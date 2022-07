SOLDES : où trouver le Samsung Galaxy S21 FE, l'iPhone SE 2022 et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G au meilleur prix ?

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone mais hésitez encore entre le Samsung Galaxy S21 FE 5G, l’iPhone SE 2022 et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G ? C’est le moment de profiter des soldes mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse pour vous aider dans votre choix.

Si vous préférez les mobiles compacts, c’est sans aucun doute du côté de l’iPhone SE 2022 qu’il faut regarder vu sa taille puisqu’il ne fait que 138,4 mm de haut contre 155,7 mm pour le Samsung Galaxy S21 FE 5G et 164,19 mm pour le grand Redmi Note 11 Pro 5G de Xiaomi. C’est aussi le plus fin des trois avec seulement 7,3 mm d’épaisseur et il se présente également comme le plus léger de notre comparatif du jour avec ses 144 grammes sur la balance contre 202 grammes pour le grand Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Ce dernier se défend en embarquant la plus grande surface d’affichage puisque son écran mesure 6,67 pouces en diagonale contre 6,4 pouces pour le Samsung et seulement 4,7 pouces pour l’iPhone SE 2022. Notez qu’il s’agit d’une dalle LCD moins qualitative sur le mobile Apple contre deux écrans AMOLED HDR sur le Xiaomi et le Samsung. En outre, l’iPhone SE 2022 propose une plus petite définition ce qui implique une lisibilité un peu moins précise même si la diagonale est plus petite. Les Samsung et Xiaomi profitent d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz alors que l’iPhone SE 2022 est limité à 60 Hz donc moins fluide.

Lequel offre les meilleures performances et la charge la plus rapide ?

Si vous cherchez la puissance, c’est l’iPhone SE 2022 qui domine les débats avec son chipset Apple A15 Bionic contre le Snapdragon 888 de Qualcomm installé dans le Samsung Galaxy S21 FE 5G battant largement le Redmi Note 11 Pro 5G, un appareil de milieu de gamme. C’est le seul à proposer un emplacement pour une carte mémoire micro SD ce qui n’est pas possible sur les deux autres. Des trois, c’est le Xiaomi qui dispose de la batterie la plus véloce avec 5000 mAh contre 4500 mAh sur le Samsung et une capacité inconnue mais moins importante que les deux précédents sur l’iPhone. C’est le Redmi Note 11 Pro 5G qui se charge le plus rapidement supportant la charge à 67 watts mais le Samsung qui se charge moins vite a l’avantage de proposer la charge sans fil et la charge inversée. Les trois smartphones sont compatibles avec la 5G. L’iPhone SE 2022 et le Samsung Galaxy S21 FE 5G proposent le Wi-Fi 6 ce qui n’est pas le cas du Xiaomi. Ce dernier se distingue en fournissant un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Il est certifié IP53 donc pouvant uniquement résister à des éclaboussures alors que les deux autres sont certifiés IP67 et IP68 donc totalement résistant à l’eau et à la poussière.

Quel poids dans la photo ?

Enfin, pour la configuration photo, le Samsung Galaxy S21 FE 5G embarque deux capteurs de 12 mégapixels et un objectif de 8 mégapixels au dos avec un capteur de 32 mégapixels pour les selfies. Il s’oppose au 108 mégapixels installé comme capteur principal sur le Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G qui est aussi accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle. Le capteur à selfie est un modèle de 16 mégapixels. Sur l’iPhone SE 2022, il faut se contenter d’un unique capteur de 12 mégapixels au dos avec un objectif de 7 mégapixels à l’avant. Le traitement logiciel de l’iPhone et du Samsung sont intéressants car plutôt précis et de qualité.