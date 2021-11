Toutes les caractéristiques du Samsung Galaxy A03 avant une annonce officielle de lancement sur le marché

Samsung ne propose pas que des smartphones haut de gamme que l’on peut voir dans de très nombreux endroits sur des panneaux publicitaires puisque le constructeur mise également beaucoup sur des modèles beaucoup plus abordables à l’image du récent Samsung Galaxy A03s. Il va être rejoint par le Galaxy A03 dont voici les principales caractéristiques.

En août, Samsung proposait le smartphone d’entrée de gamme Galaxy A03s à moins de 200 € et il sera très prochainement rejoint par le Galaxy A03. En effet, on connait désormais ses caractéristiques techniques, mais également son design extérieur à la faveur d’un visuel pour le moins démonstrateur et résumant les points forts de l’appareil. Le Galaxy A03 vient succéder au Galaxy A02 présenté en tout début d’année.

Un design qui ne change pas

Le nouveau smartphone Samsung Galaxy A03 utilise un écran avec une dalle LCD Infinity-V d’une diagonale de 6,5 pouces et présentant une définition HD+ soit 720x1600 pixels. La surface d’affiche comporte une encoche au niveau du centre, tout en haut pour abriter le capteur photo frontal qui dispose de 5 mégapixels ouvrant à F/2.2. Le mobile mesure 164,2x75,9x9,1 mm soit dans la moyenne des appareils du même type et exactement comme le Galaxy A02s. Notez l’épaisseur tout de même de 9,1 mm ce qui est assez important. Le mobile est doté d’un dos en plastique qui est texturé et permet ainsi un toucher agréable en ajoutant une petite touche de finesse.

On monte d’un cran sur la partie photo avec un capteur de 48 mégapixels

Au dos, on peut voir le bloc optique logé dans le coin supérieur à gauche, en haut, comme sur la quasi-totalité des smartphones actuellement disponibles sur le marché. Il y a un capteur de 48 mégapixels comme unité principale et un autre capteur de 2 mégapixels, cette fois, dont la charge est de calculer les profondeurs de champ afin d’optimiser les photos en mode portrait notamment avec l’effet de flou d’arrière-plan, Bokeh. Il y a également un flash juste à côté pour être suffisamment éclairé en cas de manque de luminosité dans la scène. Le Galaxy A02 dispose d’un capteur principal de 13 mégapixels et d’un objectif macro de 2 mégapixels, soit pour le Galaxy A03, une montée en compétence et, pour nous, un choix plus logique et plus usuel avec l’intégration d’un capteur d’optimisation plutôt que de macros, activité finalement moins pratiquée que l’effet Bokeh.

Samsung annonce que son Galaxy A03 est animé par une puce octo-core avec 3 ou 4 Go de mémoire vive et 32, 64 ou 128 Go d’espace de stockage internet. Le fabricant ne précise pas si cette capacité est extensible ou pas, par exemple, avec l’insertion d’une carte mémoire. Il n’est pas mentionné non plus le nombre de cartes SIM que l’appareil peut supporter ni le type de réseau qu’il peut utiliser. Le tout est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh. L’appareil est décliné en noir, rouge ou bleu. Samsung n’a pas encore communiqué officiellement le prix du Galaxy A03 ni sa date de mise sur le marché, mais comptez sur nous pour vous tenir informés.

