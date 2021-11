Loop LiquidCool, la technologie de dissipation thermique selon Xiaomi pour les futurs smartphones

La marque Xiaomi est l’un des principaux acteurs du marché des smartphones et propose également de nombreux objets connectés, mais, une fois n’est pas coutume, le constructeur dévoile la conception de sa technologie Loop LiquidCool qui permet de dissiper la chaleur produite par les composants d’un mobile. En voici tous les détails.

Un peu à la manière des ordinateurs portables ou de bureaux, les smartphones n’ont de cesse d’évoluer et de proposer d’année en année des performances toujours plus impressionnantes. Mais ces puissances de calcul croissantes se font à charge d’un dégagement de chaleur de la part des composants et plus particulièrement du chipset qui les anime. Il convient donc de trouver aux fabricants des solutions pour limiter les risques de chauffe, voire de surchauffe et le cas échéant, de tenter de maintenir une température la plus stable possible, ou du moins, la plus basse possible afin de ne pas offrir d’expérience désagréable aux utilisateurs.

Loop LiquidCool, comment ça marche ?

Si les ordinateurs de bureau peuvent utiliser des systèmes à refroidissement liquide, pour un smartphone vu l’espace restreint de l’appareil, ce type de solution est particulièrement difficile à mettre en œuvre. Aussi, Xiaomi vient de présenter une nouvelle technologie en matière de dissipation thermique. Baptisée Loop LiquidCool, elle s’inspire des solutions de refroidissement utilisées dans l’industrie aérospatiale. Elle utilise le phénomène de capillarité qui permet d’attirer un agent de refroidissement liquide vers la source de chaleur qui doit être refroidie. Cette source est ensuite vaporisée et dispersée vers une zone plus froide jusqu’à la condensation de l’agent. Ce dernier est ainsin capturé via un canal unidirectionnel en boucle fermée (et la boucle est bouclée).

La technologie Xiaomi Loop LiquidCool utilise un système de caloduc. Celui-ci est composé d’un évaporateur, d’un condenseur, d’une chambre de remplissage et de tuyaux de gaz et de liquide. Le réfrigérant contenu dans l’évaporateur se dissipe en gaz lorsque le smartphone est soumis à une forte charge de travail. Le gaz ainsi produit et le flux d’air sont diffusés vers le condenseur où le premier se transforme à nouveau en liquide. Le système est ainsi autonome.

Xiaomi n’hésite pas à comparer sa solution avec les chambres à vapeur utilisées par certains smartphones pour refroidir leurs composants. Le fabricant annonce deux fois plus de capacité de refroidissement grâce à sa technologie permettant de la classer parmi les solutions les plus efficaces du marché. Xiaomi promet des smartphones utilisant le Loop LiquidCool à partir du second semestre 2022.