Honor GT : un nouveau flagship qui veut bousculer le marché premium

D’ici quelques jours, Honor devrait officialiser la commercialisation d’un nouveau modèle de smartphone, au moins pour le marché chinois. Il s’agit du Honor GT qui, au passage, perd son numéro. À observer les visuels disponibles, on s’aperçoit que le Honor GT adopte un design épuré avec des lignes modernes et élégantes. Le fabricant propose trois teintes distinctes : Phantom Black, Ice Crystal White et Aurora Green. La particularité de la partie arrière de l’appareil est qu’il présente une double finition, créant un effet visuel unique sur chaque version. Le module photo, de forme rectangulaire, arbore une finition métallique soignée et intègre un logo GT gravé dans l'un de ses angles.

Des performances techniques à la hauteur des attentes

Sur le plan technique, le Honor GT ne fait pas dans la demi-mesure. Le smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, la même puce qui équipe les smartphones les plus performants du marché.

Cette configuration est accompagnée de versions généreusement dotées en mémoire, allant de 12 à 16 Go de RAM, couplées à un espace de stockage variant de 256 Go à 1 To.

Le système photographique du Honor GT s'articule autour d'un module principal de 50 mégapixels bénéficiant d'une stabilisation optique. Cette configuration, bien que minimaliste avec son double capteur, promet des performances photographiques de qualité, notamment grâce à son système de flash LED triple et ses capacités de traitement d'image intéressantes.

L'écran LTPS OLED avec sa définition 1.5K devrait offrir une expérience visuelle de qualité. Comme les autres mobiles de la marque dont le Magic 7 Pro dont nous attendons une annonce officielle d’ici peu, le smartphone tournera sous MagicOS 9.0, la dernière version de l'interface utilisateur de Honor. La charge rapide 100W permettra une recharge efficace de la batterie, répondant aux standards actuels des smartphones haut de gamme.

La présentation officielle du 16 décembre permettra de confirmer ces caractéristiques et de découvrir le prix de ce nouveau modèle. Reste ensuite à voir s’il sera distribué à l’échelle internationale.