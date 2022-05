Xiaomi Redmi Note 11 pro plus, Samsung Galaxy A53 ou iPhone SE 2022 : lequel acheter ?

Vous aimeriez vous offrir l’un des smartphones tendances du moment mais hésitez entre l’iPhone SE 2022, le Samsung Galaxy A53 5G ou le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G ? Voici quelques caractéristiques techniques croisées pour vous aider à choisir lequel est vraiment fait pour vous.

La sélection comparée du jour contient deux catégories de produits. En effet, il y a les « classiques » et le « compact ». Le Samsung Galaxy A53 5G et le Xiaomi Redmi Note 11 Pro+ 5G appartiennent à la première tandis que l’iPhone SE 5G 2022 fait partie de la deuxième catégorie. Il se distingue par ses dimensions particulièrement réduites. Il ne fait que 138,4 mm de haut contre 159,6 et 163,65 mm pour le Samsung et le Xiaomi, respectivement. L’iPhone est également le plus fin des trois avec seulement 7,3 mm contre 8,1 et 8,34 mm, toujours dans le même ordre. Il est aussi le plus léger avec seulement 144 grammes sur la balance contre 189 grammes pour le Samsung et 204 grammes pour le Xiaomi. Notez qu’à partir de 200 grammes, on commence à bien sentir le mobile en poche et en main…

Compact mais avec un écran LCD contre deux surfaces AMOLED

La compacité de l’iPhone SE 5G 2022 a un certain avantage mais à aussi l’inconvénient de proposer l’écran le plus petit de notre comparatif étant, de surcroît sur une dalle LCD moins gratifiante que la dalle AMOLED installée pour l’affichage sur les deux autres. L’écran de l’iPhone SE 5G 2022 fait 4,7 pouces en diagonale contre 6,5 pouces pour le Galaxy A53 5G et 6,67 pouces pour le Redmi Note 11 Pro+ 5G, ces deux derniers profitant également d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz contre 60 Hz pour le mobile Apple. Le Samsung et le smartphone américain sont certifiés IP67 donc totalement étanche à l’eau et à la poussière ce que ne peut prétendre le Xiaomi pouvant juste résister à des éclaboussures. Le Xiaomi propose un son stéréo, comme le Samsung et dispose d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande universelle. Notez aussi la présence d’un connecteur audio pour brancher un casque là où il faut un adaptateur ou utiliser le réseau sans fil Bluetooth sur les deux autres. L’iPhone SE 5G 2022 propose du Wi-Fi 6, plus performant que le Wi-Fi 5 des Xiaomi et Samsung.

Lequel offre la plus grande puissance de calcul et les plus belles photos ?

Les meilleures performances sont obtenues avec l’iPhone SE 5G 2022 embarquant la même puce que les autres iPhone 13, soit un processeur Apple A15 Bionic soutenu par 4 Go de mémoire vive. Les deux autres profitent de 6 ou 8 Go de RAM, selon la configuration choisie avec un processeur MediaTek Dimensity 920 du Xiaomi plus véloce que l’Exynos 1280 installé dans le Samsung Galaxy A53 5G. Ce dernier bénéficie d’une batterie ayant une capacité de 5000 mAh contre 4500 mAh pour le Xiaomi et 2018 mAh pour l’iPhone SE 5G 2022. Si le Samsung peut prétendre à une autonomie légèrement plus importante que la concurrence du jour, c’est le Redmi Note 11 Pro+ 5G qui se recharge le plus rapidement avec le support d’un bloc à 120 watts contre seulement 25 watts pour le Samsung.

Enfin, pour les photos, l’iPhone SE 5G 2022 dispose d’un seul capteur de 12 mégapixels contre un impressionnant 108+8+2 mégapixels à l’arrière du Redmi Note 11 Pro+ 5G et 64+12+5+5 mégapixels au dos du Samsung. Ce dernier est équipé d’un capteur de 32 mégapixels à l’avant contre 16 mégapixels sur le Xiaomi et seulement 7 mégapixels en façade du mobile Apple.