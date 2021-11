Oppo annonce les smartphones de la série Reno7 pour la Chine

La marque chinoise Oppo a récemment annoncé les nouveaux smartphones Premium Reno6 et Reno6 Pro mais vient de faire la présentation des versions Reno7, Reno7 SE et Reno7 Pro pour le moment uniquement pré commandables en Chine. En voici tous les détails.

Ils arrivent logiquement en tant que successeurs des modèles Reno6, les nouveaux smartphones Reno7 viennent tout juste d’être officiellement dévoilés par le fabricant alors que les Reno6 et Reno6 Pro sont disponibles en France depuis seulement quelques semaines. La nouvelle série Reno7 est composée de trois modèles : le Reno7 SE, le Reno7 et le Reno7 Pro, par ordre de caractéristiques techniques de la version la moins performante à celle qui profite des meilleurs composants pour ce segment. Les deux derniers arborent un design assez similaire au Reno6 qui s’inspire, lui-même de l’iPhone 13 avec des profils plats et des bords moins arrondis que la quasi-totalité des smartphones.

Quelle configuration technique pour le Oppo Reno7 Pro ?

Concernant les caractéristiques techniques, le Oppo Reno7 Pro est équipé d’un écran AMOLED FHD+ de 6,55 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz, comme le Reno6 Pro, supportant la norme HDR10+. L’appareil est animé par une puce Mediatek Dimensity 1200-Max, une version boostée du Dimensity 1200 classique alors que le Reno6 Pro embarque une puce Snapdragon 870. Le Reno7 Pro dispose de 8 ou 12 Go de mémoire vive et d’une capacité de stockage de 256 Go au format UFS 3.1. Pour les photos, il dispose d’un capteur principal de 50 mégapixels, un Sony IMX766, que l’on trouve sur le Find X3 Pro de la marque, mais aussi chez les autres fabricants dont le OnePlus 9 Pro, le OnePlus Nord 2 ou le realme GT Master Explorer Edition ou le Vivo iQOO 8 Pro. Il est accompagné par un capteur de 8 mégapixels pour les photos en mode grand-angle et un capteur macro de 2 mégapixels. Pour les selfies, il embarque un capteur Sony IMX709 de 32 mégapixels. Le bloc d’optiques installé à l’arrière est cerclé par une LED qui marque les notifications reçues.

Quels composants pour les Reno7 et Reno7 SE ?

Le modèle Oppo Reno7 reprend le même design que la version Pro mais dans un format légèrement plus compact puisque son écran mesure 6,43 pouces toujours sur une dalle AMOLED avec une fréquence de 90 Hz. Il est alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon 778G avec 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go d’espace de stockage. Sa configuration photo est 64+8+2 mégapixels à l’arrière.

Il est alimenté par une batterie de 4500 mAh, comme sur la version Pro prenant en charge la puissance 60 watts contre 65 watts pour le Pro. Enfin, le Oppo Reno7 SE est animé par une puce Mediatek Dimensity 900 avec 8 Go de mémoire vive et 128 ou 256 Go de stockage interne UFS 2.2. Il propose le même écran que la version standard et embarque une configuration photo 48+2+2 mégapixels à l’arrière et 16 mégapixels à l’avant. Sa batterie de 4500 mAh supporte la charge à 30 watts.

Une disponibilité à l’international pas pour tout de suite

Tous fonctionnent sous Android 11 avec la surcouche logicielle ColorOS 12. Ils seront disponibles à partir du 17 décembre en Chine et pour le moment aucune annonce n’a été faite pour une commercialisation à l’international. Le constructeur devrait laisser passer un peu de temps afin de permettre aux Reno6 et Reno6 Pro de trouver leur public ce qui signifie que leurs successeurs ainsi présentés ne seront pas proposés avec quelques mois en France. Le Oppo Reno7 Pro est annoncé à un prix de 3999 CNY soit l’équivalent de 555 € HT, le Reno7 est proposé à 2699 CNY soit 375 € HT environ alors que le Oppo Reno7 SE sera disponible pour un prix de 2199 CNY soit 305 € HT environ.