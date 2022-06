Test Nubia Red Magic 7 Pro : un smartphone de gaming performant et impressionnant pour les joueurs très exigeants

La marque Nubia continue son offensive sur le marché de niche qu’est celui des smartphones gaming en proposant le Red Magic 7 Pro. Il s’agit de l’arme ultime de la société ZTE pour les joueurs les plus exigeants qui sont à la recherche d’un appareil capable de leur livrer les meilleures performances et de proposer une ergonomie idéale pour de sessions de jeux vidéo immersives et aussi intenses que possible. Embarquant un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 avec 12 Go de mémoire vive, un système de refroidissement, des gâchettes, une batterie d’une capacité de 5000 mAh et un très grand écran AMOLED avec une caméra dessous, il a tout pour séduire. Nous avons souhaité le vérifier au cours d’un test complet et en voici nos impressions.

Principales caractéristiques techniques du Nubia Red Magic 7 Pro :

Écran AMOLED de 6,8 pouces, 1080x2400 pixels 120 Hz

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

16 Go de mémoire vive

256 ou 512 Go de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 64+8+2 mégapixels

Capteur frontal 16 mégapixels sous l’écran

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5000 mAh compatible charge 65 watts

Système d’exploitation : Android 12 avec une surcouche logicielle RedMagic OS 5.0

Design du Nubia Red Magic 7 Pro

Le design du smartphone Red Magic 7 Pro est dans la droite lignée de son prédécesseur, le Red Magic 6s Pro avec un côté racé totalement assumé. Le dos de l’appareil est comme constitué en plusieurs parties qui s’harmonisent entre elles et qui dessinent comme un signe infini.

On peut voir une petite structure et une légère texture, sur la partie la plus sombre, d’un très bel effet. Au centre, des LED peuvent s’animer à l’arrière pour signaler l’arrivée d’une notification. Le bloc d’optiques est installé en position centrale, en haut, ne gênant absolument pas la prise en main et évitant de placer un doigt malheureusement devant l’objectif lorsqu’on veut prendre une photo. Malgré la présence de trois capteurs photo et d’un flash, ce module est plutôt discret et se fond parfaitement dans le dos du smartphone. Juste à côté, il y a une petite grille qui permet à la chaleur de s’échapper. Il y en a une autre sur le profil droit de l’appareil. Ces orifices sont directement liés au système de refroidissement qui est constitué d’une chambre à vapeur et d’un ventilateur comme on peut en voir sur les précédents modèles de la marque. Celui-ci peut être relativement bruyant mais il se montre extrêmement efficace permettant de garder le téléphone à une température tout à fait honorable vu la puissance délivrée. Pour en revenir au design, les lignes sont assez abruptes avec des profils plats. La prise en main est agréable même s’il ne faut pas perdre de vue qu’il s’agit là d’un smartphone assez massif. Il mesure 166,3 x 77,1 mm pour une épaisseur de 10 mm contre 9,7 mm pour le Red Magic 6 Pro. Il pèse 235 grammes ce qui est assez important. On le sent en poche en toutes circonstances. Rappelons que son concurrent direct, l’Asus ROG Phone 5s ou le ROG Phone 5s Pro font 238 grammes pour une épaisseur de 9,9 mm. Sur le profil droit, il y a le bouton pour mettre en veille, celui pour gérer le volume, un microphone et deux gâchettes sensitives. Celles-ci sont activables dans les jeux mais il est possible de personnaliser leur action dans les paramètres de l’appareil. Les joueurs apprécieront de trouver de telles gâchettes rendant les parties de jeu beaucoup plus ergonomiques. Sur le profil supérieur, il y a un port audio jack pour brancher un casque, un microphone et un haut-parleur. Le profil gauche contient le bouton qui permet d’activer le mode Jeu sur le smartphone. L’interface est alors entièrement dédiée aux jeux vidéo et les performances sont boostées à leur maximum. Le ventilateur se met également en route pour limiter la surchauffe des composants. Nous aurions bien aimé voir arriver un autre connecteur USB-C sur ce profil gauche afin de pouvoir recharger le mobile pendant qu’on joue, comme c’est le cas sur l’Asus ROG Phone 5s Pro. Enfin, sur le profil inférieur du Red Magic 7 Pro, il y a un deuxième haut-parleur, le connecteur USB-C, un troisième microphone et le tiroir pour les cartes SIM. Ce module est protégé contre l’eau et supporte deux cartes SIM simultanément mais pas de carte mémoire pour étendre la capacité de stockage de l’appareil. Malheureusement, le téléphone n’est pas étanche comme c’est le cas des plus haut de gamme. On comprend aisément cette caractéristique difficile à satisfaire surtout avec les orifices pour le dégagement de chaleur.

Le Red Magic 7 Pro délivre un son stéréo plutôt puissant et assez dynamique. Il peut être satisfaisant pour quelques sons par ici ou par là mais la meilleure expérience reste celle réalisée avec un casque. En matière de connectivité, le smartphone dispose de tout le nécessaire pour rester connecté avec, comme son prédécesseur, du Wi-Fi 6 E, le plus performant du moment, du Bluetooth 5.2, du Bluetooth faible consommation, du NFC et de la 5G. Le mobile est équipé d’un lecteur d’empreinte digitale. Celui-ci est idéalement placé, selon nous puisque sa base est à un tout petit peu moins de 4 cm du bord inférieur. Sa réactivité et son taux de reconnaissance ont été sans faille lors de nos tests. Le lecteur peut également servir pour afficher la fréquence cardiaque d’un utilisateur. Il suffit de poser le doigt dessus en ayant lancé l’analyse pour obtenir sa fréquence quelques secondes plus tard. Le téléphone est livré avec une coque de protection partielle transparente, un bloc d’alimentation et un câble USB-C vers USB-C.

Un écran toujours aussi bien rafraîchit

Le smartphone Red Magic 7 Pro utilise le même écran que ses prédécesseurs, les Red Magic 6 et Red Magic 6s Pro. Il s’agit d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces en diagonale, à plat. Il profite d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz permettant d’avoir des défilements fluides mais qui est moins élevée que les 165 Hz autorisés sur le Red Magic 6s Pro. Cela est peut-être dû à la présence de la caméra sous l’écran, en façade.

En effet, le Red Magic 7 Pro, comme le Samsung Galaxy Z Fold3, à l’intérieur et le ZTE Axon 30 et le ZTE Axon 40 Ultra est équipé d’un tel dispositif afin d’offrir une surface d’affichage la plus grande possible et sans gêne. On ne voit pas les pixels et l’intégration est excellente. Malgré cela, le Red Magic 7 Pro propose un taux d’échantillonnage de 960 Hz, soit le plus haut du marché. Il s’agit du nombre de fois où l’écran est rafraîchi en une seconde pour détecter un appui. La réactivité est ainsi la meilleure possible ce qui plaît beaucoup lorsqu’on joue et où un microretard peut faire tout perdre. Pour se rassurer, on peut toujours afficher la fréquence de rafraîchissement de l’écran dans la barre de notifications. L’Asus ROG Phone 5s Pro propose des fréquences moins élevées. La définition de l’écran reste au maximum de 1080x2400 pixels mais il faut dire que si on monte plus haut, cela signifie également une plus grande consommation de la batterie déjà largement sollicitée. Avec cet écran, autant dire que vous pouvez vous attendre à une expérience ultime en termes de réactivité et de qualité d’affichage. Plusieurs modes de couleurs sont disponibles : normal, vivid, naturel, gamme de couleurs P3 et gamme de couleurs sRGB. Notez aussi la possibilité de jouer sur la température des couleurs. Ce n’est pas l’écran le plus lumineux du marché mais il reste parfaitement utilisable en extérieur, même en plein après-midi.

Des performances réellement au top

Pour offrir les meilleures performances aux joueurs exigeants, Nubia n’avait pas d’autre choix que d’intégrer la puce la plus puissante du moment pour les mobiles sous Android. Il s’agit du chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 que l’on trouve également sur beaucoup d’autres mobiles haut de gamme comme le Oppo Find X5 Pro, le Xiaomi 12 Pro, le Motorola edge30 Pro, le OnePlus 10 Pro, le Poco F4 GT, le Honor Magic4 Pro, le Sony Xperia 1 IV, le realme GT 2 Pro, par exemple. Le processeur est associé à 16 Go de mémoire vive ce qui en fait l’un des smartphones les mieux équipés dans ce domaine. Avec une telle configuration, autant dire que rien ne lui résiste. Toutes les applications, même les plus gourmandes, sont lancés avec une vélocité incroyable. Les jeux sont réellement à la fête sur cette plateforme, délivrant tout le potentiel de séquences particulièrement animées et permettant d’atteindre des nombres d’images par seconde parmi les plus élevées pour un confort de jeu maximum. Rappelons que la capacité de stockage est de 256 Go ou de 512 Go mais sans possibilité d’aller plus loin, le mobile interdisant l’insertion d’une carte mémoire. La mémoire RAM est au format LPDDR5 et celle de stockage est de type UFS 3.1, soit les deux standards les plus performants du moment.

Afin de comparer les performances brutes obtenues avec le Red Magic 7 Pro, nous lui avons soumis plusieurs outils de mesure dont voici les principaux résultats.

Une interface particulière qui n’est que partiellement traduite

L’interface proposée sur le Red Magic 7 Pro est similaire à celle des précédents modèles de la marque. Il s’agit d’Android 12 avec une surcouche logicielle Red Magic OS. Les fonctions sont donc identiques avec ses prédécesseurs. Nous l’avons déjà signalé lors de notre test du Red Magic 6s Pro et force est de constater que les menus sont loin d’être tous traduits. C’est assez désagréable non pas que nous ne maîtrisions pas la langue de Shakespeare mais préférons avoir, pour la vie de tous les jours, des menus et des fonctions en français et ce, bien entendu, alors que nous avons bien sélectionné le français comme langue principale. Certains panneaux d’informations, notamment ceux disponibles dans l’interface de jeu sont même proposés en chinois… Il y a donc encore du travail sur la localisation pour les équipes de la marque. Pour en savoir plus sur l’interface complète, nous vous invitons à lire notre test du Red Magic 6 puisque similaire. La mise à jour de sécurité datait du 1er mars ce qui pourrait être plus récent mais acceptable pour un mobile testé début mai.

Et pour les photos, que vaut-il exactement ?

Si faire des photos n’est pas vraiment l’atout principal de ce téléphone, il ne fait pas totalement l’impasse dessus mais aurait pu se renouveler un peu. En effet, sans trop d’effort, il reprend la configuration du Red Magic 6s Pro soit un capteur photo principal de 64 mégapixels conçu par Samsung ouvrant à f/1,79. Il y a également un capteur secondaire de 8 mégapixels pour les photos grand-angle sur 120 degrés et un dernier objectif de 2 mégapixels est là pour aider à l’optimisation des portraits. L’interface de l’application Appareil photo est très classique. Les niveaux de zoom 0,5x, 1x, 2x, 5x et 10x sont immédiatement accessibles ce qui les rend plus facilement utilisables. Plusieurs modes sont disponibles : photo, vidéo, night, portrait, pro et « camera-family ». Sous ce nom (pas traduit) se cachent beaucoup d’autres modes de prises de vue plus ou moins ludiques. Il faut les essayer pour les apprivoiser. Certains sont plus faciles à comprendre que d’autres.

Pour les selfies, on monte d’un cran puisque l’appareil est doté d’un capteur sous l’écran de 16 mégapixels contre un capteur de 8 mégapixels derrière un poinçon, sur le Red Magic 6s Pro. On apprécie de voir la technologie sous l’écran qui commence à toucher plusieurs smartphones. Rappelons que Nubia est une division de ZTE. Globalement, les clichés réalisés avec le Red Magic 7 Pro sont plutôt satisfaisants permettant de profiter de couleurs plutôt fidèles et d’un bon piqué avec de nombreux détails. La différence de captation de la lumière est toujours assez importante lorsqu’on passe du capteur principal à de l’ultra grand angle. Ce dernier doit être suffisamment éclairé pour offrir des résultats à la hauteur. Pour les photos prises en mode selfie, on apprécie la qualité qui est plutôt correcte. Les scènes doivent être les plus claires possible pour obtenir les meilleurs rendus, celles de nuit étant délicates mais pouvant suffire. Nous aurions préféré avoir un peu plus de netteté.

Batterie avec une bonne autonomie mais surtout une charge rapide

Le Red Magic 7 Pro profite, comme ses prédécesseurs, d'une batterie ayant une capacité de 5000 mAh ce qui reste en deçà de celle offerte par l’Asus ROG Phone 5s Pro avec ses 6000 mAh. Avec le bloc d’alimentation livré avec le téléphone, on peut passer de 10% à 80%, soit un gain de 70% en seulement 15 minutes ce qui est très rapide et permet, si on arrive presque à court d’énergie de repartir pour plusieurs heures d’utilisation. Par défaut, lors de la charge, le ventilateur se déclenche ce qui peut déranger mais il est possible de l’arrêter dans les paramètres pour un chargement en silence mais qui provoque alors une légère chauffe de l’appareil.

Notre avis sur le Nubia Red Magic 7 Pro

Le Red Magic 7 Pro est un excellent smartphone pour jouer, sinon LE téléphone gaming offrant les performances attendues pour une expérience fluide et parfaitement jouable aidé par des gâchettes personnalisables et l’écran le plus réactif du marché pour ne rien louper. Il apporte toute la connectivité nécessaire et l’interface dédiée pour les joueurs les plus exigeants avec quelques aptitudes en photo qui ne sont pas pour déplaire. La charge rapide est un vrai plus. On peut seulement lui reprocher de ne faire évoluer que très peu la précédente version surtout que des problèmes de traduction subsistent.