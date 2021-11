Clap de fin de production pour les Galaxy Note de Samsung

Selon plusieurs sources, le géant sud-coréen serait en train de mettre un coup d’arrêt à la production de smartphones de la série des Galaxy Note 20 marquant la fin de l’exploitation de ce type de téléphone portable non reconduit en 2021.

Comme plusieurs personnes le pensaient, Samsung n’a finalement pas sorti de smartphones de la gamme Galaxy Note cette année ce qui montre bien que le fabricant a décidé d’orienter différemment sa stratégie de mobiles utilisables avec un stylet. Ainsi, en 2021, la version Ultra du Galaxy S21 s’est vue offrir une compatibilité avec le S Pen qui, jusqu’alors n’était exclusivement utilisé que par les Galaxy Note. Le smartphone pliant Galaxy Z Fold3 a aussi eu droit à ce que son écran soit rendu compatible, mais aussi à une version spécifique du S Pen, Fold Edition avec une pointe rétractable pour ne pas blesser l’écran flexible, moins résistant à la pression qu’une dalle classique.

En outre, les dernières rumeurs en date concernant le Galaxy S22 Ultra, successeur du Galaxy S21 Ultra serait logiquement compatible avec le S Pen, mais aussi un emplacement pour le ranger comme peuvent le montrer certaines photos. Le Galaxy S22 Ultra serait finalement un Galaxy Note à beaucoup d’égard et l’intérêt d’une gamme spécifique aurait perdu de son intérêt surtout que le fabricant doit faire face, comme tous les autres, à la pénurie de composants et donc rationaliser ses lignes de production pour satisfaire la demande. Les pièces des Galaxy Note peuvent ainsi servir à confectionner des Galaxy S22 ou des Galaxy Z Fold3, par exemple.

Samsung Galaxy Z Fold 3 acheter au meilleur prix Rakuten

1374,90 € Rakuten

Amazon Marketplace 1440,00 € acheter Amazon Marketplace

Fnac Marketplace 1450,00 € acheter Fnac Marketplace Voir tous les prix

Selon le site etnews.com, Samsung aurait produit 3,2 millions de Galaxy Note 20. L’année prochaine, plus aucun produit sous le nom de Galaxy Note ne sera fabriqué. Le géant sud-coréen a ainsi pris la décision d’arrêter la production des Galaxy Note afin de favoriser celle des smartphones pliables et tenter de faire baisser les coûts de fabrication et ainsi pouvoir proposer des prix plus attractifs pour les clients finaux. En 2019, Samsung a expédié 12,7 millions de Galaxy Note et 9,7 millions en 2020. Pour l’année prochaine, le fabricant mise sur une production de 13 millions d’unités de Galaxy Z, dépassant ainsi les chiffres de la série Galaxy Note.

Xiaomi Redmi Note 10 acheter au meilleur prix Darty

199,00 € Darty

Rakuten 205,00 € acheter Rakuten

Rue du Commerce 224,00 € acheter Rue du Commerce Voir tous les prix

A lire aussi : Smartphone pliable : Samsung Galaxy Z Fold 3 ou Z Flip 3, lequel choisir ?