Les smartphones Premium en Soldes : lequel choisir iPhone 13 Pro, Xiaomi 12 Pro ou Galaxy S22 Ultra ?

Profitez des soldes pour vous offrir l’un des meilleurs smartphones du moment mais si vous hésitez encore entre l’iPhone 13 Pro, le Xiaomi 12 Pro et le Samsung Galaxy S22 Ultra, voici quelques éléments de comparaison pour vous aider dans votre choix.

Les trois smartphones comparés dans cet article ne sont pas des modèles particulièrement compacts. En effet, comptez sur un poids supérieur à 200 grammes avec un Samsung Galaxy S22 Ultra qui monte même à 229 grammes en poche. Les Samsung Galaxy S22 Ultra et Xiaomi 12 Pro font à peu près la même hauteur mais le premier est plus large que le deuxième. C’est l’iPhone 13 Pro qui se montre le plus compact des trois mobiles et on peut notamment apprécier sa finesse de 7,65 mm contre 8,9 mm du Samsung. Cette taille est en partie dû à sa grande batterie de 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Xiaomi 12 Pro et 3095 mAh pour l’iPhone 13 Pro. C’est le Xiaomi 12 Pro qui prend l’avantage pouvant se charger rapidement à 120 watts contre 45 watts pour le Samsung et 25 watts pour l’iPhone. Tous offrent la charge sans fil et inversée mais là aussi, le Xiaomi 12 Pro est plus rapide que les deux autres pour se recharger.

Des écrans de très haute qualité et une large connectivité

Vu qu’il est le plus grand de notre comparatif du jour, il est normal de trouver le plus large écran sur le Samsung Galaxy S22 Ultra avec une diagonale de 6,8 pouces en mode incurvé avec une définition de 1440x3200 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une compatibilité HDR10+. L’écran du Xiaomi 12 Pro s’étire sur 6,73 pouces sur une dalle AMOLED aussi en 1440x3200 pixels à 120 Hz et compatible HDR10+ mais aussi Dolby Vision. L’écran de l’iPhone 13 Pro fait 6,1 pouces sur une dalle OLED à 120 Hz avec une définition de 1284x2778 pixels et aussi supportant le format Dolby Vision. Les trois smartphones sont compatibles 5G, Wi-Fi 6 avec même du Wi-Fi 6 E sur le Xiaomi et le Samsung. Le Galaxy S22 Ultra et l’iPhone 13 Pro profitent d’une compatibilité UWB pour les fréquences à large bande. Ils sont certifiés IP68 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière. Le Xiaomi 12 Pro propose un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Avec le Samsung, il dispose d’un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran ce qui n’est pas le cas de l’iPhone 13 Pro.

D’excellentes performances quelle que soit la solution choisie

Si vous cherchez le mobile le plus puissant, c’est l’iPhone 13 Pro qui domine les débats avec son chipset Apple A15 Bionic devançant le Xiaomi 12 Pro avec son processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 puis le Samsung Galaxy S22 Ultra avec son Soc Exynos 2200. Tous offrent d’excellentes performances et une expérience extrêmement fluide de leur système et applications. Le mobile Apple n’a que 6 Go de mémoire vive alors que les autres peuvent recevoir jusqu’à 12 Go. Aucun n’accepte de carte mémoire pour le stockage des données. Enfin, pour la configuration photo, c’est la bataille des titans puisque le Samsung Galaxy S22 Ultra embarque 108+12+10+10 mégapixels avec un zoom optique 3x et un autre 10x contre trois capteurs de 50 mégapixels au dos du Xiaomi 12 Pro et trois objectifs de 12 mégapixels dont deux stabilisés et autorisant un zoom optique 3x sur l’iPhone 13 Pro. Il y a également un capteur de 12 mégapixels à l’avant. C’est un objectif de 32 mégapixels qui est proposé sur le Xiaomi 12 Pro alors qu’il s’agit d’un capteur de 40 mégapixels sur le mobile Samsung.