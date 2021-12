Le Red Magic 7 obtient la certification 3C et prometteur d’une charge à 165 watts, donc très rapide

La division gaming de la société ZTE, Nubia propose depuis quelques mois le smartphone Red Magic 6 et ses déclinaisons qui seront bientôt rejoints par le Red Magic 7 croisé dans les listes de la certification des appareils électroniques 3C. Il présente la particularité de supporter la charge à 165 watts ce qui en ferait le mobile se rechargeant le plus rapidement au monde.

Vu que les fabricants de smartphones n’arrivent pas à nous proposer des autonomies supérieures à deux jours au grand maximum, ils s’efforcent de nous permettre de recharger rapidement les batteries pour limiter les risques de panique en cas de peu d’énergie dans le téléphone alors qu’il reste beaucoup de choses à faire dans la journée ou la soirée. Ainsi, actuellement, le Xiaomi 11T Pro propose une charge à 120 watts. Il pourrait être bientôt dépassé par le nouveau smartphone gaming Red Magic 7. En effet, celui-ci portant la référence NX679J a été repéré sur les listes des appareils électroniques certifiés 3C.

Une charge à 165 watts

Ce passage par l’organisme de certification permet de mettre à jour la puissance de charge supportée par l’appareil en question et ici, c’est 165 watts. Actuellement, les Red Magic 6 Pro et Red Magic 6s Pro proposent le support d’une charge à 120 watts, mais uniquement sur les modèles commercialisés en Chine puisque la version internationale est limitée à 66 watts. Il n’est pas impossible que Nubia fasse la même chose avec la version 7 de son Red Magic produisant ainsi deux versions, l’une réservée au marché chinois et l’autre au reste du monde.

Et la concurrence ?

Les autres sociétés travaillent aussi sur des puissances de charge aussi importantes que possible tout en s’assurant de la qualité, mais aussi de l’aspect sécuritaire et de durée de vie du composant, un délicat dosage. Oppo, Xiaomi et d’autres sont actuellement sur des projets plus ou moins aboutis dans ce domaine et il est possible que nous voyons l’année prochaine d'importantes annonces en ce sens. En tout cas, le smartphone Red Magic 7 semble bien être sur les rails d’un lancement qui pourrait arriver bientôt, ce qui en ferait le mobile qui se recharge le plus rapidement au monde. Il pourrait également être l’un des plus puissants étant donné qu’il sera sans beaucoup de suspens équipé de la nouvelle puce Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

