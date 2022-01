Xiaomi : le top 5 des smartphones 5G à moins de 500€ en janvier 2022 !

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone de la marque Xiaomi mais ne savez pas choisir entre le Xiaomi 11T, le Mi 11 Lite 5G, le Mi 11i, le Redmi Note 10 ou le Mi 10T ? Voici quelques éléments comparés croisés pour vous aider dans votre choix.

De tous les smartphones comparés aujourd’hui, le plus léger est le Mi 11 Lite 5G avec seulement 159 grammes sur la balance suivi par le Redmi Note 10 avec 179 grammes puis le Mi 11i avec 196 grammes puis le 11T avec 203 grammes pour finir avec le Mi 10T qui accuse 216 grammes. Attention aux déformations des poches avec ce dernier qui est aussi le plus épais de tous. C’est le Mi 11 Lite 5G qui est le plus fin avec seulement 6,81 mm ce qui en fait l’un des moins épais du marché. Tous profitent d’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Les modèles Redmi Note 10 et Mi 11i sont certifiés IP53 pouvant résister aux éclaboussures, ce qui est aussi le cas du 11T.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Fnac Marketplace

189,00 € Fnac Marketplace

Rakuten 195,00 € acheter Rakuten

Darty 199,00 € acheter Darty Voir tous les prix

Lequel offre le plus de puissance ?

Si vous cherchez le Xiaomi le plus puissant de notre sélection, regardez du côté du Mi 11i qui profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 suivi par le 11T avec sa puce Mediatek Dimensity 1200 puis le Mi 10T avec son Snapdragon 865 puis le Mi 11 Lite 5G avec son Snapdragon 780G et pour finir avec le Redmi Note 10 qui dispose d’un processeur Snapdragon 678. Aucun ne supporte de carte mémoire mais ils proposent au moins 128 Go d’espace de stockage interne. Question autonomie, c’est le 11T, le Redmi Note 10 et le Mi 10T qui ont les batteries les plus imposantes avec 5000 ou 5020 mAh. Le 11T peut supporter la charge à 67 watts alors que les autres sont tous limités à 33 watts au maximum. Le Mi 11i a une batterie de 4520 mAh tandis que celle du Mi 11 Lite 5G fait 4250 mAh.

Xiaomi Mi 11i acheter au meilleur prix Rakuten

529,00 € Rakuten

Rue du Commerce 678,99 € acheter Rue du Commerce

Fnac Marketplace 682,21 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Quel écran est le plus agréable à regarder ?

L’écran le plus remarquable est celui intégré sur le Xiaomi 11T. En effet, il s’appuie sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et Dolby Vision (comme l’iPhone 13) et propose une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sur 6,67 pouces en diagonale. Les Mi 11i et Mi 10T disposent également d’écrans de 6,67 pouces à 120 Hz mais celui du Mi 10T est de type LCD. L’écran du Mi 11 Lite 5G mesure 6,55 pouces compatible HDR10+ à 90 Hz alors que l’écran du Redmi Note 10 est certes AMOLED mais limité à une fréquence de 60 Hz. Tous, sauf ce dernier, sont compatibles 5G et proposent du Wi-Fi 6. Ils sont également compatibles NFC et seul le Redmi Note 10 offre une prise audio pour brancher directement un casque, les autres devant utiliser le Bluetooth ou un adaptateur USB-C. Les lecteurs d’empreinte sont installés sur le profil sauf pour le 11T qui a un lecteur sous son écran.

Xiaomi 11T acheter au meilleur prix Rakuten

422,99 € Rakuten

Fnac Marketplace 484,00 € acheter Fnac Marketplace

Fnac 569,00 € acheter Fnac Voir tous les prix

Des configurations photo bien différentes

Enfin, pour la partie photo, sachez que le Mi 11T et le Mi 11i partagent la même configuration soit 108+8+5 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels pour les selfies pour le premier et 20 mégapixels pour le second. Le Mi 10T propose aussi un capteur à selfie de 20 mégapixels et à l’arrière profite de 64+13+5 mégapixels, presque comme le Mi 11 Lite 5G qui a 64+8+5 mégapixels dans son dos et un objectif de 20 mégapixels encore pour se prendre soi-même en photo. Le Redmi Note 10 est équipé d’une configuration 48+8+2+2 mégapixels au dos et d’un capteur de 13 mégapixels à l’avant. Selon DxOMark, le plus doué en photo est le Mi 11i ex aequo avec le Mi 11 Lite qui obtiennent le score de 111 suivis par le 11T qui décroche un score de 108 puis le Mi 10T qui obtient un score de 98, le Redmi Note 10 n’ayant pas été testé.