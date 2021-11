Black Friday : Top 3 des forfaits mobiles à 5€ ou moins

Vous êtes à la recherche d'un bon plan pour souscrire un nouveau forfait mobile ? Cet article est pour vous ! On y présente le top 3 des forfaits à maximum 4,99€ chez les opérateurs Prixtel, Auchan Telecom et Syma Mobile. Sans engagement, de 10Go et 40Go d'Internet, en promotion... Venez vite les découvrir !

Prixtel : de 40Go à 60Go dès 4,99€ Chez l'opérateur Prixtel, la promotion sur le forfait sans engagement Le petit, neutre en CO2, vous permettra d'économiser jusqu'à 60€ la première année d'abonnement, si vous vous décidez avant mardi 30 novembre prochain minuit ! En effet, l'ensemble de ses paliers data bénéficie d'une réduction mensuelle de 5€ pendant 1 an. Ainsi, vous pouvez profiter de 40Go d'internet - premier palier - pour la somme de 4,99€ par mois pendant 12 mois (puis 9,99€/mois). Lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et dans les DOM, vous pourrez utiliser jusqu’à 10Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale. De plus, vous aurez l'opportunité de communiquer autant que vous le souhaitez depuis ces dernières destinations comme depuis la France métropolitaine. Auchan Telecom : 20Go à seulement 3,99€ Auchan Telecom, de son côté, vous permet de profiter de sa promotion spéciale Black Week jusqu'au lundi 29 novembre prochain inclus. Il met en avant sa série limitée avec 20Go d'internet en France au prix de 3,99€ par mois ! Ce tarif restera valable la première année de votre abonnement avant de revenir à son tarif mensuel initial, soit 9,99€. En plus des 72€ d'économie, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer à votre guise aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE/DOM). Vous pourrez en outre vous connecter à hauteur de 7Go - inclus - lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM. Syma Mobile : 10Go à 4,90€ pendant 12 mois Syma Mobile vous offre l'opportunité de souscrire à son forfait le cinq pour la somme de 4,90€ par mois la première année d'abonnement, au lieu de 7,90€ ! Cette promotion vous permet d'épargner 36€, soit l'équivalent de 4 mois de forfait au tarif de base. L'opérateur vous fournit 10Go d'internet pour naviguer sur la toile en France, dont 3Go afin de rester connecté lors de vos déplacements au sein de l'Union européenne (DOM inclus), en Norvège, en Islande ainsi qu'au Liechtenstein. Aussi, depuis l'ensemble de ces zones, vous pourrez communiquer sans compter. De même, depuis la France métropolitaine, vos communications à destination des DOM bénéficieront également de l'illimité.