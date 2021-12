Top 5 des Smartphones 5G à prix abordable : Xiaomi 11 Lite, Galaxy A52S, Galaxy S20 FE, Poco M3 Pro et Oppo A94

Vous souhaitez vous offrir un nouveau smartphone compatible 5G qui soit abordable. Nous avons sélectionné pour vous les Xiaomi 11 Lite 5G NE, Samsung Galaxy A52S 5G, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Poco M5 Pro et le Oppo A94 5G. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse croisés pour vous aider dans votre choix.

Esthétiquement, les cinq smartphones comparés du jour sont assez similaires avec des bords arrondis et différents coloris. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE est remarquablement fin faisant seulement 6,81 mm d’épaisseur alors que le Oppo A94 5G fait 7,8 mm, les Galaxy S20 FE 5G et Galaxy A52S 5G mesure 8,4 mm de profil et le Poco M3 Pro a une épaisseur de 8,92 mm ce qui reste correct pour une bonne prise en main. Le Poco est aussi le plus lourd avec 190 grammes sur la balance, comme le Samsung Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy A52S 5G (189 grammes) là où les Oppo A94 5G et le Xiaomi 11 Lite 5G NE font respectivement 173 et 158 grammes.

Quel écran est le plus beau ?

L’écran le plus remarquable de notre comparatif est celui qui est installé sur le Xiaomi 11 Lite 5G NE. En effet, celui-ci s’appuie sur une dalle AMOLED de 6,5 pouces, comme le Galaxy S20 FE 5G et le Galaxy A52S 5G mais il est compatible HDR10+ et Dolby Vision, à l’image des iPhone 12 et iPhone 13 prometteur d’excellents rendus pour regarder des films et des séries. Toutefois, il n’est rafraîchi qu’à 90 Hz alors que les dalles des Samsung profitent d’une fréquence de 120 Hz. L’écran du Oppo A94 5G mesure 6,43 pouces sur une dalle AMOLED à 60 Hz non HDR alors que le Poco M3 Pro propose un écran LCD, moins qualitatif sur 6,5 pouces à 90 Hz, étant le moins intéressant du plateau.

Galaxy S20 Fan Edition acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

455,00 € Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 466,40 € acheter Amazon Marketplace

Rakuten 471,00 € acheter Rakuten Voir tous les prix

Lequel offre le plus de performances ?

Si vous cherchez le smartphone le plus puissant du comparatif du jour, regardez du côté du Galaxy S20 FE 5G embarquant une puce Qualcomm Snapdragon 865 avec 6 Go de mémoire vive. Ensuite, il y a les Xiaomi 11 Lite 5G NE et Samsung Galaxy A52S 5G qui profitent d’une puce Snapdragon 778G avec 6 ou 8 Go de mémoire, selon la configuration choisie. Après, on trouve le Oppo A94 5G équipé d’une puce Mediatek Dimensity 800U puis le Poco M3 Pro avec son chipset Dimensity 700 et ses 4 ou 6 Go de mémoire vive. Tous sont compatibles 5G et NFC. Les Xiaomi 11 Lite 5G NE, Samsung Galaxy S20 FE 5G et Poco M3 Pro proposent du Wi-Fi 6, plus performant que le Wi-Fi 5 embarqué sur les autres. Seuls les Galaxy A52S 5G et Oppo A94 5G proposent un port audio jack pour brancher un casque. Tous peuvent accueillir deux cartes SIM mais seul le Poco M3 Pro peut étendre sa capacité de stockage interne. C’est également le seul à proposer le lecteur d’empreinte sur le bouton de mise en veille alors qu’il est installé sous l’écran pour les autres. Seuls les Samsung sont étanches.

Samsung Galaxy A52s acheter au meilleur prix Rakuten

368,99 € Rakuten

Amazon Marketplace 371,19 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 398,19 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Une autonomie correcte et des vitesses de charge différentes

La batterie ayant la plus grande capacité est intégrée au sein du Poco M3 Pro, soit 5000 mAh capable de supporter la charge à 18 watts ce qui est aussi le cas du Samsung Galaxy S20 FE 5G sur une batterie de 4500 mAh comme le Samsung Galaxy A52S 5G mais qui peut se charger un peu plus vite, à 25 watts. Il est devancé par la batterie du Oppo A94 5G de 4310 mAh se chargeant à 30 watts mais c’est finalement le Xiaomi 11 Lite 5G NE qui se charge le plus rapidement de tous pouvant supporter la charge à 33 watts sur une batterie d’une capacité de 4250 mAh.

Xiaomi Poco M3 Pro acheter au meilleur prix Rakuten

189,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 234,32 € acheter Fnac Marketplace

Amazon Marketplace 240,00 € acheter Amazon Marketplace Voir tous les prix

Plus ou moins de pixels embarqués

Enfin, concernant les capteurs photo, les offres sont très différentes. Le Samsung Galaxy A52S 5G propose une configuration 64+12+5+5 mégapixels à l’arrière et de 32 mégapixels à l’avant. Le Oppo A94 5G n’est pas très loin avec 48+8+2+2 mégapixels au dos et un objectif de 16 mégapixels en frontal. Le Samsung Galaxy S20 FE 5G dispose du même capteur à l’avant que le Galaxy A52S 5G mais préfère utiliser deux capteurs de 12 mégapixels et un autre de 8 mégapixels à l’arrière. Le Xiaomi 11 Lite 5G NE profite de 64+8+5 mégapixels au dos et un objectif de 20 mégapixels à l’avant alors que le Poco M3 Pro est le moins bien équipé avec 48+2+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 8 mégapixels en frontal.