Xiaomi Redmi Note 11 Pro, Note 11 Pro Plus, Note 11 ou Note 11s : lequel acheter ?

La marque Xiaomi est particulièrement prolifique sur le marché des smartphones. Elle propose notamment dans son catalogue les modèles Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G. Mais lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments comparés croisés afin de vous aider dans votre choix.

Parmi les smartphones Redmi Note 11 les plus discrets au niveau du bloc optique à l’arrière, c’est le Redmi Note 11 5G qui propose l'îlot le plus petit bien que cela ne se joue qu’à quelques millimètres près. Ils sont tous à peu près équivalents, les capteurs installés sur des plaques noires comme pour renforcer la présence visuelle par rapport aux teintes du reste de l’arrière de l’appareil. Ils sont tous proposés dans différents coloris : bleu clair, violet, blanc nacré, gris, bleu. Les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S ont exactement les mêmes dimensions et proposent une finesse de 8,09 mm contre 8,12 mm pour le Redmi Note 11 Pro 5G et 8,34 mm pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Ils ont le même poids, soit 179 grammes, ce qui est plus léger que les 202 grammes du Redmi Note 11 Pro et que les 204 grammes du Redmi Note 11 Pro+ 5G. Les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S sont les deux les plus compacts.

Lequel a le plus bel écran ?

Concernant les écrans, on fonctionne par paire. En effet, les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S ont les mêmes surfaces d’affichage. Idem pour le Redmi Note 11 Pro 5G et le Redmi Note 11 Pro+ 5G. Dans le premier cas, il s’agit d’une dalle AMOLED sur 6,43 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage de 180 Hz. Pour les modèles Pro 5G et Pro+ 5G, il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,67 pouces sur 1080x2400 pixels et bénéficiant d'une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage de 360 Hz. Ces deux derniers offrent donc une plus grande fluidité dans les défilements et une meilleure réactivité dans les jeux. Ils sont compatibles 5G alors que les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S sont limités à la 4G. Tous sont compatibles Wi-Fi 5, NFC et proposent un port audio ainsi qu’un émetteur infrarouge pour les transformer en une télécommande universelle. Ils embarquent également deux haut-parleurs JBL pour un son stéréo et disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le profil. Ils sont certifiés IP53 donc résistants aux éclaboussures.

Lequel est le plus puissant ?

Pour la puissance de calcul, celui qui offre les meilleures performances est le Redmi Note 11 Pro+ 5G avec son processeur MediaTek Dimensity 920 avec 6 ou 8 Go de mémoire vive. Il est suivi par le Redmi Note 11 Pro 5G qui dispose d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695 avec aussi 6 ou 8 Go de RAM puis le Redmi Note 11S avec son processeur MediaTek Helio G96 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et pour finir le Redmi Note 11 avec son Snapdragon 680 avec aussi 4 ou 6 Go de RAM. Les versions Pro et Pro+ 5G disposent d’un minimum de 128 Go d’espace de stockage, jusqu’à 256 Go alors que les deux autres commencent à 64 Go et sont aussi déclinées avec 128 Go. Tous peuvent supporter l’ajout d’une carte mémoire micro SD pour plus d’espace. Les Redmi Note 11, Redmi Note 11S, et Redmi Note 11 Pro 5G embarquent une batterie de 5000 mAh alors que le Redmi Note 11 Pro+ 5G est équipé d’une batterie de 4500 mAh. Toutefois, c’est lui qui va se charger le plus rapidement avec une puissance supportée de 120 watts, comme les meilleurs du moment contre 67 watts pour le Redmi Note 11 Pro 5G et 33 watts pour les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S.

Quid des configurations photo à l’arrière et à l’avant ?

Enfin, concernant les configurations photo, le Redmi Note 11 propose 50+8+2+2 mégapixels à l’arrière contre 108+8+2+2 mégapixels au dos du Redmi Note 11S. Les Redmi Note 11 Pro 5G et Redmi Note 11 Pro+ 5G embarquent les mêmes capteurs, soit 108+8+2 mégapixels au dos et 16 mégapixels à l’avant. C’est aussi le cas du Redmi Note 11S alors que le Redmi Note 11 dispose d’un objectif de 13 mégapixels pour se prendre en selfie.