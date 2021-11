Forfaits mobiles avec 80Go à prix réduits : Free Mobile vs Prixtel, quelle promo privilégier ?

Si vous êtes à la recherche d'un forfait avec 80Go d'internet à bon prix, cet article est pour vous ! On compare les deux forfaits 80Go en promotion du moment mis en avant par Free Mobile et Prixtel !

Free Mobile et Prixtel : deux forfaits en promotion

Les opérateurs Free Mobile et Prixtel ont chacun mis à disposition un forfait mobile avec 80Go de data et en promotion jusqu'au 16 novembre inclus pour la série Free et jusqu'à ce mardi 9, 23h59, pour le forfait Le grand.

Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier l'une ou l'autre de ces offres à tout moment et sans frais. De plus, les opérateurs prévoient tous deux l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne et les DOM.

Free Mobile vous propose sa série Free 80Go à 10,99€ par mois. Valable un an, elle évoluera automatiquement vers la série Free 5G. Cette série vous permettra de vous connecter à hauteur de 8Go lorsque vous voyagez en Europe - DOM inclus.

Prixtel, de son côté, met en avant son forfait Le grand (de 60Go à 100Go), bénéficiant de 6€ de réduction mensuelle sur l'ensemble de ses paliers data pendant 1 an. Pour disposer de 80Go en France, vous devrez vous acquitter de la somme de 9,99€ par mois la première année puis 15,99€. Depuis l'UE et les DOM, vous bénéficierez de 15Go.

Quel forfait 80Go choisir : la série Free ou le forfait Le grand ?

Bien que ces offres soient toutes deux intéressantes, quelques critères peuvent faire pencher la balance vers l'un ou l'autre de ces forfaits. Voici notre sélection :

Le prix : Prixtel est plus avantageux de 1€/mois la première année par rapport à la série Free.

La pérennité de l'offre : l'un comme l'autre évolue au terme des 12 premiers mois. Toutefois, le forfait Free 5G aura beaucoup plus de garanties pour 19,99€/mois. Le forfait de Prixtel proposera la même offre, mais pour 5€/mois supplémentaires.

Les communications depuis la Métropole vers les DOM : Free Mobile est plus généreux. En effet, il permet l'illimité pour les appels vers les DOM, hors Mayotte, ainsi que pour l'envoi de SMS, contrairement à Prixtel qui les décomptera en hors-forfait.

La data en Europe et dans les DOM : Prixtel offre une data plus conséquente que Free Mobile (15Go contre 8Go).

Les détails : C'est selon vos goûts ! Prixtel propose une offre mobile neutre en CO2 avec un forfait flexible qui vous permet de payer à hauteur de ce que vous consommez. Free Mobile vous permet de profiter du Free WiFi de manière illimitée en France.