Les promos exceptionnelles sur les forfaits mobiles RED by SFR et B&You de Bouygues Telecom à saisir rapidement

Si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR et Bouygues Telecom, il vous reste quelques heures pour en profiter ! De 10Go à 130Go dès 9,99€ et sans engagement, découvrez dans cet article leurs forfaits en promotion !

RED by SFR : ses forfaits RED dès 10€ puis à prix réduit

Jusqu'à encore ce soir, 23h59, les offres de RED by SFR sont à disposition avec de 10Go à 130Go d'internet dès 10€ puis à prix réduit sans condition de durée !

Quelle que soit celle que vous choisirez, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos messages autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, et ce, partout au sein de l'Union européenne - DOM et Métropole inclus. D'ailleurs, depuis cette dernière destination, RED by SFR vous propose également l'illimité pour vos appels en direction des départements d'outre-mer, hormis Mayotte.

Ainsi, vous avez le choix parmi les quatre offres suivantes :

10€/mois : 10Go d'internet en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 12€/mois* : 50Go d'internet en France, 9Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 14€/mois* : 80Go d'internet en France, 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM 19€/mois* : 130Go d'internet en France, 15Go utilisables depuis l'UE et les DOM

Avec ce dernier forfait sans engagement, l'opérateur vous permet d'opter pour la vitesse 5G en versant 5€ supplémentaires chaque mois. Ainsi, vous pourrez profiter de 130Go en 5G et de 15Go lorsque vous séjournez dans l'Union européenne et les DOM pour la somme de 24€ par mois, au lieu de 30€ !

* prix mensuels initiaux à respectivement : 15€, 17€ et 25€

Bouygues Telecom : ses forfaits B&You dès 9,99€

Chez Bouygues Telecom, ses quatre forfaits B&You bénéficient encore jusqu'à ce soir, 23h59, d'un tarif préférentiel valable même après la première année d'abonnement !

L'un ou l'autre de ces forfaits vous permettra d'apprécier l'illimité pour communiquer sans compter depuis la Métropole, les DOM et plus généralement en Europe. De plus, l’opérateur vous donne la possibilité d'utiliser l'illimité également pour vos appels et SMS émis depuis la Métropole vers l'ensemble des DOM.

En termes d'offre mobile, voici les quatre options disponibles :

9,99€/mois : 10Go en France, dont 6Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 11,99€/mois : 50Go en France, dont 12Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 13,99€/mois : 80Go en France, dont 15Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM 18,99€/mois : 130Go en France, dont 20Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

Pour les amateurs de 5G, sachez que la série spéciale 5G est encore valable jusqu'à la fin de ce mois de novembre. Vous pourrez alors disposer de 130Go en France, dont 20Go pour vous connecter en Europe - DOM inclus, au prix de 24,99€ par mois.