Les trois énormes forfaits mobiles RED by SFR à prix cassés à saisir avant minuit

Vous n'avez pas vu passer les offres exceptionnelles de RED by SFR à l'occasion du Black Friday ? Il vous reste encore quelques heures pour y remédier et craquer pour l'une d'entre elles ! De 100Go à 300Go d'internet à maximum 14€ par mois et sans engagement, nous vous les présentons en détail dans cet article.

Les offres exceptionnelles de RED by SFR

C'est exceptionnel, RED by SFR met en avant trois offres mobiles proposant 100Go, 200Go et 300God'internet à un tarif plus qu'attractif et valable sans condition de durée ! On dirait bien qu'à l'occasion du Black Friday, RED by SFR va faire des heureux, même pour ceux dont le budget mensuel limite avoisine les 10€ ! Attention, ces offres promotionnelles prennent fin ce soir à minuit !

Réservées à toute nouvelle ouverture de ligne mobile RED sur le site officiel, ces offres sont sans engagement. Vous pourrez ainsi résilier l'une ou l'autre de votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à débourser.

Enfin, l'opérateur rappelle que l'utilisation de vos garanties à l'étranger (Union européenne et DOM) doit être raisonnable ! Vos forfaits sont en effet destinés aux personnes résidant en France et les conditions de communication comme de connexion s'adressent dans ce sens seulement aux voyageurs occasionnels.

Les forfaits RED du Black Friday à prix doux

Quelle que soit l'offre que vous choisirez, vous pourrez communiquer sans vous limiter aussi bien depuis la France métropolitaine que depuis l'étranger (UE/DOM). Depuis la Métropole, vous aurez également l'opportunité d'appeler à votre guise vers les numéros des DOM, excepté Mayotte.

En termes d'offre mobile, vous pouvez choisir parmi trois forfaits en promotion. Le premier est le forfait RED 100Go à 10€ par mois. Vous pourrez alors vous connecter à hauteur de 100Go en France et de 12Golorsque vous voyagez en Europe et dans les DOM.

Pour 12€ par mois, vous pourrez apprécier la possibilité d'utiliser jusqu'à 200Go d'internet en France et 15Go dédiés à votre connexion à l'étranger (UE/DOM).

Pour les internautes ultra-connectés, vous pouvez opter pour le forfait RED 300Go à seulement 14€ par mois ! Celui-ci vous offrira 300Go d'internet en France pour surfer sur le net en toute sérénité et plus encore, mais aussi 15Go pour rester connecté depuis l'Union européenne et les DOM.