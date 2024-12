L’iPhone 11 est le smartphone reconditionné le plus vendu et c’est une bonne nouvelle pour la planète et votre portefeuille

Un appareil reconditionné, c’est un produit qui a été remis à niveau dans les moindres détails. La seule différence avec un neuf, c’est qu’il a déjà servi, mais pour vous, l’expérience reste identique.

À peine peut-on dire que sa durée de vie est légèrement inférieure, et encore ! En choisissant le reconditionné, vous ne faites pas de compromis sur la qualité, tout en réalisant des économies et un geste responsable pour la planète.

L'iPhone 11, une vedette incontestée

Ce n’est certainement pas un hasard si l’iPhone 11 est aujourd’hui le roi incontesté du marché des smartphones reconditionnés. Ce modèle, lancé en 2019, a tout de suite séduit avec son double capteur photo ultra performant, sa puce A13 Bionic toujours à la hauteur et son autonomie solide, il répond aux besoins de la majorité des utilisateurs, même plusieurs années après sa sortie.

Mais ce n’est pas tout. L’iPhone 11 a été vendu à des millions d’exemplaires à travers le monde, ce qui a naturellement alimenté le marché du reconditionné. Et quand on connaît la réputation d’Apple pour la durabilité et les mises à jour logicielles prolongées, c’est un choix logique pour ceux qui cherchent un smartphone fiable à prix réduit.

Son succès s’explique aussi par l’engouement pour des produits Apple accessibles, combinant performance et écoresponsabilité. Un vrai gagnant dans le monde du reconditionné !

Enfin, puisque les technologies de l'iPhone 11 conviennent toujours à la majorité des utilisateurs, toutes les dernières technologies que Apple présente dans les gammes qui suivent ne sont pas perçues comme spécialement intéressantes par la majorité des utilisateurs. Cette forme de "stagnation technologique" contribue aussi à faire de l'iPhone 11 une vedette dans le reconditionné.

Au meilleur rapport qualité/prix sur Certideal

Si l'idée de passer par le reconditionné vous a traversé l'esprit, on a un bon plan pour vous ! Le meilleur site pour trouver l'iPhone 11 en reconditionné en France, c'est sur Certideal où il est en vente à seulement 189,99€.

Fondée en 2015, cette entreprise française, véritable référence dans les smartphones reconditionnés, garantit une qualité irréprochable grâce à un processus de reconditionnement rigoureux mené dans ses propres laboratoires situés en Île-de-France, vous êtes sûrs qu'il n'a pas fait trois fois le tour de la planète.

Chaque appareil y est minutieusement testé sur 30 points de contrôle pour s’assurer de ses performances. Pour renforcer encore la confiance des consommateurs, Certideal propose une garantie étendue de 24 mois sur tous ses produits, un gage de fiabilité qui fait toute la différence.

En bref, venez profiter de cette merveille qu'est l'iPhone 11 en l'achetant reconditionné sur Certideal. Un bon deal pour votre portefeuille, la planète et vous !