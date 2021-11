Black Friday : Les meilleures promos iPhone à saisir très vite !

Entre le Black Friday et les nombreuses promos spéciales disponibles chez plusieurs marchands, c’est la foire aux bonnes affaires ces derniers jours. De nombreux bons plans smartphones sont notamment à saisir, avec de grosses réductions sur plusieurs modèles d’iPhone. Si vous accro à la marque à la pomme, voici donc les meilleurs bons plans à saisir rapidement.

L’iPhone SE à 429 € chez Boulanger

Partenaire privilégié de plusieurs grandes marques, Boulanger propose souvent des promos exclusives, avec de gros rabais disponibles uniquement sur sa boutique en ligne. Actuellement, l’iPhone SE est notamment à l’honneur avec une remise de 40 €. Son prix passe ainsi à 429 € au lieu des 469 € standards.

Pour rappel, l’iPhone SE est une version compacte des célèbres smartphones d’Apple. Il est doté d’un écran Retina HD de 4,7 pouces et embarque la puissante puce A13 Bionic couplée à 3 Go de RAM. Il possède un stockage interne de 64 Go et est équipé d’une batterie compatible avec la charge rapide à 18 W. Trois coloris sont disponibles : Noir, Rouge et Blanc.

L’iPhone 13 mini à 759 € chez RED By SFR

Si vous recherchez une bonne occasion pour vous offrir l’un des modèles de la dernière série des iPhones, c’est chez RED By SFR qu’il faut vous rendre. L’opérateur vous offre actuellement une grosse remise immédiate de 40 € sur le prix de l’iPhone 13 Mini qui passe ainsi à 759 € au lieu de 799 € pour le modèle avec 128 Go de stockage interne.

C’est une véritable aubaine pour ce smartphone sorti il y a seulement quelques mois et qui embarque une bonne partie des dernières innovations technologiques du fabricant américain. Doté d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces en FHD+, ce smartphone est en effet animé par la dernière puce A15 Bionic associée à 6 Go de RAM. Puissant et rapide, il est compatible 5G et est équipé de deux capteurs photo arrière de 12 mégapixels chacun qui font des merveilles en photo et en vidéo. Autre atout de ce modèle : sa nouvelle batterie plus endurante compatible avec la charge rapide à 18 W.

L’iPhone 12 mini à 599 € chez Fnac

Fnac est l’un des autres gros marchands chez lequel les bons plans sont fréquents. Celui qui nous intéresse ici concerne l’iPhone 12 mini. Le prédécesseur de l’iPhone 13 mini est plus accessible que jamais, grâce à une grosse remise de 90 €. Chez ce revendeur, il est ainsi proposé à 599 € au lieu de 689 € dans sa version avec 64 Go de stockage.

Ce smartphone compact est lui aussi doté d’un écran OLED Super Retina de 5,4 pouces en FHD+. Egalement compatible 5G, il est animé par une puce A14 Bionic et embarque deux capteurs de 12 mégapixels chacun à son dos. Enfin, côté batterie, c’est un accumulateur de 2227 mAh compatible avec la charge rapide à 20 W qui assure l’autonomie de cet appareil.

Offre promotionnelle sur l’iPhone 13 Pro chez Rakuten

Et le meilleur pour la fin ! L’iPhone 13 Pro, l’un des plus puissants smartphones du moment, fait lui aussi l’objet d’une intéressante promotion. C’est sur le site du marchand Rakuten qu’il faut se rendre pour en profiter. Celui-ci revient à 1148 €.

Ce n’est sûrement pas trop cher payé pour l’un des fleurons du géant américain. Brillant par ses performances exceptionnelles, ce modèle embarque les dernières innovations de la marque : un écran OLED XDR de 6,1 pouces rafraîchi à 120 Hz, une puce A15 Bionic couplée à 8 Go de RAM, trois capteurs de 12 mégapixels chacun pour la photo et une batterie à autonomie renforcée compatible avec la charge magnétique MagSafe.

Attention ! Tous ces smartphones ne sont disponibles qu’en stock limité. Ne perdez donc pas de temps !