Test Huawei Pura 70 Ultra : une révolution photographique dans un contexte de concurrence féroce

Principales caractéristiques techniques :

Écran AMOLED de 6,8 pouces, 1260x2844 pixels 120 Hz

Chipset Kirin 9010 version 4G

16 Go de mémoire vive non extensibles

1 To de stockage interne non extensibles

Triple capteur photo 50+40+50 mégapixels

Capteur frontal 13 mégapixels

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Batterie 5200 mAh compatible charge 100 watts et charge sans fil

Système d’exploitation : Android Open Source HarmonyOS avec une surcouche logicielle EMUI

Design

Le design du nouveau smartphone Huawei Pura 70 Ultra est vraiment remarquable. Si ses formes ne révolutionnent pas le genre, on profite de lignes agréables à l’œil avec des courbes très bien pensées. Les profils sont arrondis juste ce qu’il faut pour proposer une excellente prise en main. Ils profitent d’un cadre en aluminium, apportant au mobile une petite touche de classe, mais sans en faire trop. Il est proposé en noir, marron ou en finition vert "grand palais" avec des motifs. Cette dernière est réellement magnifique et propose un dos recouvert d’un revêtement original. D’un aspect luxueux, cette coque arrière propose différents motifs qui sont totalement inédits et d’un très bel effet.

Le dessin de l’îlot pour les capteurs photo est aussi assez remarquable. En effet, dans le sens vertical, on pourrait se dire qu’il n’est pas si original que cela, mais en orientant le téléphone en mode paysage, on se rend compte que les designers l’ont pensé comme pour avoir l’apparence d’un appareil photo numérique classique. Il y a donc trois capteurs organisés en triangle, l’un inscrit dans un large cercle, entouré d’un cadre chromé comme pour le mettre encore plus en valeur. Celui-ci contient le capteur photo principal qui présente une particularité totalement inédite puisqu’il est rétractable. Pour une parfaite harmonie, mais c’est plutôt discret, l’îlot reprend la couleur du reste du dos, ce qui lui apporte un très bel effet, en verre. Légèrement en dessous de cet îlot, on peut voir une petite étiquette portant la mention "X-mage" qui correspond à la technologie de traitement photo développée par Huawei.

Nous avons trouvé que le smartphone était très bien équilibré et extrêmement agréable à prendre en main. Il fait 226 grammes sur la balance, ce qui est plutôt raisonnable pour un mobile haut de gamme, la plupart dépassant sérieusement ce « seuil ». Rappelons que l’iPhone 15 Pro Max fait 221 grammes, le Honor Magic6 Pro fait 225 grammes (finition vert) tandis que le Xiaomi 14 Ultra propose un poids de 219 grammes et 213 grammes pour le Google Pixel 8 Pro tandis que le Samsung Galaxy S24 Ultra reste le plus lourd de tous avec 232 grammes sur la balance. Le Pura 70 Ultra a des dimensions légèrement supérieures à la moyenne avec une hauteur de 162,6 mm pour 75,1 mm de large et 8,4 mm de profil.

En faisant le tour du Huawei Pura 70 Ultra, on remarque la présence du bouton de mise en veille qui profite d’une petite touche de couleur, comme sur les précédents modèles. Il y a également le double bouton pour gérer le volume. Comme certains de ses concurrents, à l’image du Honor Magic6 Pro ou du Xiaomi 14 Ultra, le Huawei Pura 70 Ultra intègre un émetteur infrarouge, ce qui permet d’utiliser le smartphone comme télécommande universelle. Pour l’audio, le Pura 70 Ultra dispose de haut-parleurs stéréo de haute qualité offrant un son très équilibré avec une bonne tonalité générale. Le son s’avère relativement puissant avec un léger niveau de basses, ce qui est plutôt appréciable. Bien que l’écoute soit toujours meilleure avec un casque, le son proposé ici est assez satisfaisant.

Alors qu’il n’y a quasiment plus aucun modèle de nouveau smartphone, à quelques exceptions près qui ne soit pas compatible avec les réseaux 5G, le Huawei Pura 70 Ultra propose seulement une compatibilité avec les réseaux 4G, comme le Huawei P60 Pro, à cause des restrictions américaines interdisant la société d’exploiter cette technologie. Le Pura 70 Ultra supporte deux cartes SIM mais n’est pas compatible avec la technologie eSIM. Il propose du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 et supporte la technologie NFC pour les paiements sans contact et l’appairage avec d’autres dispositifs compatibles.

Comme le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Google Pixel 8 Pro, le Honor Magic6 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, le Huawei Pura 70 Ultra est certifié IP68, ce qui signifie qu’il peut être immergé sous l’eau jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes et peut également résister à la poussière. Le lecteur d’empreinte digitale est positionné sous l’écran. Il est placé un peu trop bas à notre goût, à seulement 1 cm du bord inférieur. Nous préférons un emplacement un peu plus haut pour que le pouce se pose naturellement dessus. Son utilisation lors de nos essais s’est avérée rapide et très fiable.

Un écran très grand offrant une très belle prestation

Le Huawei Pura 70 Ultra utilise un écran AMOLED flexible d’une diagonale de 6,8 pouces affichant une définition de 1260x2844 pixels, offrant ainsi une excellente lisibilité. Comme ses concurrents tels que le Honor Magic6 Pro ou le Xiaomi 14 Ultra, le Pura 70 Ultra propose un écran incurvé sur les 4 côtés. Cette conception est particulièrement agréable au quotidien, car elle améliore l’ergonomie pour les gestes de navigation dans les différents menus tout en contribuant à un design élégant.

Huawei a équipé le Pura 70 Ultra d’un écran atteignant un pic de luminosité impressionnant de 2500 cd/m², dans certaines conditions, surpassant ainsi plusieurs de ses rivaux. Lors de nos tests dans diverses conditions d’éclairage, y compris en plein soleil, l’écran a toujours fourni une belle luminosité, suffisante et sans provoquer de fatigue oculaire. Une fonction de réduction de la lumière bleue (avec la modulation du niveau) et de réduction du scintillement est disponible dans les paramètres, contribuant à un confort visuel accru.

La fréquence de rafraîchissement de l’écran peut atteindre 120 Hz, ce qui garantit des défilements très fluides. Il peut descendre à 1 Hz, en cas d’application compatible pour économiser sa batterie. On peut choisir entre différents modes : Dynamique (équilibre entre fluidité et consommation), Elevée (favorisant la fluidité au détriment de la consommation) ou Standard (préservant l’autonomie). De plus, il est possible de laisser le mobile modifier la définition de l’écran automatiquement (Résolution intelligente) ou de la verrouiller à 1260x2844 ou 840x1896 pixels permettant ainsi de maitriser la consommation d’énergie.

Contrairement à certains de ses concurrents comme l’iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra, le Pura 70 Ultra n’est pas certifié Dolby Vision ou HDR10+. Cependant, il prend en charge le HDR, offrant une expérience visuelle améliorée pour les contenus compatibles. On peut personnaliser les couleurs de l’écran avec des modes de couleurs normales ou vives et ajuster la température des couleurs pour obtenir une teinte plus froide ou plus chaude selon leurs préférences.

L’écran du Huawei Pura 70 Ultra est protégé par la technologie ultra résistante Kunlun 2e génération, assurant une durabilité très intéressante. Avec un taux d'échantillonnage tactile de 300 Hz, cet écran offre une réactivité tout à fait digne de son rang, idéale pour les jeux et autres applications nécessitant une interaction rapide.

Une interface très agréable malgré l’absence de Google

Comme les autres mobiles de la marque, le Huawei Pura 70 Ultra s’appuie sur le système Android Open Source sans possibilité d’utiliser les services Google. La surcouche Harmony OS avec EMUI 14.2 est ici disponible, apportant de nombreuses améliorations et une mise à jour de sécurité récente. Sans les services de Google, il est impossible d’accéder à la plateforme Google Play Store et donc d’y télécharger les nombreuses applications disponibles. Pour pallier cela, Huawei propose son propre store, l’AppGallery contenant de très nombreuses applications. Huawei s’est efforcé, ces dernières années, de rendre disponible un maximum d’applications, particulièrement les services locaux.

Si une application n’est pas disponible, on passe par Petal Search, le moteur de recherche. La plupart propose des mises à jour mais ce n’est pas systématique. Comme sur les autres mobiles de la marque (post P30 Pro), l’application (non officielle) Aurora Store permet de passer outre le Google Play Store et d’installer des applications Google. Toutefois, cela peut aussi ne pas suffire pour certains services et certains jeux.

Globalement, la surcouche logicielle EMUI 14.2 est très agréable à vivre au quotidien. Cette interface propose un très haut niveau de personnalisation. Comme sur les mobiles Xiaomi, POCO ou Honor, si on tire le tiroir des fonctions depuis le côté gauche de l’encoche tout en haut de l’écran, on affiche les dernières notifications. Si on tire du côté droit de l’encoche, on accède aux fonctions de raccourcis disponibles au sein du panneau de contrôle (lecteur médias, Wi-Fi, Bluetooth, lampe torche, silencieux, vibreur, point d’accès, localisation, etc.). Les paramètres sont très bien organisés et on trouve rapidement ce que l’on cherche. Si tel n’était pas le cas, un moteur de recherche est disponible.

Au niveau des fonctionnalités, il y a un mode à une main, la possibilité de naviguer dans l’interface par des gestes, des fenêtres flottantes qui s’affichent par-dessus n’importe quelle application ouverte en fond, ou encore la barre latérale pour accéder rapidement à certaines applications ou fonctions du téléphone. On peut également diviser l’écran pour afficher deux applications simultanément. En outre, la surcouche logicielle propose la fonction SuperHub. Cela permet de concentrer plusieurs éléments au sein de ce que l’on pourrait appeler un presse-papier regroupant du texte, des images dans le but de la constitution d’un dossier. On peut ensuite coller les éléments.

Par défaut, de nombreuses applications sont préinstallées dont l’AppGallery, AI Lens, AI Life Services, AI Voice, Bing, My Huawei, Petal Search, Game Center, Livres, Vidéo, Santé, Petal Maps, Cloud, Petal Clip (montage vidéo), Télécommande, Snapchat, MeeTime, par exemple, et de nombreuses applications Huawei. D’autres sont proposées et il suffit de cliquer dessus pour lancer le téléchargement et l’installation.

Des performances tout à fait honorables

Le Huawei Pura 70 Ultra fonctionne avec un processeur Kirin 9010 version 4G. Il est associé à 16 Go de mémoire vive et 512 Go ou 1 To d’espace de stockage interne. Contrairement à certains de ses concurrents, il n’offre pas la possibilité d’ajouter une carte mémoire. Pendant notre test, le mobile a parfaitement réagi et s’est toujours montré prêt à répondre à la moindre des sollicitations. Au quotidien, les menus sont fluides et on profite d’une expérience très satisfaisante. Les délais de lancement des applications sont très courts et nous n’avons pas constaté de ralentissement. En outre, on peut également s’adonner à des jeux, même parmi les plus exigeants, l’appareil se montrant tout à fait capable à proposer une très bonne jouabilité.

Comparé aux autres modèles de sa catégorie, le Huawei Pura 70 Ultra se distingue par sa mémoire vive de 16 Go, surpassant les 12 Go du Samsung Galaxy S24 Ultra et les 8 Go de l’iPhone 15 Pro Max, offrant ainsi une gestion multitâche supérieure. Son processeur Kirin 9010, bien que non 5G, se montre performant et assure une fluidité exemplaire.

Comme les autres mobiles que nous avons pu tester, nous avons soumis le Pura 70 Ultra à plusieurs outils de mesure de performances dont voici les principaux résultats.

Le meilleur photophone au monde

Concernant le multimédia, le Huawei Pura 70 Ultra est capable de lire des vidéos avec une définition Full HD depuis les plateformes de streaming supportant le protocole Widevine L1. L’écran est compatible HDR, mais ne supporte pas les contenus HDR dynamiques (HDR10+ ou Dolby Vision), contrairement à certains de ses concurrents comme l'iPhone 15 Pro Max et le Samsung Galaxy S24 Ultra.

Pour les photos, le Pura 70 Ultra est équipé d’un capteur principal de 50 mégapixels de 1 pouce, stabilisé optiquement et rétractable, offrant ainsi des images d’une grande clarté même en conditions de faible luminosité. Ce capteur peut se rétracter pour une meilleure protection et une qualité d’image optimisée. Il est associé à un capteur de 40 mégapixels pour les prises de vue en mode ultra grand-angle, permettant de capturer des paysages étendus et des scènes de groupe avec une grande précision. Un troisième capteur de 50 mégapixels, de type téléobjectif, permet un zoom optique 3,5x, idéal pour les portraits et les prises de vue à distance. Ce téléobjectif est également stabilisé optiquement pour limiter les bougés. Le capteur à selfie de 13 mégapixels produit des autoportraits nets et détaillés. Comparé aux autres modèles de sa catégorie, le Huawei Pura 70 Ultra se distingue par son capteur principal rétractable et sa configuration de capteurs polyvalente, offrant une grande flexibilité pour différents types de prises de vue.

En outre, l’interface de l’application photo a été améliorée pour offrir une meilleure ergonomie, avec des options désormais placées en bas, plus facilement accessibles. La barre de zoom a également été repensée pour se présenter sous une forme graphique plus proche de celle des appareils photo numériques classiques, avec un effet de profondeur.

Le Huawei Pura 70 Ultra a été classé comme le meilleur photophone au monde par le laboratoire indépendant DxOMark. Il surpasse le Magic6 Pro qui occupait cette place, il n’y pas si longtemps. Il propose des photos plus abouties encore que le Huawei P60 Pro mais aussi que l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro. Sa configuration photo est très polyvalente et convient à toutes les situations de prises de vue mais également quelles que soient les conditions d’éclairage, en intérieur, comme en intérieur.

La qualité d’image est véritablement impressionnante avec un zoom qui produit des photos de très haut niveau, même de très loin. Les portraits sont également très réussis avec un effet Bokeh de très haut niveau alors que les photos prises en mode ultra grand-angle sont aussi très bonnes. On a droit à des photos très dynamiques et des couleurs particulièrement naturelles.

Une très bonne autonomie et une charge très rapide

Le Huawei Pura 70 Ultra est équipé d’une batterie ayant une capacité de 5200 mAh, surpassant celle du Huawei P60 Pro. Cette batterie supporte une charge rapide à 100 watts, ce qui est particulièrement appréciable. Avec le bloc d’alimentation livré dans la boîte et le câble approprié, nous avons pu passer de 10% à 60% en seulement 15 minutes, démontrant ainsi une efficacité impressionnante. Contrairement à certains de ses concurrents comme l’iPhone 15 Pro Max et le Google Pixel 8 Pro, qui ne supportent pas une charge aussi rapide, le Pura 70 Ultra se démarque donc, sur ce point. Notez également la possibilité d’une charge inversée, sans fil ou filaire, ce qui peut dépanner.

Le bloc d’alimentation propose deux connectiques : USB-A et USB-C, offrant ainsi une flexibilité supplémentaire. Concernant l’autonomie, nous avons pu utiliser le mobile pendant presque deux jours complets, ce qui est très satisfaisant vu les conditions d’utilisation. Il peut donc parfaitement tenir une grosse journée bien remplie sans crainte de devoir repasser par la case charge. En plus, le Huawei Pura 70 Ultra propose la possibilité de le recharger sans fil à 80 watts, ce qui est également rapide et pratique, bien au-dessus des capacités de recharge sans fil de modèles comme le Samsung Galaxy S24 Ultra et le Honor Magic6 Pro.

Le contenu de la boîte

Le smartphone Huawei Pura 70 Ultra est livré avec un câble USB-C vers USB-C, une coque de protection dans le même ton que son dos, un outil d’extraction pour le tiroir à cartes SIM et un bloc d’alimentation 100 watts.

Notre avis

Le Huawei Pura 70 Ultra propose donc un design très élégant et un écran impressionnant. Son caractère incurvé sur les quatre côtés améliore l'ergonomie et la fluidité des gestes, sans oublier sa protection robuste. Avec son Soc et ses 16 Go de RAM ainsi que sa très grande capacité de stockage interne, il offre des performances solides pour une utilisation quotidienne et les jeux exigeants​. Malheureusement, il faut faire fi de la 5G, ce qui peut être difficile à entendre à ce prix. L'autonomie est un autre point fort ainsi que la charge rapide et la charge sans fil à 80 watts qui est également très pratique​. Le système de caméra du Pura 70 Ultra est l'un de ses aspects les plus impressionnants. Il offre, effectivement une qualité exceptionnelle pour les photos avec des performances en faible luminosité qui sont remarquables. Bien que l'absence de services Google soit un inconvénient pour certains utilisateurs, Huawei propose des alternatives. L'interface est bien conçue et offre un haut niveau de personnalisation.