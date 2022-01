Top 10 des smartphones les plus endurants de 2021 selon DXOMARK

Parmi les critères essentiels à prendre en compte lors de l’achat d’un smartphone, l’endurance figure en bonne place. Un smartphone doté d’une bonne autonomie et qui se recharge vite est en effet le compagnon idéal. Pour faire le meilleur choix dans ce cadre, les tests et évaluations de DXOMARK sont d’excellents indicateurs. Sur la base de ces derniers, voici le classement des 10 smartphones les plus endurants sortis en 2021.

Oppo Reno 6

En tête de ce classement, on retrouve l’Oppo Reno 6 qui obtient un score DXOMARK de 96. Ce smartphone de milieu de gamme sorti en mai dernier est équipé d’une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide filaire à 65 Watts. En usage modéré, il offre jusqu’à 57 heures d’autonomie, et il suffit de 35 minutes pour le recharger intégralement. Par ailleurs, lorsque l’appareil passe sous les 50 % de charge, 5 minutes de charge suffisent pour gagner plus de 10 heures d’autonomie supplémentaire.

Par ailleurs, en dépit des très bonnes performances globales de l’appareil, ce dernier se décharge globalement beaucoup moins vite que ses concurrents.

iPhone 13 Pro Max

Le plus puissant iPhone du moment est aussi le plus endurant. L'iPhone 13 pro Max vient en deuxième position de ce classement avec un score de 89. Sa grosse batterie de 4352 mAh n’est pas étrangère à ce résultat. Selon les résultats des tests DXOMARK, elle tient jusqu’à 68 heures en usage modéré. C’est pratiquement 3 jours ! Pour remettre à plomb cette batterie, un chargeur 20 W (vendu séparément) est nécessaire. On peut alors passer de 0 à 80 % en 61 minutes. Il faut cependant compter plus de deux heures (131 minutes) pour faire complètement le plein.

Précisons que l’iPhone 13 Pro est également compatible avec la charge sans fil.

OnePlus Nord CE 5G

Avec le même score que l’iPhone 13 Pro Max, le OnePlusNord CE 5G se place à la seconde place de ce top 10. Lancé en juin, ce smartphone est alimenté par une batterie de 4500 mAh qui est compatible avec la charge rapide à 20 W. En utilisation modérée, ce smartphone tient jusqu’à 64 heures et peut être chargée intégralement (de 0 à 100 %) en 61 minutes.

Pour un modèle de gamme intermédiaire, le OnePlus Nord CE 5G se montre donc très endurant et rivalise même valablement les modèles haut de gamme.

Vivo Y72 5G

Cela fait désormais plusieurs mois que le Vivo Y72 5G est présent sur le marché. C’est assez pour que ce smartphone démontre ses bonnes performances et son endurance. Sur ce dernier point, il brille grâce à sa batterie de 5000 mAh qui permet de profiter d’une autonomie de 85 heures en utilisation normale ; soit 3 jours et 13 heures. Pour une telle capacité de batterie, c’est énorme !

La batterie du Vivo Y72 5G est par ailleurs compatible avec la charge rapide à 18 W. Avec un chargeur adéquat, il faut compter 2 heures 15 minutes pour passer de 0 à 100 %. Pour redonner rapidement du jus à l’appareil, une recharge de 30 minutes permet de gagner 33 % de batterie.

Xiaomi 11T

Sorti seulement en octobre, le Xiaomi 11T se hisse directement à la cinquième place de ce classement. Une place tout à fait méritée puisqu’il obtient, lui aussi, un score de 89 aux tests DXOMARK sur l’endurance. Qualifiées d’« équilibrées », ces performances en matière d’endurance sont très séduisantes. Sa batterie possède une capacité de 5000 mAh et est compatible avec la charge rapide à 67 W.

En utilisation modérée, elle tient 59 heures et peut être rechargée à 100 % en 47 minutes. 30 minutes de charge lui permettent par ailleurs de gagner jusqu’à 79 % de charge. Ce smartphone vous accompagne donc valablement dans vos déplacements.

Redmi Note 10

Le Redmi Note 10 a réussi une belle entrée sur le marché en mars dernier. Brillant par son excellent rapport qualité-prix, ce smartphone brille aussi bien par ses bonnes performances globales que par sa bonne endurance. Cette dernière lui est garantie notamment par sa batterie de 5000 mAh. Une fois pleine, cette dernière tient jusqu’à 69 heures en usage modéré.

Pour recharger cette batterie, un chargeur de 33 W est fourni à l’achat. Il permet de passer de 0 à 48 % en 30 minutes, puis à 100 % au bout de 1h29.

Oppo A74

Débarqué en avril dernier, l’Oppo A74 joue, lui aussi, dans la cour des grands en termes d’autonomie. Grâce à sa batterie intelligente de 5000 mAh, il tient 64 heures en utilisation modérée. Compatible avec la charge rapide à 33 W, cette batterie se recharge entièrement (de 0 à 100 %) en 71 minutes. Il ne lui faut cependant que 30 minutes pour passer de 0 à 51 %.

Oppo Reno 6 Pro 5G

Disponibles sur le marché européen depuis septembre dernier, l’Oppo Reno 6 Pro 5G se positionne sur le segment Premium, avec de solides arguments techniques. Pour son autonomie, le fabricant a opté pour une batterie de 4500 mAh qui tient jusqu’à 48 heures pleines en utilisation courante. Ce qui permet de profiter assez longtemps des fonctionnalités de l’appareil.

Mais son plus gros atout est sans aucun doute son impressionnante vitesse de charge. Il suffit en effet de 30 minutes de charge pour passer de 0 à 95 %, puis de 6 minutes de plus pour faire le plein grâce à un chargeur de 65 W.

Galaxy A72

Si vous recherchez un milieu de gamme efficace et endurant du côté de Samsung, le Galaxy A72 a de bonnes chances de vous séduire. Sa batterie de 5000 mAh lui permet de tenir près de 3 jours en utilisation courante (69 heures plus précisément). Sur son segment, ce smartphone bat ainsi le record d’autonomie.

Compatible avec la charge rapide à 25 W, ce smartphone se charge à 80 % en 58 minutes. Il faut toutefois compter 1h51 minutes pour une recharge intégrale de 0 à 100 %.

Redmi Note 10 Pro

Avec un score DXOMARK de 84, ce Redmi Note 10 Pro boucle ce Top10. C’est pourtant le smartphone qui possède la batterie avec la plus grande capacité de cette liste : 5020 mAh. Celle-ci lui permet de fonctionner sans soutien pendant plus de 2 jours et demi (2 jours et 19 heures pour être plus précis). Niveau autonomie, on n’a donc pas à se plaindre.

Grâce à un chargeur rapide de 33 W, cette batterie récupère jusqu’à 46 % de son énergie en 30 minutes. Au bout de 55 minutes, l’on peut atteindre les 80 % de charge.

Voilà pour notre classement des 10 smartphones les plus endurants de 2021 selon DXOMARK ! N’hésitez pas à consulter les autres classements afin de faire le bon choix sur la base de critères pertinents.