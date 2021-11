Le Black Friday de Bouygues Telecom est arrivé : trois forfaits mobiles B&You à prix cassés !

Ça y est, Bouygues Telecom lance les hostilités avec ses trois nouvelles séries limitées sorties spécialement pour le Black Friday : de 100Mo à 200Go d'internet dès 4,99€ par mois, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets ! Découvrez dans cet article ces offres promotionnelles valables jusqu'à ce dimanche 21 novembre, 23h59 !

Les séries limitées Black Friday : une exclusivité web

L'opérateur Bouygues Telecom a lancé ce matin trois nouvelles séries spéciales B&You à l'occasion du Black Friday. Vous avez tout le week-end pour en profiter et saisir l'une ou l'autre de ces séries à prix préférentiel sans condition de durée ! Sans engagement, vous pourrez résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez communiquer sans compter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'Europe - DOM inclus. Plus précisément depuis la Métropole, vous aurez l'opportunité d'appeler et d'envoyer vos SMS à votre convenance également vers les numéros des départements d'outre-mer.

De 100Mo à 200Go à moins de 15€

La série limitée B&You 100Mo sera idéale pour celles et ceux à la recherche d'un forfait sans engagement avec l'essentiel à prix mini ! Pour la somme de 4,99€ par mois, en plus de l'illimité pour communiquer, vous pourrez apprécier gratuitement le service B.tv ! L'usage de ce dernier vous sera illimité avec le Wi-Fi ou bien décompté de votre enveloppe data de 100Mo. Attention, celle-ci est très vite utilisée et ne permet pas une lecture vidéo de plus de 15 minutes par mois. Les 100Mo proposés par votre forfait seront disponibles partout en Europe.

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez opter pour la série spéciale B&You 100Go qui vous permettra de disposer de 12Go (inclus) lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM au prix de 12,99€ par mois.

Si vous souhaitez faire exploser les compteurs, alors la série spéciale 200Go saura vous ravir ! À 14,99€ par mois, vous pourrez surfer sur le net à hauteur de 200Go en France et utiliser jusqu'à 15Go (inclus) depuis l'Europe et les DOM afin de rester connecté même à l'étranger.