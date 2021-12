Une édition limitée League of Legends pour le Oppo Reno7 Pro

Les fabricants de smartphones aiment bien nouer des partenariats avec différents acteurs pour tenter de séduire un public plus large. Oppo s’est ainsi rapproché de Riot Games, l’éditeur du célèbre jeu vidéo League of Legends pour concevoir une édition spéciale du modèle Reno7 Pro à peine annoncé pour le marché chinois. En voici tous les détails.

Fin novembre, la marque Oppo annonçait la commercialisation de la nouvelle série de smartphones Reno7. Composée du Reno7 SE, Reno7 et Reno7 Pro, cette gamme vient succéder aux Reno6 qui ont été présenté il y a peu sur le marché français. Il y a donc un décalage assez important entre les annonces et les dates de sortie sur les différents marchés. Pour tenter de booster les ventes en faisant appel à la sensibilité des clients au jeu mondialement connu et joué à travers la planète League of Legends, Oppo s’est donc rapproché de Riot Games, l’éditeur, afin de proposer une édition limitée du Reno7 Pro League of Legends.

Quelle boîte et qu’y a-t-il dedans ?

Cette nouvelle déclinaison ne sera disponible qu’en Chine pour ce qui a été annoncé. Elle concerne donc la version Pro du Reno7 et a d’original le fait de proposer une finition mate « furtive » au dos avec un liseré installé sur les bords, au niveau du cadre qui change de couleur. Le bloc d’optiques profite, comme cela semble être le cas sur le Reno7 Pro « classique », d’un cerclage de LED manquant les notifications. Ce modèle s’inspire de l’un des personnages du jeu : Jinx. C’est pour cette raison que son emblématique canon à fusée a servi à la conception de la forme de la boite de l’appareil. Une coque de protection Jinx en édition limitée se trouve à l’intérieur ainsi que des autocollants, deux lanières, un chargeur de 65 watts et un câble USB. Le mobile allumé propose un thème aux couleurs de League of Legends avec des icônes et des animations spéciales exclusives.

Les caractéristiques du Oppo Reno7 Pro

Rappelons que le smartphone Oppo Reno7 Pro est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 1200 compatible 5G, un écran de 6,55 pouces AMOLED 90 Hz HDR10+, une batterie de 4500 mAh et d’une configuration photo 50+8+2 mégapixels au dos et d’un capteur de 32 mégapixels pour les selfies. Uniquement disponible en Chine, l’édition limitée League of Legends du Oppo Reno7 Pro est proposée à 630 dollars environ.