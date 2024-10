De 499 € à 299 €, ce smartphone 5G de Samsung roi du milieu de gamme avec écran Super Amoled et 8 Go de RAM est à prix cassé !

Le Galaxy A55 est un smartphone très apprécié. Il faut dire qu’il est le milieu de gamme ultime, avec sa proposition très équilibrée en termes de fiche technique. Smartphone « frontière » faisant le lien directement avec les haut de gamme de la marque, il permet au plus grand nombre de profiter de technologies de pointe à moins de 500 €… Et même ici à moins de 300 € avec cette offre !

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Le Galaxy A55 est le téléphone idéal pour ceux qui utilisent beaucoup leur smartphone, que ce soit pour regarder des épisodes de leurs séries en streaming, ou pour les tâches administratives. Aujourd’hui, de plus en plus de personnes se passent d’un PC portable, et le Galaxy A55, sans être un haut de gamme, le permet totalement.

Grand écran Super Amoled, 5 Go de RAM et une puissante puce en font un véritable appareil polyvalent. Il est en plus doté d’une grosse batterie et d’un appareil photo très efficace. La preuve qu’aujourd’hui, le moyen de gamme a atteint un palier qui pousse le haut de gamme de ses retranchements !

Où se procurer le Galaxy A55 5G au meilleur prix ?

C’est sur Rakuten que vous allez pouvoir dénicher cet appareil pour seulement 299 € au lieu des 499 € de son prix constructeur sur le site de Samsung. Celui-ci est proposé avec une garantie de 2 ans et il s’agit d’une version importée !