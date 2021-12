Noël avant l'heure avec ce forfait mobile 80Go à seulement 6.99 par mois !

Envie d'un bon plan mobile tout en restant concerné par les impacts environnementaux ? Alors vous devriez apprécier la nouvelle offre mobile de Prixtel qui bénéficie d'une réduction la première année de souscription ! De 80Go à 130Go d'internet à partir de 6,99€ par mois et neutre en CO2, découvrez cette offre promotionnelle disponible jusqu'au 14 décembre prochain dans cet article !

Prixtel : son forfait Le grand flexible, neutre en CO2 et en promotion

L'opérateur Prixtel met à disposition jusqu'au 14 décembre prochain inclus son forfait Le grand qui bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur l'ensemble de ses paliers data la première année suivant la date de souscription ! Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore les forfaits de l'opérateur, le principe est simple. Chaque forfait prévoit trois paliers data vous permettant de payer le prix juste, c'est-à-dire le montant correspondant à votre consommation internet.

Ainsi, avec le forfait qui nous intéresse ici - à savoir le forfait Le grand - il vous faudra verser 6,99€ par mois pour disposer de 80Go d'internet en France, 9,99€ par mois pour profiter de 100Go et enfin 12,99€ par mois pour apprécier les 130Go proposés ! Veuillez noter que la réduction s'applique les 12 premiers mois d'abonnement, quelle que soit votre consommation data.

Revenons sur l'opérateur Prixtel quelques instants. Saviez-vous que ce dernier s'est engagé dans une dynamique écoresponsable ? En effet, il vise à compenser l'émission de dioxyde de carbone (CO2) causées par l'utilisation des forfaits mobiles. Pour ce faire, il s'attelle à planter des arbres et participe à la reforestation du territoire national, plus particulièrement dans les départements du Maine-et-Loire et du Loir-et-Cher. Ainsi, l'opérateur vous garantit un forfait Le grand neutre en CO2 !

Pour résumer, le forfait Le grand se présente comme suit :

neutre en CO2

jusqu’à 80Go : 6,99€/mois pendant 1 an puis 12,99€

pendant 1 an puis 12,99€ de 80Go à 100Go : 9,99€/mois pendant 1 an puis 15,99€

pendant 1 an puis 15,99€ de 100Go à 130Go : 12,99€/mois pendant 1 an puis 18,99€

pendant 1 an puis 18,99€ sans engagement

Les garanties du forfait Le grand

Venons-en aux garanties proposées par le forfait Le grand. Nous l'avons évoqué, vous pouvez surfer sur le net en toute tranquillité en France grâce aux 130Go dédiés à cet usage. Votre forfait vous accompagne également lorsque vous vous déplacez à travers les pays de l'Union européenne ainsi que dans les départements d'outre-mer. En effet, vous pourrez vous connecter à hauteur de 15Go. Sachez que l'utilisation de ces gigas sera décomptée de votre enveloppe globale (de 80Go à 130Go).

En ce qui concerne les conditions de communication, l'opérateur prévoit l'illimité afin que vous puissiez appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble aussi bien depuis la France métropolitaine et les départements d'outre-mer que depuis l'Union européenne. Soyez attentifs, les communications émises depuis la France métropolitaine en direction des départements d'outre-mer ne sont pas comprises par votre forfait Le grand. Elles feront donc l'objet d'une facturation supplémentaire.

Enfin, le forfait Le grand est sans engagement, vous aurez donc la possibilité de résilier votre abonnement dès que vous le souhaitez et sans aucuns frais à votre charge.