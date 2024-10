100 € de réduction sur Amazon pour ce nouveau smartphone premium de Xiaomi avec 12 Go de RAM et un appareil photo professionnel de chez Leica !

Xiaomi est l’un des top constructeurs actuellement en étant classé parmi les trois plus gros acteurs de la scène smartphone. Grâce à une grande diversité de modèles, mais aussi un focus sur la qualité, le constructeur peut se permettre de proposer autant de l’entrée de gamme que du très haut de gamme, à l’instar de ce que Samsung peut faire.

La fiche technique du Xiaomi 14 T Pro

Taille : 6,67 pouces

6,67 pouces Définition : 1220 x 2712

1220 x 2712 Dimensions : 160.4x75.1x8.4 mm

160.4x75.1x8.4 mm Processeur : MediaTek Dimensity 9300+

MediaTek Dimensity 9300+ Puce graphique : Immortalis-G720 MC12

Immortalis-G720 MC12 Liste capteurs : 50 Mpx (ƒ/ 1.6), 8 Mpx (ƒ/2.2), 2 Mpx (ƒ/ 2.4)

Le nouveau Xiaomi 14T Pro est un smartphone haut de gamme qui propose une grosse puissance de calcul, un magnifique écran, mais en plus de cela un solide appareil photo créé en collaboration avec Leica, la célèbre marque d’appareils photo, promettant ainsi une superbe qualité !

Concrètement, le Xiaomi 14 T Pro est une véritable alternative de qualité aux smartphones de la gamme S de Samsung, et en particulier aux Galaxy S24 et S24 Plus.

Où se procurer le Xiaomi 14 T Pro ?

En ce moment, vous pouvez le trouver avec la meilleure offre chez Amazon, puisque celui-ci est vendu pour 100 € de moins que sur le site de son constructeur. Une véritable bonne occasion étant donné les services de livraisons et de suivi très rôdés de la plateforme. Il est en plus possible de payer jusqu’en 24 fois !