Top 3 des smartphones à moins de 300€ : Poco F3, Xiaomi Redmi Note 10 Pro et Samsung Galaxy A51

Vous avez décidé de vous offrir un nouveau smartphone mais votre budget est limité à 300€ ? Nous avons sélectionné pour vous le Poco F3, le Xiaomi Redmi Note 10 Pro et le Samsung Galaxy A51. Mais entre ces trois smartphones, lequel est vraiment fait pour vous ? Voici quelques éléments de réponse.

Le poco F3 est décliné en bleu, noir ou blanc. De son côté, le Redmi Note 10 Pro est proposé en bleu, bronze et gris alors que le Samsung Galaxy A51 arbore aussi plusieurs coloris originaux. Des trois, c’est le Poco F3 qui est le plus lourd avec 196 grammes contre 193 grammes pour le Redmi Note 10 Pro et 172 grammes pour le Galaxy A51. Le plus fin est le Poco F3 avec 7,8 mm contre 8,1 mm pour le Redmi Note 10 Pro. Ce dernier dispose d’une batterie d’une capacité de 5020 mAh contre 4520 mAh pour le Poco F3 et 4000 mAh pour le Galaxy A51 de Samsung. Les deux premiers peuvent se recharger plus rapidement que le troisième puisqu’ils supportent la charge à 33 watts, le mobile sud-coréen plafonnant à 18 watts.

Lequel est le plus performant ?

Question performances, c’est le Poco F3 qui devance assez largement les deux autres avec sa puce Qualcomm Snapdragon 870 et ses 6 ou 8 Go de mémoire vive supérieure au Snapdragon 732G du Redmi Note 10 Pro de Xiaomi, aussi avec 6 ou 8 Go de RAM. Le Samsung ferme la marche avec son chipset Exynos 9611 et ses 4 Go de mémoire vive.

Son écran est aussi plus petit que celui des deux autres affichant 6,5 pouces en diagonale contre 6,67 pouces, tous avec une dalle AMOLED 1080x2400 pixels mais seuls les Poco F3 et Redmi Note 10 Pro bénéficient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’une compatibilité HDR10 et HDR10+ pour le Poco. Ce dernier est compatible 5G ce qui n’est pas le cas des autres.

Le Poco et le Redmi Note 10 Pro sont dotés d’un émetteur infrarouge comme tous les mobiles de la marque pour en faire une télécommande universelle. Il n’y a pas de prise audio jack sur le Poco alors qu’il est possible de brancher directement un casque sur les autres.

Jusqu’à 5 capteurs photo embarqués

Pour la partie photo, le Redmi Note 10 Pro embarque une configuration musclée de 108+8+5+2 mégapixels à l’arrière et un capteur de 16 mégapixels à l’avant. Le Samsung propose 48+12+5+5 mégapixels dans le dos et un capteur de 32 mégapixels pour les selfies tandis que le Poco F3 dispose de 48+8+5 mégapixels à l’arrière et un module de 20 mégapixels en caméra frontale. Le Redmi Note 10 Pro est certifié IP53 ce qui signifie qu’il est capable de résister à des éclaboussures mais pas à l’immersion sous l’eau.