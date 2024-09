Dernier jour des French Days : voici les meilleurs bons plans de la semaine pour obtenir un smartphone à prix cassé !

Les trois smartphones offrent des approches de design distinctes, notamment dans l’organisation de leurs capteurs photo. Le Google Pixel 9 Pro XL arbore une bande horizontale occupant presque toute la largeur de l'arrière du téléphone, ce qui lui confère une signature visuelle unique. En plus de cette bande, le Pixel 9 Pro intègre un capteur de température au dos, une caractéristique inédite. En ce qui concerne le Samsung Galaxy S24 Ultra, il adopte un design minimaliste avec des capteurs photo simplement posés, sans structure visible, offrant une allure épurée.

Ce choix visuel accentue la sobriété du modèle. De son côté, l'iPhone 16 reste fidèle à l'esthétique Apple, avec ses capteurs disposés en carré dans le coin supérieur gauche, similaire aux précédentes générations, mais avec l'ajout d'un bouton Action pour de nouvelles fonctionnalités.

En termes de profil, le Pixel 9 Pro et l'iPhone 16 se distinguent par leurs contours légèrement arrondis, tandis que le Galaxy S24 Ultra présente un profil plus anguleux et plat. Quant aux options de couleur, le Pixel 9 Pro propose une palette de quatre teintes : porcelaine, rose, vert sauge et noir volcanique. Le Samsung Galaxy S24 Ultra offre aussi un choix intéressant avec des variantes en noir, gris, violet et ambre. Enfin, l'iPhone 16 se décline en noir, blanc, rose, vert et bleu, un éventail plus pastel et léger comparé à ses concurrents.

Le plus imposant est le Samsung Galaxy S24 Ultra. C’est également le plus lourd avec ses 232 grammes. À l’inverse, l'iPhone 16 est le plus compact et le plus léger avec 170 grammes, idéal pour ceux qui privilégient la légèreté et une prise en main plus facile. Le Google Pixel 9 Pro XL se situe entre les deux.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran ?

En termes de puissance, les trois smartphones sont équipés de processeurs à la pointe de la technologie. Le Samsung Galaxy S24 Ultra est propulsé par un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, épaulé par 12 Go de mémoire vive. Vient ensuite le Google Pixel 9 Pro XL avec son Tensor G4 et ses impressionnants 16 Go de RAM, le plaçant au sommet pour les tâches exigeantes et le multitâche.

Enfin, l'iPhone 16, bien qu'il ne dispose que de 8 Go de RAM, est équipé du dernier Apple A18, réputé pour son efficacité et sa gestion des ressources. Aucun des modèles ne permet l’extension du stockage via microSD, mais tous proposent des capacités de stockage allant jusqu'à 1 To (sauf l’iPhone qui s'arrête à 512 Go).

Pour l’écran, le Samsung Galaxy S24 Ultra se distingue avec un panneau AMOLED de 6,8 pouces, une définition de 1440x3120 pixels et une luminosité maximale atteignant 2600 cd/m², avec en plus un traitement antireflet, ce qui en fait l’un des meilleurs écrans du marché.

Le Google Pixel 9 Pro XL offre également un écran AMOLED de 6,8 pouces, avec une luminosité pouvant grimper jusqu'à 3000 cd/m² dans certaines conditions. Enfin, l'iPhone 16, avec une diagonale plus modeste de 6,1 pouces, atteint 2000 cd/m², suffisant pour la plupart des usages en extérieur. Tous les smartphones proposent une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, assurant une fluidité exemplaire. Toutefois, en termes de qualité d'écran, le Samsung Galaxy S24 Ultra se démarque légèrement grâce à son traitement antireflet et sa meilleure définition.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Le domaine de la photographie voit le Samsung Galaxy S24 Ultra dominer avec son capteur principal de 200 mégapixels, capable de capturer des détails impressionnants. Il est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels, ainsi que deux téléobjectifs, de 50 et 10 mégapixels respectivement, offrant des zooms optiques de 5x et 3x.

Le Google Pixel 9 Pro XL n'est pas en reste avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 48 mégapixels avec un zoom 5x. Il excelle également avec un capteur selfie impressionnant de 42 mégapixels, parfait pour les amateurs d’autoportraits. L'iPhone 16, bien que plus modeste en chiffres, propose un capteur principal de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels, suffisant pour la plupart des utilisateurs. Son capteur selfie de 12 mégapixels est le plus modeste du groupe.

L’autonomie est un critère clé, surtout pour les utilisateurs intensifs. Le Google Pixel 9 Pro XL est équipé d’une batterie de 5060 mAh, offrant théoriquement la meilleure endurance parmi les trois modèles. Le Samsung Galaxy S24 Ultra, avec une batterie de 5000 mAh, devrait également proposer une excellente autonomie, même si elle est légèrement inférieure à celle du Pixel.

Enfin, l'iPhone 16 dispose de la plus petite batterie avec 3274 mAh, ce qui pourrait être un point faible pour les utilisateurs intensifs, bien que la gestion de l’énergie chez Apple soit généralement optimisée par son système d'exploitation.

Concernant la charge rapide, le Galaxy S24 Ultra prend la tête avec une puissance de 45 watts, surpassant le Pixel 9 Pro (37 watts) et l'iPhone 16 (30 watts). Tous les modèles supportent la recharge sans fil, mais là encore, des différences existent : le Pixel 9 Pro XL peut se recharger sans fil jusqu’à 23 watts, contre 25 watts pour l'iPhone 16 et seulement 10 watts pour le Samsung Galaxy S24 Ultra.