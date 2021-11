Black Friday B&You : des promotions exceptionnelles sur les forfaits Bouygues pour ce vendredi pas comme les autres

Les forfaits B&You de Bouygues Télécom profitent du Black Friday pour être accessibles à prix incroyables ! Des nouvelles offres viennent tout juste d’être mises en ligne. Faites le plein de data à tout petit prix pour ce vendredi complètement fou. De 100 Go à 300 Go à partir de 9.99€, mais c'est seulement pendant 4 jours.

Black Friday : des nouvelles promotions sur les forfaits B&You avec 300 Go de data

Depuis quelques heures seulement, Bouygues Télécom a mis à jour les offres de ses forfaits mobiles B&You. Ce Black Friday 2021 est synonyme de promotions exceptionnelles et de forfaits avec un maximum de data pour un tout petit prix. Découvrez dès maintenant les trois nouveaux forfaits mis à votre disposition et choisissez l’offre qui vous correspond le mieux. De 100 Go jusqu’à 300 Go d’internet à partir de 9.99€ seulement ! Vérifier vite votre forfait actuel afin de vous assurer que vous ne payez pas trop cher votre abonnement.

Si c’est le cas, c’est le moment de souscrire à un forfait B&You sans engagement et en promotion. Ainsi, vous ne prenez aucun risque car vous pourrez à tout moment résilier votre contrat si vous le souhaitez.

Des forfaits illimités et sans engagement B&You en promotion pendant 4 jours

Vous avez jusqu’au lundi 29 novembre pour profiter des offres incroyables sur les forfaits B&You de Bouygues Télécom. 4 jours pour faire de bonnes affaires. Chez B&You, en plus d’être sans engagement, les forfaits sont illimités. Profitez ainsi des appels, SMS et MMS de manière illimitée en France métropolitaine ainsi que de la qualité du réseau Bouygues Télécom.

De plus, chaque offre comprend entre 15 Go et 20 Go d’internet utilisables en Europe et dans les DOM. Voyagez sereinement grâce à votre forfait B&You. Des forfaits à prix Black Friday, c’est maintenant ou jamais qu’il faut en profiter alors laquelle des ces trois offres allez-vous choisir ? 100 Go à 9.99€, 200 Go à 12.99€ ou alors 300 Go à 13.99€ ? Une chose est sûre, vous allez faire des économies immédiatement sur votre abonnement de téléphone.