avec une puce Snapdragon 778G et 6 Go de RAM. Aucun ne propose d’étendre la capacité de stockage, mais on commence avec un minimum de 128 Go de laisse de quoi voir venir.

Si vous aimez les grands écrans, regardez du côté du Galaxy Z Fold3 qui propose une surface d’affichage de 7,6 pouces en diagonale compatible avec le S Pen Fold Edition pour dessiner ou prendre des notes. L’écran externe mesure 6,2 pouces en diagonale.

C’est autant que l’écran du Galaxy S21 même s’il est un peu plus large. L’écran du Galaxy S20 FE 5G et du Galaxy A52s 5G mesure 6,5 pouces. Tous profitent d’une dalle AMOLED et d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz (aussi bien pour l’écran interne qu’externe sur le Z Fold3).

Une très large connectivité et une étanchéité à toute épreuve

En termes de connectivité, tous les mobiles comparés aujourd’hui sont compatibles 5G. Le Galaxy A52s 5G est limité au Wi-Fi 5 tandis que les autres proposent du Wi-Fi 6 ayant une meilleure portée et un débit nettement plus important alors que le Galaxy S21 va même jusqu’à la norme Wi-Fi 6E. Ils sont tous NFC et seul le Galaxy A52s 5G propose une prise audio pour brancher un casque. Tous ont des lecteurs d’empreinte sous l’écran, sauf le Galaxy Z Fold3 où il est installé sur le profil au niveau du bouton d’alimentation. Tous bénéficient d’une certification IP67 ou IP68 ce qui les rend totalement étanches à l’eau douce et à la poussière. Les Galaxy A52s 5G et Galaxy S20 FE 5G embarquent une batterie d’une capacité de 4500 mAh qui peut être chargée à 18 watts pour le deuxième et 25 watts pour le premier. C’est aussi le cas du Galaxy S21 qui ajoute la charge sans fil et la charge inversée sur sa batterie de 4000 mAh. Le Galaxy Z Fold3 dispose d’une batterie de 4400 mAh supportant la charge à 25 watts ainsi que la charge inversée et sans fil.

Et pour la photo, lequel est le meilleur ?

Enfin, si vous aimez faire de belles photos, regardez du côté du Galaxy S21 qui a obtenu un score de 116 dans le classement DxOMark avec son capteur principal de 64 mégapixels, ses 2 capteurs de 12 mégapixels au dos et son objectif frontal de 10 mégapixels. Le Galaxy Z Fold3 possède trois capteurs de 12 mégapixels à l’arrière, un capteur frontal de 10 mégapixels et un capteur sous écran de 4 mégapixels. Le Galaxy S20 FE 5G embarque deux capteurs de 12 mégapixels accompagnés d’un objectif de 8 mégapixels et le Galaxy A52s 5G est équipé d’un objectif principal de 64 mégapixels, d’un capteur grand-angle de 12 mégapixels et de deux autres capteurs de 5 mégapixels au dos. Les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A52s 5G partagent le même capteur frontal de 32 mégapixels.