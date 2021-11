Dernière chance pour les forfaits mobiles du Black Friday. Foncez vite sur ces bons plans !

Ce lundi 29 novembre à minuit, la plupart des promos lancées par les opérateurs mobiles prennent fin. Si vous intéressé par l’une de ces offres, ne perdez donc pas une seconde de plus. Pour vous aider à aller plus vite, voici un récapitulatif rapide de ces bons plans par opérateur.

Le Black Forfait de RED By SFR : 100 Go, 200 Go ou 300 Go à prix fracassés

Le forfait promotionnel de RED By SFR vous offre le choix entre trois maxi volumes :

100 Go à 10 €/mois, dont 12 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

200 Go à 12 €/mois, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

300 Go à 14 €/mois, dont 15 Go utilisables en Europe et dans les DOM.

Une recharge de 50 Go à 10 € est possible si vous épuisez le volume de data offert.

Bien entendu, ce forfait pas cher auquel vous souscrivez vous donne aussi droit à l’illimité pour :

Les appels depuis la France métropolitaine vers les fixes et mobiles de tous les réseaux de France (DOM y compris, sauf Mayotte) ainsi que pour les SMS et MMS vers toute la France métropolitaine ;

Les appels et SMS/MMS depuis les zones Europe et DOM vers les numéros de ces mêmes zones et vers la France métropolitaine pendant vos courts séjours.

Les forfaits Black Friday de B&You : 100 Go, 200 Go et 300 Go

Comme chez RED By SFR, trois volumes web sont proposés pour des forfaits sans engagement et sans changement de prix, avec :

100 Go à 9,99 €/mois, dont 15 Go disponibles en UE et dans les DOM ;

200 Go à 12,99 €/mois, dont 20 Go disponibles en UE et dans les DOM ;

300 Go à 13,99 €/mois, dont 20 Go disponibles en UE et dans les DOM.

Précisons que ces forfaits sans engagement ne sont pas rechargeables. Au-delà du volume alloué, vous êtes donc facturés conformément à la grille tarifaire de Bouygues Telecom.

Pour ce qui est de la téléphonie, l’opérateur assure vos arrières en vous offrant pour chaque forfait, l’illimité pour vos appels, SMS et MMS en France métropolitaine, mais également depuis l’UE et les DOM. Pendant vos séjours dans ces zones, vos communications vers l’Europe, les DOM et la France métropolitaine sont prises en compte sans surcoût.

Le forfait spécial Black Friday d’Auchan Telecom : 20 Go à 3,99 €/mois pendant 1 an

Si ce que vous recherchez, c’est une bonne occasion à petit prix, ce bon plan d’Auchan Telecom peut faire l’affaire. Il inclut 20 Go de data par mois (débit réduit au-delà) sur le réseau 4G/4G+ de Bouygues Telecom, dont 7 Go utilisables dans les zones UE et DOM.

Pour vos appels, SMS et MMS depuis la France métropolitaine, l’opérateur vous offre l’illimité vers les fixes et mobiles de France métropolitaine. Et quand vous êtes en voyage en Europe ou dans les DOM, vos appels, SMS et MMS vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine sont inclus sans surcoût.

En souscrivant à ce forfait, vous pourrez profiter de la remise de 6 €/mois offerte pendant 12 mois, avant de passer à 9,99 €/mois.

Les forfaits NRJ Mobile : 70 Go à prix fixe ou 150 Go à prix cassé pendant 12 mois

NRJ Mobile vous offre le choix entre deux offres bien distinctes :

Un forfait de 70 Go à 7,99 €/mois A vie

Avec ce forfait, l’opérateur vous offre l’opportunité de profiter d’un forfait mobile sans engagement et à prix fixe. Cette formule comprend :

70 Go de data en 4G (débit réduit au-delà) sur le réseau Bouygues Telecom, dont 11 Go utilisables dans les zones UE et DOM ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, vers tous les réseaux métropolitains et ultramarins (DOM) ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers les numéros de France métropolitaine.

Un forfait de 150 Go à 7,99 €/mois pendant les 12 premiers mois

Si l’offre est apparemment affichée au même prix, les deux formules sont bien différentes. Avec ce second forfait, vous bénéficiez en effet de :

150 Go en 4G (débit réduit au-delà), dont 13 Go disponibles en UE et dans les DOM ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, vers tous les réseaux de France métropolitaine et des DOM ;

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM vers ces mêmes zones et vers la France métropolitaine.

Contrairement au précédent forfait, le prix de celui-ci change après un an. Après les 12 premiers mois, vous passez donc à 18,99 €/mois.

Les forfaits Cdiscount pour le Black Friday : 20 Go, 70 Go et 100 Go

Chez Cdiscount Mobile, ce sont trois forfaits mobiles à prix spéciaux qui sont offert pour le Black Friday.

20 Go à 3,99 €/mois pendant 12 mois, puis 9 €/mois

Profitez d’une jolie remise de 5 €/mois pendant 1 an et offrez-vous 20 Go en 4G/mois, dont 6 Go sont disponibles pour vos voyages en UE et dans les DOM. Le volume web est offert sur le réseau Bouygues Telecom, avec débit réduit au-delà.

70 Go à 5,99 €/mois pendant 12 mois, puis 12,99 €/mois

La formule proposée est globalement la même que pour le forfait précédent, mais avec un volume web mensuel de 70 Go en 4G, dont 9 Go utilisables dans les zones UE et DOM.

100 Go à 9,99 €/mois A vie !

Avec ce forfait, les choses sont différentes car le tarif est fixe. Ce qui veut dire qu’il ne change pas après la première année. De quoi faire des économies sur la durée. Le volume web inclus est de 100 Go en 4G (débit ajusté au-delà), dont 13 Go disponibles en UE et dans les DOM.

En plus de leur volumes web respectifs, chacun de ces forfaits vous donne droit à l’illimité pour :