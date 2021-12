Honor 50 Lite : avec une remise de 50€, il devient accessible à moins de 250€

Envie de vous faire plaisir à Noël avec le tout dernier Honor 50 Lite ? Bonne nouvelle, grâce à une promotion chez Boulanger, son prix chute de manière incroyable. Vous pouvez l’acheter dès maintenant en profitant d’une remise immédiate de 50€. Ce tout nouveau smartphone de la marque Honor vaut le coup d’œil.

Honor 50 Lite : son prix chute après une remise de 50€ pour Noël chez Boulanger

Sorti il y a tout juste deux mois, le tout nouveau smartphone proposé par Honor depuis sa séparation avec Huawei est déjà en promotion. Pour Noël, Boulanger le propose avec une remise immédiate de 50€. Aucune condition ne s’applique pour en profiter. Ce bon plan est accessible à tous. Ainsi, son prix chute de 299€ à 249€. L’Honor 50 Lite pourrait tout à fait rejoindre notre classement des meilleurs smartphones à moins de 300€.

Boulanger propose de nombreux smartphones à prix réduit pour Noël. Vous trouverez de nombreux modèles à mettre au pied du sapin. En plus, en choisissant cette enseigne pour acheter votre smartphone profitez de la livraison gratuite, d’un paiement en plusieurs fois et d’une garantie de deux ans.

L’Honor 50 Lite est disponible à moins de 250€

L’Honor 50 Lite est une déclinaison allégée de l’Honor 50. Il profite maintenant de tous les services Google ce qui le rend à nouveau très intéressant. Il est équipé d’un grand écran LCD de 6.67 pouces avec une définition de 1080*2378 pixels. Le confort visuel est au rendez-vous. Il embarque un SoC Snapdragon 662 soutenu par 6 Go de RAM et un espace de stockage 128 Go.

Côté photo, il est équipé de 4 capteurs à l’arrière dont un grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mpx, un capteur macro de 2 Mpx. A l’avant, retrouvez un capteur de 16 Mpx pour réaliser de très beaux selfies. En ce qui concerne son autonomie, il est alimenté par une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide de 66 W. Rechargez-le à hauteur de 40% en moins de 10 minutes.