Forfait mobile : Trois offres exceptionnelles avec 200Go à partir de 9.99€ pour le Black Friday

Vous souhaitez faire le plein de data à prix cadeau ? Ça tombe bien, dans cet article, on vous présente en détail trois forfaits mobiles sans engagement avec 200Go d'internet en promotion jusqu'à lundi prochain chez RED by SFR, Prixtel et Bouygues Telecom !

RED by SFR : le forfait BIG RED 200Go à prix réduit

À l'occasion de l'opération BIG RED, RED by SFR met à disposition jusqu'à lundi prochain inclus son forfait sans engagement avec 200Go d'internet bénéficiant d'une réduction mensuelle de 10€ et pas seulement la première année d'abonnement !

En effet, vous pourrez profiter de 200Go en France au prix de 15€ par mois au lieu de 25€, sans condition de durée ! En plus de pouvoir épargner jusqu'à 120€ par an, ce forfait vous permettra de rester connecté lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM grâce aux 15Go dédiés à cet effet. De plus, depuis ces destinations comme depuis la Métropole (appels illimités vers les DOM hors Mayotte), vous aurez la possibilité de communiquer sans compter grâce à l'illimité.

Prixtel : le forfait Le géant à partir de 9,99€

Chez l'opérateur Prixtel, son forfait Le géant - neutre en CO2 - bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ pendant 1 an sur l'ensemble de ses paliers data ! Pour en profiter, il vous faudra souscrire avant mardi prochain, le 30 novembre, minuit.

Il vous coûtera 9,99€ par mois (pendant 1 an puis 15,99€) pour disposer de 200Go d'internet en France*. Si vous êtes amené à séjourner au sein de l'Union européenne et des DOM, vous pourrez vous connecter à hauteur de 15Go, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Où que vous soyez dans l'Union européenne, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer autant que vous le souhaitez. Depuis la Métropole, vous pourrez même appeler comme bon vous semble vers les fixes de l'UE et des DOM ainsi que vers les numéros d'Amérique du Nord. Enfin, l'opérateur vous permet de sélectionner l'option 5G, à la condition de payer 5€ supplémentaires chaque mois.

* de 200Go à 260Go, 200Go étant le premier palier data

Bouygues Telecom : sa série spéciale Black Friday à 14,99€

Bouygues Telecom célèbre le Black Friday en proposant sa série spéciale B&You à 14,99€ par mois même après les 12 premiers mois d'abonnement, à condition de souscrire avant lundi prochain minuit !

Ce forfait B&You vous permettra de surfer sur le web en toute sérénité depuis la France avec les 200Goofferts comme depuis l'Europe et les DOM avec les 20Go destinés à votre connexion à l'étranger ! L'usage de ces gigas sera décompté de votre enveloppe globale.

En ce qui concerne vos communications, vous pourrez appeler et envoyer vos messages à votre guise en France métropolitaine (appels et SMS illimités vers les DOM), dans les départements d'outre-mer et plus largement en Europe.