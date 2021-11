Forfaits mobiles à 5€ ou moins : quelles sont les offres du moment ?

Envie ou besoin d'un nouveau forfait mobile à prix mini ? Ça tombe bien, Cdiscount Mobile, Auchan Telecom, NRJ Mobile, Prixtel et Syma Mobile mettent à disposition leur forfait sans engagement et en promotion pendant encore quelques jours, profitez-en ! Nous vous les présentons en détail dans cet article.

Cdiscount Mobile : l'offre limitée 5Go à 3,99€

Chez Cdiscount Mobile, jusqu'au 17 novembre prochain inclus, vous pouvez profiter de son offre limitée 5Go à 3,99€ par mois la première année d'abonnement ! Au terme de ce délai, vous paierez à nouveau le tarif mensuel de base, à savoir 7,99€.

Cette offre promotionnelle vous permet ainsi d'économiser jusqu'à 48€ et de profiter de 5Go d'internet en France métropolitaine comme en Europe - DOM inclus. Vous pourrez également communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité depuis l'ensemble de ces destinations.

L'opérateur ajoute à sa liste des pays européens inclus pour communiquer et vous connecter les destinations suivantes : la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Auchan Telecom : la série limitée 5Go à 3,99€

Également valable jusqu'au 17 novembre inclus, la série limitée de l'opérateur Auchan Telecom bénéficie d'une réduction mensuelle de 4€ la première année d'abonnement ! Ainsi, votre forfait 5Go vous coûtera la somme de 3,99€ par mois, au lieu de 7,99€.

Avec ce forfait pas cher, vous pourrez apprécier 5Go pour surfer sur le net en France, en Europe et dans les DOM. De plus, vous aurez la possibilité de communiquer à votre convenance depuis chacune de ces zones, mais aussi depuis la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein, à l'instar du forfait susmentionné.

NRJ Mobile : le forfait 5Go à 4,99€

Chez NRJ Mobile, le forfait 5Go est à 4,99€ par mois sans condition de durée, seulement si vous souscrivez avant le 17 novembre prochain, minuit !

L'opérateur prévoit 5Go d'internet en France, mais aussi lors de vos séjours Europe et dans les DOM afin que vous puissiez rester connecté. De même, où que vous soyez en Europe, vous pourrez passer vos appels et envoyer vos SMS/MMS autant que vous le souhaitez.

Prixtel : le forfait Le petit à partir de 4,99€

Prixtel met en avant jusqu'au 16 novembre, 23h59, son forfait Le petit profitant d'une réduction mensuelle de 5€ sur l'ensemble de ses paliers data les 12 premiers mois d'abonnement !

Ainsi, vous pouvez profiter de 10Go pour la somme de 4,99€ par mois (au lieu de 9,99€ pendant 1 an) et utiliser jusqu'à 10Go lorsque vous vous trouvez à l'étranger (UE/DOM). Neutre en CO2, le forfait Le petit vous permettra également de communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne.

Syma Mobile : les forfaits le un et le cinq dès 1,90€

De son côté, Syma Mobile propose deux forfaits sans engagement à prix mini : le forfait le un à 1,90€ par mois et le forfait le cinq à 4,90€ par mois la première année de souscription puis à 7,90€.

Les deux vous offriront l'opportunité de communiquer sans vous limiter en France (illimité aussi vers les DOM), mais également lorsque vous vous déplacez à travers l'Europe* et les DOM. Notez cependant que le forfait le un comprend 2 heures d'appel et non l'illimité.

Voici le détail des forfaits mis en avant par Syma Mobile :

le un : 1Go utilisable en France, en Europe* et dans les DOM

utilisable en France, en Europe* et dans les DOM le cinq : 10Go en France, dont 3Go utilisables en Europe* et dans les DOM

* Union européenne + Norvège, Liechtenstein, Islande