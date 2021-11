Le prochain chipset haut de gamme de Qualcomm ne s’appellera pas Snapdragon 898 mais plutôt Snapdragon 8 Gen 1

Il semble que la société américaine Qualcomm ait décidé de changer sa façon de nommer ses futures puces. Cela sera confirmé le 30 novembre prochain lors du sommet organisé par Qualcomm comme tous les ans pour présenter ses nouveaux Soc. Son plus haut de gamme ne devrait pas porter le nom de Snapdragon 898 mais plutôt Snapdragon 8 Gen 1.

Le Qualcomm Tech Summit va se tenir le 30 novembre prochain à Hawaï. Ce sera l’occasion pour le fondeur de présenter au monde entier ses nouveautés en matière de chipset et notamment le très attendu modèle le plus haut de gamme que tout le monde se borne à appeler Snapdragon 898 en digne successeur de l’actuel Snapdragon 888. Toutefois, il semble que Qualcomm ait décidé de changer la façon dont les puces sont nommées. Récemment, l’un des responsables de la firme américaine a ainsi confirmé qu’un nouveau système de nommage était prévu pour les plateformes mobiles. Le nouveau nom sera composé d’un numéro de série et d’une version de génération à un chiffre. Selon le site GsmArena.com, le prochain chipset phare s’appellera Snapdragon 8 Gen 1, bien qu’on attende encore la confirmation de la part de Qualcomm. Celle-ci devrait tomber le 30 novembre.

Qui de l'appellation des autres séries de chipset ?

Mais, si les choses semblent assez simples pour la version du chipset le plus haut de gamme, ce n’est peut-être pas aussi facile pour les autres gammes du fondeur et notamment sur les séries des Snapdragon 7, 6 et 4 qui ont, chacun plusieurs déclinaisons et donc plusieurs modèles en parallèle. Pour le moment, le fabricant de puces n’a pas encore dévoilé la façon complète dont il nommera ses processeurs et ses gammes. Toutefois, la société a laissé entendre que la marque Snapdragon sera de plus en plus mise en avant en séparant Qualcomm de Snapdragon autant que possible pour que la deuxième vive « comme une marque autonome avec des liens spécifiques vers Qualcomm », selon l’un des représentants de l’entreprise. En outre, notez que la mention 5G sera supprimée des puces à l’avenir, car la société estime que cette technologie est désormais présente partout et qu’il n’est plus nécessaire de la justifier.

Enfin, Qualcomm a également récemment précisé qu’elle ne lancerait plus que des puces 5G à l’avenir, ce qui va dans le sens de la suppression de la mention 5G vu que cette technologie sera partout. De nouveaux éléments visuels pourraient être mis au grand jour d’ici peu concernant le logo Snapdragon et l’habillage visuel de certains plans de communication, notamment l’introduction de nouvelles couleurs pour identifier les différentes gammes, par exemple.