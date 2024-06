Les meilleurs écrans de smartphones selon DxOMark ce mois-ci avec le Honor Magic 6 Pro, le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Google Pixel 8 Pro

Le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue par son écran AMOLED de 6,8 pouces, offrant une définition maximale de 1440x3120 pixels. Cet écran bénéficie d'une luminosité maximale impressionnante de 2600 cd/m², ce qui garantit une excellente visibilité même en plein soleil. La fréquence de rafraîchissement maximale est de 120 Hz, assurant une fluidité remarquable pour les jeux et les défilements. Le taux d'échantillonnage tactile est de 240 Hz, ce qui améliore la réactivité de l'écran aux touches rapides, ce qui est idéal pour les gamers. En termes de protection, l'écran est doté de la technologie Corning Gorilla Glass Victus Armor, offrant la résistance la plus élevée aux chutes et aux rayures. De plus, le traitement antireflet d'exception améliore la lisibilité en réduisant les reflets gênants.

Pour DxOMark, il offre une excellente lisibilité sous la lumière directe du soleil grâce à une luminosité maximale très élevée. De plus, il bénéficie d'une gestion améliorée des reflets d'écran grâce à l'utilisation de technologies de verre avancées, ce qui permet un affichage clair dans diverses situations. La restitution des couleurs est précise dans la plupart des environnements d'éclairage, assurant ainsi une visualisation fidèle des images. L'appareil gère également de manière exceptionnelle les décalages de cadres lors de la visualisation de tous types de vidéos, offrant une expérience fluide et agréable.

Cependant, le dernier Smartphone Samsung présente quelques inconvénients. Les niveaux de luminosité peuvent être excessivement élevés lors de la visualisation de vidéos dans des environnements à faible lumière, ce qui peut être inconfortable pour les yeux. De plus, il y a un manque de luminosité et de détails lors de la visualisation de photos en éclairage intérieur, ce qui peut dégrader la qualité de l'image perçue. Enfin, la gestion des touches involontaires est insuffisante, ce qui peut entraîner des interactions non désirées avec l'appareil.

Haute luminosité et de très belles couleurs pour le Google Pixel 8 Pro

Le Google Pixel 8 Pro dispose d'un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition de 1344x2992 pixels. Cet écran atteint une luminosité maximale de 2400 cd/m², offrant une bonne lisibilité même sous une forte lumière ambiante. Comme le Galaxy S24 Ultra, il propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, ce qui garantit une expérience utilisateur fluide et réactive. L'écran du Pixel 8 Pro est protégé par le Corning Gorilla Glass Victus 2, une version améliorée qui offre une meilleure protection contre les chocs et les rayures. La compatibilité HDR10+ assure des couleurs vives et des contrastes profonds pour une qualité d'image exceptionnelle. Le traitement antireflet est classique.

Pour DxOMark, les couleurs sont bien rendues dans la plupart des environnements testés, assurant ainsi une qualité visuelle constante et fidèle. L'appareil reste lisible dans toutes les conditions expérimentées, ce qui est essentiel pour une utilisation en extérieur comme en intérieur. La rendu vidéo en HDR10 est particulièrement agréable, offrant une expérience visuelle immersive. De plus, l'appareil est fluide et réactif lors du défilement, ce qui facilite la navigation et améliore l'interaction générale.

Néanmoins, il existe quelques inconvénients à noter. Les détails les plus sombres peuvent apparaître légèrement diminués dans des conditions de faible luminosité, ce qui peut affecter l'expérience visuelle lors de la visualisation de contenus sombres. De plus, il peut y avoir des touches involontaires sur les bords de l'appareil lorsque celui-ci est tenu d'une main, en raison de contacts accidentels avec la paume.

Le meilleur écran au monde, Magic6 Pro

Enfin, le Honor Magic6 Pro se démarque avec son écran AMOLED de 6,8 pouces incurvé sur les quatre côtés, offrant une expérience visuelle immersive et ergonomique. Sa définition est de 1280x2800 pixels et il peut atteindre une luminosité maximale impressionnante de 1600 cd/m², avec des pics pouvant aller jusqu'à 5000 cd/m² dans certaines conditions spécifiques, ce qui est unique sur le marché. L'écran propose également une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz, assurant une fluidité et une réactivité optimales. La technologie de protection d'écran développée par Honor, l'Ultra-Bounce Anti-Drop, promet une résistance exceptionnelle aux chutes et aux impacts. Le Magic6 Pro est compatible avec HDR10+ et Dolby Vision, offrant une qualité d'image cinématographique avec des couleurs riches et des noirs profonds.

Selon DxOMark, son écran s'adapte efficacement à diverses conditions d'éclairage grâce à des niveaux de luminosité bien ajustés, garantissant ainsi une visibilité optimale en toutes circonstances. On peut profiter également d'une expérience fluide et réactive, grâce à un écran tactile qui répond précisément aux interactions, et très peu de décalages de cadres sont observables sur l'ensemble du contenu. De plus, la qualité de la vidéo HDR est particulièrement bonne dans des conditions de faible luminosité, ce qui enrichit l'expérience visuelle. Toutefois, toujours d’après le laboratoire, l'écran présente quelques inconvénients, notamment un changement de couleur notable lorsqu'il est vu sous différents angles et un motif rayé qui peut être perceptible sur un fond sombre et uniforme dans des conditions de chambre noire. Pour DxOMark, il s’agit du meilleur écran au monde, à l’heure de l’écriture de ces lignes.