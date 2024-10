État smartphone reconditionné : Comprendre les différents grades pour bien choisir

Plus d'un tiers des Français a déjà acheté un smartphone reconditionné dans sa vie. Que ce soit pour économiser ou faire un geste pour la planète, il y a de très bonnes raisons de choisir le reconditionnement. Pour éviter les pièges, mais aussi réussir au mieux votre achat, comprendre le fonctionnement des états (grades), attribués par les commerçants aux produits reconditionnés est donc important ! Nous allons vous y aider.

Qu'est-ce qu'un smartphone reconditionné ?

Un smartphone reconditionné est un appareil d'occasion remis en état par une entreprise à fin de le revendre à un tiers. Le reconditionnement consiste à tester, effacer les données, voire à réparer si besoin, afin de proposer un appareil conforme aux normes françaises.

Toutefois, il peut rester des traces d'usures sur le corps ou l'écran de l'appareil. C'est pour cela que les vendeurs ont besoin d'attribuer des grades en fonction de l'état des smartphones vendus.

Pourquoi choisir un smartphone reconditionné ?

Un smartphone reconditionné propose de multiples avantages, dont deux sont les principaux arguments :

Premièrement, économiser . Cela parait comme enfoncer une porte déjà bien ouverte, mais se procurer un smartphone de seconde main implique qu'il vous soit vendu moins cher !

. Cela parait comme enfoncer une porte déjà bien ouverte, mais se procurer un smartphone de seconde main implique qu'il vous soit vendu moins cher ! Un autre argument fort, c'est l'écologie. Les trois-quarts des effets néfastes dus au marché du smartphone viennent lors de la création d'un appareil. Le reconditionnement vient atténuer cela ! Aujourd'hui, un tiers des acheteurs est passé au reconditionné pour des raisons écologiques selon le Credoc, le centre de recherches pour l'étude et l'observation des conditions de vie.

Nous pouvons ajouter une raison tierce pour passer au reconditionné, la garantie. Eh oui, contrairement à un appareil d'occasion, le smartphone reconditionné propose une garantie !

Les différents états d'un smartphone reconditionné : comment s'y retrouver ?

Les sites marchands possèdent chacun leurs propres appellations pour qualifier l'état des smartphones et nous indiquer s'il y a plus ou moins de dégradations.

Pour plus de clarté, nous parlerons ici de grade A+ ; A, B et C :

Le grade A+ ou le « Premium »

Le grade A+ est souvent celui que les commerçants qualifient de Premium. Il s'agit de l'état le plus proche du neuf, les smartphones ne possèdent pas de trace d'usure perceptible sur leur écran, et potentiellement (mais pas toujours) des micro rayures à peine visible sur leur coque.

On pourrait presque dire qu'ils sont comme neuf, mais attention l'appellation « comme neuf » est illégale lorsque l'on parle d'un produit reconditionné. Il faut donc se méfier si vous le voyez !

Le grade A ou le « Parfait état »

Le « Parfait état » est un grade souvent donné par les commerçants pour indiquer que les signes d'usures sont très peu visibles, voire superficiels. Concrètement, il s'agit de micro rayures qui peuvent être sur la coque et l'écran, mais invisible une fois celui-ci allumé !

Le grade B ou le « Bon état »

Le « Bon état » ou « Très bon état », selon le site, présente des micro rayures invisibles sur l'écran ne fois allumé, et des rayures visibles jusqu'à 20 cm sur la coque.

Le grade C ou « État correct »

Plus petit grade, l'« État correct » où les micros rayures peuvent rester visibles sur l'écran, bien qu'à peine visibles. En revanche la coque peut comporter des rayures et impacts visibles.

Comment choisir l'état d'un smartphone reconditionné adapté à ses besoins ?

Pour choisir l'état de votre smartphone reconditionné, tout dépend de vos besoins ! Il va donc falloir réfléchir en amont :

Quelles sont vos priorités ? Voulez-vous un smartphone semblant neuf, ou alors un modèle spécifique au meilleur prix peu importe son état ?

Après avoir fait le point, renseignez-vous également sur le revendeur !

Quels sont les avis ? Y a t'il des images des smartphones reçus par les clients et l'état vous semble conforme à vos attentes ?

Toutes ces questions sont importantes afin d'acheter un appareil reconditionné en toute confiance.

Bon à savoir :

Sachez que des lois encadrent fermement cette pratique !

Quelle est l'influence de l'état sur le prix d'un smartphone reconditionné ?

Prenons l'exemple d'un iPhone 14. En octobre 2024, celui-ci était vendu à 749 € sur le site d'Apple. Pour vous donner une jauge de la différence de prix entre le neuf et le reconditionné, voici à quel prix nous pouvions le trouver sur BackMarket et CertiDeal :

État BackMarket CertiDeal A+ Pas de trace d'usure sur l'écran, et potentiellement, mais pas toujours, des micro rayures à peine visible sur la coque. 699 € 618 € A Micro rayures sur la coque et l'écran, mais invisible une fois celui-ci allumé. 623 € 573 € B Micro rayures invisibles sur l'écran une fois allumé, et des rayures visibles jusqu'à 20 cm sur la coque. 604 € 567 € C Micro rayures visibles sur l'écran, mais à peine visibles. La coque peut comporter des rayures et impacts visibles. 570 € 527 €

Conclusion : Bien choisir l'état de son smartphone reconditionné pour un achat sans surprise

Un smartphone reconditionné est donc un appareil d'occasion remis en état par une entreprise, testé et parfois réparé avant d’être revendu avec une garantie. Cela permet plusieurs avantages :

Économies : Un smartphone reconditionné coûte moins cher qu'un modèle neuf.

Un smartphone reconditionné coûte moins cher qu'un modèle neuf. Écologie : Le reconditionnement réduit l'influence environnementale, la majorité des émissions étant liées à la fabrication des appareils.

Le reconditionnement réduit l'influence environnementale, la majorité des émissions étant liées à la fabrication des appareils. Garantie : Contrairement aux smartphones d’occasion, les appareils reconditionnés sont couverts par une garantie !

Les grades de reconditionnement varient selon les signes d'usure et permettent de payer plus ou moins cher selon l'état :

A+ (Premium) : Très proche du neuf, sans traces visibles. A (Parfait état) : Légères micro rayures, invisibles l’écran allumé. B (Bon état) : Rayures visibles sur la coque, micro rayures invisibles une fois l’écran allumé. C (État correct) : Rayures visibles sur l’écran et la coque.

Choisir en fonction de ses besoins :

Réfléchir à l’importance de l’apparence par rapport au prix avant de choisir un grade.

Ai-je besoin d'un modèle précis qu'importe son état

Ou d'un modèle pas cher, mais en bon état