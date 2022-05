Quel Smartphone Xiaomi acheter en 2022 ? ( Redmi Note 11 Pro, Xiaomi 12 Pro, Mi 11i, 11T Pro et Redmi Note 11)

La marque Xiaomi propose de nombreux smartphones mais lequel est vraiment fait pour vous entre le Xiaomi 12 Pro, le Redmi Note 11 Pro, le Redmi Note 11, le Mi 11i et le Xiaomi 11T Pro ? Voici quelques éléments de comparaison pour vous aider à choisir le vôtre.

Les smartphones Mi 11i et 11T proposent des designs assez patauds mais qui peuvent séduire malgré tout. Celui des Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro est plus abouti avec des profils plats alors que le design du Xiaomi 12 Pro représente bien le haut de gamme des mobiles de la marque. Le plus lourd reste malgré tout le Xiaomi 12 Pro avec 205 grammes sur la balance suivi de près par le 11T Pro avec 204 grammes puis le Redmi Note 11 Pro avec 202 grammes, puis le Mi 11i avec 196 grammes et pour finir avec le plus léger, le Redmi Note 11 avec 179 grammes ce qui reste raisonnable. Le plus fin des smartphones comparés dans cet article est le Mi 11i avec 7,8 mm de profil contre le plus épais, le 11T Pro avec 8,8 mm.

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez la performance absolue, c’est du côté du Xiaomi 12 Pro qu’il faut regarder puisqu’il dispose de la puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, pour le moment, le chipset le plus puissant pour les mobiles sous Android. Les Mi 11i et 11T Pro s’en sortent très bien avec le processeur le plus performant de l’année 2021, soit un Snapdragon 888. Ensuite, il y a le Redmi Note 11 Pro avec son Soc Helio G96 performant dans les jeux vidéo suivi par le Redmi Note 11 qui dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 680. Le Xiaomi 12 Pro profite de 12 Go de mémoire vive. Il y a 8 Go de RAM sur les Mi 11i et 11T Pro alors que les Redmi Note 11 Pro et Redmi Note 11 sont proposés avec, respectivement 6 ou 8 Go de RAM et 4 ou 6 Go de mémoire vive. Les mobiles Redmi peuvent supporter une carte mémoire ce qui n’est pas le cas des autres mobiles comparés dans cet article.

Les 11T Pro, Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro bénéficient d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh contre 4600 mAh pour le Xiaomi 12 Pro et 4520 mAh pour le Mi 11i. Mais, de tous, c’est le Xiaomi 12 Pro qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 120 watts ce qui est aussi le cas du 11T Pro. Les deux peuvent se charger sans fil et proposer la charge inversée. Le Redmi Note 11 Pro peut se charger avec un bloc de 67 watts alors que les deux derniers se chargent à 33 watts.

De très belles surfaces d’affichage avec de l’AMOLED pour tous

Les écrans les plus remarquables sont installés sur le Xiaomi 12 Pro et le 11T Pro. Ils profitent d’une dalle AMOLED 120 Hz compatible HDR10+ et Dolby Vision pour exploiter pleinement les films et les séries des plateformes de streaming. Le Xiaomi 12 Pro peut monter jusqu’à une définition de 1440x3200 pixels contre 1080x2400 pixels ce qui est le cas des autres mobiles. L’écran du Xiaomi 12 Pro a une diagonale de 6,73 pouces contre 6,67 pouces pour le 11T Pro. C’est aussi la diagonale du Mi 11i et du Redmi Note 11 Pro, toujours sur une dalle AMOLED et rafraîchie à 120 Hz mais seulement compatible HDR10+ pour le Mi 11i. Enfin, le Redmi Note 11 dispose d’un écran AMOLED 90 Hz de 6,43 pouces. Les Redmi Note 11 et Redmi Note 11 Pro sont limités à la 4G alors que les Mi 11i, 11T Pro et Xiaomi 12 Pro bénéficient de la 5G et proposent également du Wi-Fi 6 contre du Wi-Fi 5, pour les premiers. Tous sont compatibles NFC. Les Redmi ont une prise audio jack. Seul le Xiaomi 12 Pro a un lecteur d’empreinte digitale sous l’écran tandis que les autres l’ont sur le bouton d’alimentation, sur le profil. Tous profitent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles. Ils proposent un son stéréo avec un certain dynamisme pour le 11T Pro et la présence de 4 haut-parleurs pour le Xiaomi 12 Pro, le plus abouti dans ce domaine. Aucun n’est certifié étanche mais seulement pouvant résister à des éclaboussures.

Quelles configurations photo ?

Enfin, pour la partie photo, le plus avancé de tous est logiquement le plus haut de gamme, soit le Xiaomi 12 Pro embarquant trois capteurs de 50 mégapixels dans son dos et un capteur de 32 mégapixels à l’avant. Le Redmi Note 11 Pro dispose de quatre capteurs : 108+8+2+2 mégapixels, soit presque la même configuration que le Redmi Note 11 pour 50+8+2+2 mégapixels à l’arrière. Le Redmi Note 11 Pro a un capteur frontal de 16 mégapixels contre 13 mégapixels pour son frère, le Redmi Note 11. Les Mi 11i et 11T Pro se partagent la même configuration soit 108+8+5 mégapixels au dos. Le Mi 11i a un objectif de 20 mégapixels à l’avant contre 16 mégapixels sur le 11T Pro.