Connaissez-vous cette application téléchargée par 30 millions de personnes en 10 jours et qui sera sûrement élue meilleur jeu mobile de l'année aux Game Awards ce soir ?

Un succès qui risque de ne pas s’arrêter en si bon chemin à l’approche des Game Awards 2024 !

Les Game Awards ont lieu aujourd’hui. La plus grosse cérémonie de récompenses dans le milieu du jeu vidéo élit chaque année différents vainqueurs, et nous savons dores et déjà, au moment où nous écrivons ces lignes, que Pokémon Trading Card Game Pocket est nominé dans la catégorie du « Meilleur jeu mobile » pour smartphones.

Il faut dire qu’en seulement 10 jours après son lancement, Pokémon TCG Pocket, la version numérique du jeu de carte Pokémon, avait déjà franchi la barre des 30 millions de téléchargements. Selon les premières estimations, le jeu aurait également généré près de 12 millions de dollars en seulement quatre jours ! La majorité des revenus, environ 44 %, provenant du Japon, pays de naissance de la licence Pokémon, tandis que les États-Unis en représenteraient 26 %...

Des chiffres éloquents qui démontrent que les créatures inventées par Game Freak, et désormais dirigées par The Pokémon Company (union de Nintendo, Creatures Inc et Game Freak), reste l’une des marques les plus porteuses depuis presque 30 ans.

En soi, il n’est nullement question d’imaginer que le hasard aurait sa part ici, car Pokémon est une franchise phénoménale qui cumule plus de 100 milliards de dollars de revenus globaux depuis sa création en 1996 par Satoshi Tajiri et Ken Sugimori.

Entre jeux vidéo, cartes à collectionner, films, séries animées et produits dérivés, la marque réussit enfin à combiner son premier amour, le jeu vidéo, aux cartes qui ont bercé l’enfance d’un grand nombre d’entre nous, et qui toujours adulte continuent à les passionner.

Comment Pokémon a réussit à s'imposer aussi rapidement ?

Pokémon TCG Pocket est loin d’être le seul sur le marché des jeux de cartes numériques. Il est même le dernier arrivé du Top 3 composé de Magic The Gathering, TCG Pokémon et Yu-Gi-Oh !, et doit donc affronter des géants comme Magic: The Gathering Arena et Yu-Gi-Oh! Master Duel (dernier jeu vidéo en date proposé par la saga pharaonique).

C’est dans ce contexte que Pokémon TCG Pocket arrive. Et on peut dire qu’il mise sur deux points forts, un gameplay simple et efficace, mais aussi la nostalgie, en nous donnant l'envie de compléter le Cartodex, et de les collectionner tous ! De plus, le gameplay propose une approche intuitive, qui permet d’attirer aussi bien les novices fans de Pokémon que les vétérans des jeux de cartes.

Pokémon TCG Pocket est ainsi un jeu efficace qui fait plus que simplement se reposer sur la notoriété de ses créatures, et nous propose un gameplay dynamique, parfait pour des sessions rapides sur smartphone.

Le tout évidemment amplifié par le phénomène Pokémon en lui-même, une franchise déjà bien ancrée dans notre culture populaire qui parlera à un plus large public que les Arpenteurs de Magic The Gathering (bien que Magic reste par ailleurs numéro 1 du TCG papier !).

C’est pour cela qu’il n'est pas étonnant de retrouver Pokémons TCG Pocket nominé au Game Awards face, entre autres, au jeu Balatro de LocalThunk, un très gros succès critique de cette année également fondé sur un mécanisme de jeu de carte : le poker ! Nous souhaitons bonne chance aux 5 nominés et que le « meilleur » gagne !

Quels smartphones pour profiter au mieux de Pokémon TCG Pocket ?

Pour profiter pleinement de Pokémon TCG Pocket, il semble préférable de posséder un smartphone capable de fournir des graphismes fluides. Pour cela, c’est le taux de rafraîchissement qui va être important à prendre en compte, car c'est lui qui permet de rendre l'image fluide pour un jeu. Un écran AMOLED ou OLED sera également un plus pour de meilleures couleurs afin de faire ressorti vos plus belles cartes Pokémons !

Par exemple, si vous recherchez une expérience haut de gamme, le Samsung Galaxy S23 Ultra est un choix adapté au gaming grâce à son grand écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De même, l’iPhone 15 Pro Max, un peu plus cher, avec sa puce A17 Pro et son écran Super Retina XDR, est également un bon choix.

Mais il n’est pas forcément nécessaire de se tourner vers du très haut de gamme, et pour ceux qui privilégient un bon rapport qualité-prix, le Google Pixel 7a s’avère tout aussi bon, grâce à un écran OLED plus petit, mais efficace.

Pour un plus petit budget encore, nous pouvons vous recommander des modèles comme le Samsung Galaxy A34 et le Redmi Note 13, qui offrent des performances tout à fait compatibles avec Pokémon TCG Pocket, sans perdre en qualité. Ces smartphones sont tous deux équipés d’écrans AMOLED avec un bon taux de rafraîchissement.

Du contenu régulier...

Pokémon ne s'arrête pas là et propose régulièrement de nouvelles extensions, comme par exemple le mini-set Mythical Island qui arrivera 17 décembre prochain ! Mais aussi des défis quotidiens et des événements aléatoires qui permettent de faire perdurer votre envie de jouer.