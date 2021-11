Le processeur Qualcomm Snapdragon 898 passe les premiers tests sous Geekbench

La nouvelle puce haut de gamme pour les smartphones développée par la société américaine Qualcomm devrait être officiellement présentée début décembre. Elle vient d’être aperçue sous l’outil de mesure de performances Geekbench, livrant ainsi ses premiers résultats. En voici tous les détails.

L’application Geekbench permet de tester les performances des appareils, dont les ordinateurs et les smartphones. Les résultats sont publics et donc accessibles à tous. Avant la commercialisation d’un nouveau smartphone, il est courant de voir certains appareils testés livrant ainsi quelques indiscrétions sur leurs niveaux de performances et les composants intégrés. Il y a quelques jours, c’est la tablette Samsung, la Galaxy Tab S8 qui a été repérée sous Geekbench.

Une tablette avec le Soc le plus puissant sous Android

Le géant sud-coréen devrait prochainement annoncer l’arrivée sur le marché d’une nouvelle tablette tactile sous Android, la Galaxy Tab S8. Celle-ci sera équipée du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 898 dont l’officialisation est prévue pour le début du mois de décembre lors du Qualcomm Summit. D’après la publication offerte par Geekbench, nous savons également qu’elle embarquera aussi 8 Go de mémoire vive pour gérer les applications. La tablette Samsung Galaxy Tab S8, SM-X808U, sera animée par Android 12 et non pas Android 12L comme l’avait imaginé certains, cette dernière étant une version spéciale du système pensée pour les appareils disposant d’un écran large ou pliable. Toutefois, d’ici la commercialisation de la tablette, la version du système pourrait changer.

De bons résultats mais…

Dans les résultats publics proposés par Geekbench, on peut voir la composition du Soc avec notamment son cœur principal cadencé à 3 GHz, ses trois cœurs à 2,50 GHz et quatre autres à 1,79 GHz. Le chipset obtient un score de 1207 pour la partie simple cœur et 3254 pour le traitement multicœur. C’est mieux que le Snapdragon 888, actuellement le flagship du fondeur, mais pas non plus un bond phénoménal comme certains s’y attendait. Le gain de performances est bien présent, mais pas aussi important qu’attendu, d’autant qu’il s’agit de concurrencer la puce d’Apple, A15 Bionic, proposant d’excellents résultats.

La nouvelle tablette Samsung Galaxy Tab S8 devrait être officiellement présenté début 2022. Plusieurs personnes pensent qu’elle sera dévoilée en même temps que la série des smartphones Galaxy S22 attendus pour début février et qui devrait aussi être équipée de la nouvelle puce Qualcomm.