Le Google Pixel 9a : toutes ses caractéristiques dévoilées bien avant sa présentation officielle

Alors que nous n’attendons pas une officialisation du prochain smartphone abordable de Google, le Pixel 9a successeur du Pixel 8a avant plusieurs mois, plusieurs fuites mettent à jour son design et plus récemment la quasi-totalité de ses caractéristiques techniques. Ainsi, selon des sources jugées sérieuses, il semble bien que le Pixel 9a adopte un écran de 6,3 pouces, une augmentation notable par rapport à son prédécesseur.

Cette dalle affiche une résolution de 1080 x 2424 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale atteint désormais 2700 cd/m², un niveau rarement vu dans cette gamme de prix. La protection est assurée par un verre Gorilla Glass 3.

Des performances revues à la hausse

Sous le capot, Google intègre son processeur maison Tensor G4 comme les autres Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold. Ce Soc serait accompagné de 8 Go de mémoire vive LPDDR5X. Le stockage UFS 3.1 est proposé en deux versions : 128 ou 256 Go. La batterie fait un bond significatif avec une capacité de 5100 mAh, soit 13% de plus que le modèle précédent. La charge reste modérée avec 23W en filaire et 7,5W en sans fil.

La configuration pour les photos évolue avec un capteur principal de 48 mégapixels (Samsung ISOCELL GN8) et une ouverture f/1.7. L'ultra grand-angle de 13 mégapixels utilise un capteur Sony IMX712, également employé pour la caméra frontale. Cette configuration, bien que numériquement inférieure au 64 mégapixels du modèle précédent, promet des améliorations qualitatives notamment grâce au traitement d’image dont Google s’est fait une spécialité.

En outre, le Pixel 9a sera livré sous Android 15, à moins que le calendrier lui permette de proposer Android 16. Il bénéficiera, de façon quasi certaine, de sept années de mises à jour, alignant sa durée de support sur les modèles premium de la marque. La certification IP68 garantit une résistance à l'eau et à la poussière, tandis que le capteur d'empreintes optique sous l'écran assure la sécurité biométrique. Le smartphone serait décliné en quatre teintes : Obsidian, Porcelain, Iris et Peony. Il aurait des dimensions de 154,7 x 73,3 x 8,9 mm pour un poids de 186 grammes environ.

Quel prix pour le Pixel 9a ?

Google maintiendrait un prix de lancement à 499 dollars pour la version 128 Go, un choix stratégique dans un marché concurrentiel.