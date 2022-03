Quel Smartphone compact d'Apple acheter : iPhone SE 2022, iPhone 13 mini ou iPhone 12 mini ?

Vous aimeriez vous offrir un nouveau smartphone qui soit particulièrement compact chez Apple mais hésitez encore entre l’iPhone 12 mini, l’iPhone 13 mini et l’iPhone SE 2022 ? Voici quelques éléments de comparaison croisés pour vous aider à faire votre choix.

Les iPhone 12 mini, iPhone 13 mini et iPhone SE 2022 ont la particularité d’être extrêmement compacts. En effet, le plus léger d’entre eux est l’iPhone 12 mini avec seulement 133 grammes sur la balance contre 144 grammes pour l’iPhone SE 2022 et 141 grammes pour l’iPhone 13 mini. Ce dernier partage les dimensions de l’iPhone 12 mini soit 131,5 mm de haut pour 64,2 mm de large. L’iPhone 13 mini fait 7,65 mm de profil contre 7,4 mm pour son prédécesseur alors que l’iPhone SE 2022 est légèrement plus grand, 138,5x67,3 mm mais reste le plus fin des trois avec 7,3 mm d’épaisseur. Ils sont tous proposés dans différents coloris. Le design de l’iPhone SE 2022 est le moins percutant et le plus abouti étant celui proposé par l’iPhone 13 mini.

Des écrans bien différents selon les modèles

Les iPhone 12 mini et iPhone 13 mini sont équipés du même écran, soit une dalle AMOLED de 5,4 pouces en diagonale affichant une définition de 1080x2340 pixels à 60 Hz. Les écrans sont compatibles HDR10+ et Dolby Vision pour les films et les séries. L’écran de l’iPhone SE 2022 est plus petit puisqu’il ne fait que 4,7 pouces en diagonale sur une dalle LCD, moins intéressante concernant la colorimétrie et les noirs beaucoup moins profonds. La définition est également moindre puisque limitée à 750x1334 pixels.

Les trois appareils sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6. Ils sont également Bluetooth et NFC et ne permettent pas de brancher un casque directement sans utiliser un adaptateur ou une liaison sans fil. Les trois smartphones supportent une seule carte SIM mais sont compatibles eSIM. Ils sont également certifiés IP68 pour les versions mini et IP67 pour l’iPhone SE 2022, donc totalement étanches.

Lequel est le plus performant ?

Si vous cherchez les iPhone les plus performants, il faut regarder du côté de l’iPhone 13 mini ou de l’iPhone SE 2022 qui bénéficient de la puce Apple A15 Bionic avec 4 Go de mémoire vive contre une puce Apple A14 Bionic installée sur l’iPhone 12 mini mais qui ne démérite pas offrant malgré tout une puissance largement suffisante pour la vie de tous les jours et bien plus.



Les trois mobiles sont proposés avec différentes capacités de stockage. Pour fonctionner l’iPhone 13 mini dispose d’une batterie de 2406 mAh contre 2227 mAh pour l’iPhone 12 mini et 2018 mAh pour l’iPhone SE 2022.

Enfin, pour la partie photo, c’est l’iPhone 13 mini qui est le mieux équipé avec deux capteurs de 12 mégapixels au dos dont un stabilisé optiquement contre deux capteurs 12 mégapixels sans stabilisation pour l’iPhone 12 mini et un seul objectif (encore de 12 mégapixels) pour l’iPhone SE 2022. Pour les prendre en selfie, les meilleurs clichés sont obtenus avec l’iPhone 13 mini depuis son capteur de 12 mégapixels, ce qui est aussi le cas sur l’iPhone 12 mini tandis que l’iPhone SE 2022 doit se contenter d’un capteur de 7 mégapixels.