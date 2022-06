Test realme GT Neo 3 : le champion de la charge rapide

Le smartphone de milieu de gamme realme GT Neo 3 vient logiquement succéder au GT Neo 2 de l’année dernière afin de proposer une fiche technique en phase avec son temps et même maintenant en avance par rapport à la concurrence à la faveur d’une incroyable capacité à se recharger très rapidement. Il profite également d’une mise à niveau de son capteur photo principal et d’un écran légèrement plus grand. Nous avons l’essayer pendant un moment et voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du realme GT Neo 3 :

Écran AMOLED de 6,7 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset MediaTek Dimensity 8100

12 Go de mémoire vive extensibles

256 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 4500 mAh compatible charge 150 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI

Design du realme GT Neo 3

Le design du realme GT Neo 3 est plutôt sobre avec des formes assez conventionnelles. Ses profils sont très légèrement creusés avec un dos qui revient dessus ainsi que les bords latéraux de la dalle de l’écran sans que celui-ci ne soit incurvé pour autant. Le dos est très sobre, notre modèle de test noir propose un revêtement en plastique de couleur uniforme et ne laisse aucune trace de doigts. Plus fun, le realme GT Neo 3 est aussi décliné en bleu avec deux bandes blanches ou en blanc avec deux bandes noires, symbolisant la course automobile. Le bloc d’optiques est installé en haut à gauche sur une plaque en verre qui dépasse légèrement du reste de l’arrière de l’appareil. Il est exactement dans le même ton que la coque au dos ce qui fait qu’il reste discret. On voit bien le capteur principal qui veut dominer les capteurs secondaires situés juste en-dessous, séparés par un flash en position horizontale.

Si on fait le tour du smartphone, on remarque le châssis en plastique qui laisse passer les ondes pour les antennes intégrées. Le bouton de mise en veille est en opposition par rapport à ceux qui permettent de gérer le volume, situés sur le profil gauche. Sur le profil supérieur, il y a un microphone. Sur le profil inférieur, il y a un deuxième haut-parleur, le premier étant au niveau du sommet de l’écran, un autre microphone, le connecteur USB-C et le tiroir à cartes SIM. Il est possible d’en insérer deux simultanément sans pouvoir ajouter de carte mémoire pour augmenter la capacité de stockage interne de l’appareil.

Le realme GT Neo 3 est compatible 5G, Bluetooth et NFC. Il propose également du Wi-Fi 6E, soit la norme la plus avancée à ce jour pour ce type de réseau sans fil et donc le plus performant aussi bien en termes de portée que de débit. Certains peuvent regretter l’absence de prise audio jack mais cela aurait signifié un retour en arrière étant donné que son prédécesseur en était déjà dépourvu obligeant une écoute au casque à passer par une liaison Bluetooth ou un adaptateur USB-C vers jack.

Le smartphone propose un son stéréo. Il est compatible Dolby Atmos. Il est plutôt cohérent pour un tel appareil. Les voies sont particulièrement intelligibles lors de dialogues ou de commentaires et la distorsion est assez faible pour en apprécier l’écoute si on n’est pas trop exigeant non plus. Le tout manque cruellement de dynamisme malgré tout.

Le lecteur d’empreinte digitale est installé sous l’écran dans une position que nous trouvons définitivement trop basse puisqu’à seulement 1,5 cm du bord inférieur. Cela nous oblige à une petite gymnastique du pouce pour le poser dessus. Il s’est révélé extrêmement efficace lors de nos tests. Notez qu’il propose une fonction de lecture de la fréquence cardiaque ce qui signifie que vous n’avez qu’à poser le doigt dessus pour lire le nombre de battements par minute que fait votre cœur.

Le realme GT Neo 3 n’est pas étanche, une fonction encore rare à ce niveau de prix sauf chez Samsung avec les Galaxy A33 5G et Galaxy A53 5G, par exemple.

Une large surface d’affichage assez lumineuse

L’écran est percé en haut au centre pour laisser la place au capteur photo frontal. Les bords latéraux sont assez larges et on sent également que le fabricant a fait un effort pour réduire au maximum les bordures inférieures et supérieures qui sont malgré tout légèrement plus épaisses. L’écran utilise une dalle AMOLED, comme sur le précédent realme GT Neo 2 mais avec une diagonale très légèrement supérieure puisqu’elle mesure 6,7 pouces pour le GT Neo 3 contre 6,62 pouces pour son aîné. La définition est identique : 1080x2400 pixels, soit comme la très grande majorité des définitions proposées sur les autres mobiles à quelques rares exceptions notamment pour les très haut de gamme qui peuvent monter jusqu’à 1440x3200 pixels.

Ne cherchez pas plus loin, il s’agit de la même dalle que celle qui est installée sur le realme GT 2 Pro avec la même fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Celle-ci est adaptative dans le sens où il est possible de choisir le mode dynamique auquel cas, c’est le smartphone qui détermine automatiquement la meilleure fréquence à utiliser selon les applications en cours d’usage afin d’optimiser la consommation d’énergie. On sait effectivement d’un écran rafraîchit 120 fois par seconde va consommer plus que le même qui l’est deux fois moins. Il est toutefois possible de bloquer la fréquence à 60 ou 120 Hz, dans les paramètres de l’appareil. Le taux d’échantillonnage est de 360 Hz ce qui permet d’avoir une bonne réactivité dans les jeux vidéo même si ce taux reste en deçà des smartphones spécialement conçus pour le gaming à l’image du Red Magic 7 Pro qui peut atteindre 960 Hz, par exemple ou plus abordable, le Poco F4 GT qui propose 480 Hz. Les réglages par défaut de l’écran du realme GT Neo 3 sont satisfaisants. Il est possible de choisir un mode couleur entre Vive, naturel, mode pro et de jouer avec la température des couleurs pour avoir un affichage plus adapté à vos envies. Un mode confort des yeux est disponible ainsi qu’un moteur d’optimisation du rendu pour les vidéos HDR. La luminosité offerte par la dalle est suffisante même en plein après-midi au soleil.

Un système agréable et fluide

Le realme GT Neo 3 est animé par le système Android 12 avec une surcouche logicielle realme UI 3. Nous avons pu tester l’appareil dans sa version RMX3563_11_A.08. La mise à jour de sécurité Android datait de début mai ce qui n’est pas si éloigné de notre phase de test qui s’est déroulée début juin. L’interface ressemble beaucoup à celle proposée au sein de ColorOS, le système embarqué sur les mobiles Oppo. Les paramètres sont organisés exactement de la même façon. On a droit à un très bon niveau de personnalisation avec des couleurs qui peuvent être puisées depuis l’image en fond d’écran pour une meilleure harmonisation. Il y a une barre latérale pour accéder rapidement à certaines applications ou fonctionnalités du mobile. Le gestionnaire multitâche permet de voir toutes les applications en cours d’exécution, de fermer certaines et d’en ouvrir d’autres via un écran scindé en deux. On peut changer la forme des icônes et leur style.

L’interface Google Discover est disponible en faisant glisser la page d’accueil vers la droite. Par défaut, on a droit à (trop ?) plusieurs applications sont installées : Booking.com, Boutique Amazon, Clone Phone, LinkedIn, Notes Keep, PUBG Mobile, Block Puzzle, Fish Solitaire, Joom, TikTok, Tile Master 3D.

Notez la présence d’un mode GT qui doit booster les performances de l’appareil. Celui-ci n’est pas activé par défaut (pour ne pas consommer inutilement) et se trouve assez bizarrement dans le menu Batterie. Pour ceux qui aiment s’adonner aux jeux vidéo, l’application Jeu permet d’avoir une interface qui centralise les jeux et les paramètres associés comme le fait de décrocher automatiquement sur le haut-parleur en cas d’appel, définir le style des notifications pour ne pas être trop dérangé (voire pas du tout) lors d’une session de jeu.

D’excellentes performances produites par ce smartphone

Le realme GT Neo 3 est animé par un processeur MediaTek 8100 qui est associé à 12 Go de mémoire vive. Notez la possibilité d’augmenter la capacité de RAM grâce à la fonction Extended RAM disponible dans les paramètres du mobile. Il est ainsi possible d’obtenir 3, 5 ou 7 Go supplémentaires pour un peu plus de fluidité lors de la navigation dans les menus et pour certaines applications qui pourraient en profiter. Toutefois, il faut reconnaître que le mobile livre d’excellentes performances et que nous n’avons constaté aucun ralentissement lors de nos tests, les applications se lançant avec une très bonne vélocité. Même soumis à des tâches complexes pendant un bon moment, le mobile est resté parfaitement tempéré ne chauffant pas plus que la moyenne. Il peut remercier le système de refroidissement intégré qui joue ici un rôle très efficace.

Comme tous les autres smartphones testés, nous l’avons soumis à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats (à froid).

Que vaut-il en photo ?

Pour la partie photo, le realme GT Neo 3 dispose d’un capteur principal, le Sony IMX766 déjà largement éprouvé par d’autres modèles actuellement disponibles sur le marché comme le realme GT 2 Pro, le Xiaomi 12X, le Honor Magic4 Pro, le Oppo Find X5 mais aussi le realme 9 Pro+ ayant 50 mégapixels à bord et doté d’un stabilisateur optique pour limiter les bougés. Comme son prédécesseur, le realme GT Neo 2, le capteur principal est accompagné d’un capteur de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle et d’un autre capteur de 2 mégapixels pour les photos macro (aussi proposés sur le realme GT Neo 3T). Un capteur de 16 mégapixels est installé à l’avant pour se prendre en selfie. Ici, on apprécie le traitement d’image réalisé par la puce MediaTek livrant ainsi des clichés très équilibrés à partir du capteur principal. Les couleurs sont relativement fidèles et on a droit à un excellent piqué avec une large plage dynamique. Les photos réalisées dans des conditions d’éclairage sont également satisfaisantes avec un bon contraste et assez de lumière capturée pour proposer un bon compromis entre bruit et détails. Le mode Nuit est un plus. Le capteur ultra grand-angle livre de bons résultats avec des photos équilibrées, des déformations corrigées. Les couleurs sont moins fidèles qu’avec le capteur principal.

L’interface de l’application d’Appareil photo est classique avec les options tout en haut de l’écran, le cadre de la prise de vue, les possibilités de zoom et les différents modes avec, de gauche à droite : Nuit, Rue, Vidéo, Photo, Portrait, 50M, inclinaison-décalage et Plus. Dans ce dernier, on trouve les modes : Pro, Pano(ramique), Ultra macro, Film, ralenti, Time-lapse, vidéo dual-view, scanner de texte. Il est possible de personnaliser les modes pour avoir ceux qu’on utilise régulièrement directement dans l’interface principale plutôt que d’avoir à passer par le menu Plus. Le mode Rue est intéressant proposant, depuis la molette en maintenant le doigt appuyé sur le déclencheur, de zoomer/dézoomer ou de faire le flou ou la mise au point. C’est très ludique et les photos originales sont très réussies. Il est possible d’utiliser les modes 16, 24 et 50 mm en les sélectionnant directement depuis l’interface.

Pour être parfaitement transparent, nous devons signaler que lors de nos premiers tests, le smartphone livrait des images totalement blanches, comme si elles étaient extrêmement surexposées et ce, dès qu’on utilisait le zoom malgré un aperçu qui était bon (dans le coin en bas à gauche dans l’application Appareil photo). Après quelques redémarrages du smartphone, nous n’avons plus constaté ce phénomène. Espérons qu’il s’agit d’un bug temporaire et que la situation ne se reproduise plus.

La recharge vraiment très rapide et une bonne autonomie

L’un des principaux arguments du realme GT Neo 3 est le fait de pouvoir recharger rapidement sa batterie de 4500 mAh. Pour cela, l’appareil dispose de deux unités de batterie, plus précisément et le système d’alimentation est géré par une puce spécifique dont l’objectif est d’optimiser le temps de charge tout en préservant les composants internes de l’appareil en limitant la surchauffe. Le bloc d’alimentation est livré dans la boîte avec le smartphone ainsi que le câble idoine. Il est nécessaire pour profiter de toute la puissance délivrée par le chargeur. Avec ce dernier, nous avons pu gagner 70% de charge en 15 minutes. Le mobile ne chauffe pas plus qu’après un test de mesure de performances, c’est-à-dire très peu. L’autonomie du realme GT Neo 3 est intéressante puisque nous avons pu l’utiliser pendant presque 2 jours avec un usage modéré.

Notre avis sur le realme GT Neo 3

Le realme GT Neo 3 est un smartphone que nous avons trouvé équilibré, particulièrement polyvalent et agréable pour un usage au quotidien. Il est servi par une bonne ergonomie avec une certaine puissance qui permet non seulement de profiter des documents multimédia mais également de s’adonner à des jeux avec de nombreux détails et une bonne jouabilité. Son écran est satisfaisant tout comme les photos qu’il peut délivrer. Finalement, le realme GT Neo 3 ne résume pas seulement à sa très grande rapidité à se charger puisqu’il propose également d’autres atouts ce qui lui permet d’avoir un très bon rapport qualité prix.